Chính trị Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng - 80 năm hành trình vì nước, vì dân Sáng 20/8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), trong không khí hào hùng, phấn khởi, vui tươi và tự hào hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Thành lập Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025).

Sáng 20/8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), trong không khí hào hùng, phấn khởi, vui tươi và tự hào hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Thành lập Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025).

*****

Đến dự có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Báo Đà Nẵng Online xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi lễ.

Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng! Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam! Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương! Thưa quý vị đại biểu, khách quý và đồng bào, đồng chí! Hôm nay, trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, cả nước tưng bừng phấn khởi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Ngày truyền thống Công an nhân dân và Quốc khánh 2/9, chúng ta long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ (28/8/1945-28/8/2025). Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để chúng ta ôn lại truyền thống; tri ân, cảm ơn, học hỏi các thế hệ đi trước và cùng nhau thúc đẩy mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng. Thay mặt Chính phủ, tôi xin gửi tới đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí lời chào trân trọng, lời biết ơn sâu sắc, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chính phủ. (Ảnh: TRẦN HẢI) Trong buổi lễ trọng thể này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam - Người "làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta". Chúng ta ghi nhớ công lao to lớn của các bậc tiền bối cách mạng; tri ân, biết ơn các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và những đau thương, mất mát vô bờ bến của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, gia đình có công với cách mạng. Chúng ta biết ơn sâu sắc các tầng lớp nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân, nông dân, thầy thuốc, nhà giáo, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài đã nỗ lực không ngừng nghỉ, bền bỉ đóng góp, tâm huyết, trách nhiệm, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta. Thay mặt Chính phủ, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ đã luôn dành sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quan tâm toàn diện, chia sẻ chân tình, cảm thông sâu sắc với Chính phủ những lúc khó khăn, thách thức. Tôi cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương qua các thời kỳ đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiến tạo Chính phủ vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý và đồng bào, đồng chí!

Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ mới và công bố danh sách Nội các thống nhất quốc gia gồm 15 thành viên do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, đánh dấu sự ra đời của Chính phủ Cách mạng đầu tiên trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, gồm 13 Bộ (Ngoại giao, Nội vụ, Thông tin Tuyên truyền, Quốc phòng, Thanh niên, Kinh tế quốc gia, Cứu tế xã hội, Tư pháp, Giao thông Công chính, Lao động, Y tế, Tài chính, Quốc gia Giáo dục).

Nhìn lại lịch sử 80 năm của Chính phủ qua các giai đoạn đầy cam go, thử thách nhưng cũng rất vẻ vang, vinh dự, tự hào và vẻ vang của Cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư qua các thời kỳ, từ Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 đến Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, chúng ta đều đoàn kết, thống nhất, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, luôn nỗ lực hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, tất cả vì mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội” và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, góp phần đạt được những thắng lợi to lớn, tạo nên những bước ngoặt có tính “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”, có thể khái quát 8 thành tựu nổi bật sau đây:

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Một là, tập trung xây dựng nước Việt Nam mới, Chính phủ mới và bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám.

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xóa bỏ hơn 1.000 năm chế độ phong kiến, đập tan ách thống trị gần 100 năm của thực dân, phát-xít, mở ra kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập, tự do cho nhân dân, cho đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chính phủ lâm thời vừa tập trung tổ chức, xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, vừa chống “thù trong, giặc ngoài”, vừa xây dựng và củng cố tiềm lực đất nước. Tổ chức rộng khắp Phong trào “Diệt giặc đói” với “Hũ gạo cứu đói”, Phong trào “Diệt giặc dốt” với “Bình dân học vụ”, Phong trào “Tuần lễ vàng” để quyên góp tài lực cho nền tài chính quốc gia non trẻ (cả nước quyên góp được 370kg vàng).

Chính phủ lâm thời lúc bấy giờ tổ chức Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 6/1/1946. Ngày 2/3/1946, Quốc hội khoá I tại kỳ họp thứ nhất đã thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến gồm 14 thành viên và ngày 9/11/1946, tại kỳ họp thứ 2 đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Hai là, gánh vác sứ mệnh lịch sử góp phần thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trước âm mưu cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, đêm ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, thể hiện sự sẵn sàng hy sinh và quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam chúng ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc ta tiến hành “Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến”.

Trong bối cảnh muôn vàn khó khăn, Chính phủ tập trung chỉ đạo ổn định đời sống nhân dân, sắp xếp hệ thống chính quyền địa phương, phát triển lực lượng vũ trang ngày càng lớn mạnh, giành được những chiến thắng quan trọng tại Chiến dịch Việt Bắc-Thu Đông 1947, Chiến dịch Biên giới-Thu Đông 1950, Chiến cuộc Đông-Xuân 1953-1954…, tiến tới Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954, buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại Hội nghị Geneva với Chính phủ ta do đồng chí Phạm Văn Đồng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao làm Trưởng đoàn về chấm dứt chiến tranh, khôi phục hòa bình ở Đông Dương.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Ba là, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi cuộc Kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Nhằm phá hoại Hiệp định Geneva, thực dân Pháp và sau đó là đế quốc Mỹ dã tâm chia cắt nước ta, dựng lên Chính phủ tay sai bù nhìn ở miền nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, với niềm tin vững chắc và khát vọng cháy bỏng hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất đất nước, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại, thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước ở miền nam.

Miền bắc đã trở thành “hậu phương lớn”, chi viện cho miền nam ruột thịt là“tiền tuyến lớn”; tổ chức rộng khắp nhiều phong trào thi đua như “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Gió Đại phong”, “Trống Bắc Lý”, “Sóng Duyên hải”, “Cờ Ba Nhất”…

Nhờ phát huy cao độ sức mạnh của “ba mũi giáp công” chính trị, quân sự và ngoại giao, chúng ta đã làm nên những chiến công lừng lẫy như Tết Mậu Thân 1968, Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không 1972”, và đặc biệt là Đại thắng mùa Xuân năm 1975 với đỉnh cao là ngày toàn thắng 30/4/1975 của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước sau hơn 20 năm chia cắt, bắc-nam sum họp một nhà.

Trong đó, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đã đàm phán, ký kết Hiệp định Paris năm 1973, hướng tới chấm dứt chiến tranh, mang lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương (dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, đồng chí Xuân Thủy là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng phái đoàn của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và đồng chí Nguyễn Thị Bình là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam tham gia Hội nghị đàm phán 4 bên tại Paris).

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Bốn là, tập trung xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, tổ chức công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh.

Sau khi đất nước được thống nhất, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI (năm 1976) đã quyết định tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ (từ tháng 7/1981 đến tháng 9/1992 là Hội đồng Bộ trưởng) tập trung chỉ đạo bắt tay vào xây dựng và phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp nhân dân Campuchia anh em thoát khỏi chế độ diệt chủng Polpot Yengsari.

Trước tình trạng trì trệ của nền kinh tế với mô hình quản lý tập trung, quan liêu bao cấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương đổi mới tư duy quản lý kinh tế với Chỉ thị 100 ngày 13/01/1981 của Ban Bí thư, “Khoán 10” theo Nghị quyết 10 ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị trong nông nghiệp và “3 kế hoạch” đối với khu vực công thương theo Quyết định 25/CP ngày 21/1/1981 của Hội đồng Chính phủ về một số chủ trương và biện pháp nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ về tài chính cho các xí nghiệp quốc doanh.

Từ một nước thiếu đói, Việt Nam đã tự túc được lương thực, bắt đầu xuất khẩu gạo sau 1 năm thực hiện “Khoán 10” và ngày nay trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Những kết quả đổi mới bước đầu này đã góp phần làm thay đổi cục diện tình hình kinh tế-xã hội, đất nước thoát nghèo, từng bước hình thành và củng cố các luận điểm xuất phát từ thực tiễn về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

“ Từ một nước thiếu đói, Việt Nam đã tự túc được lương thực, bắt đầu xuất khẩu gạo sau 1 năm thực hiện “Khoán 10” và ngày nay trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính

Năm là, thực hiện thành công chủ trương, đường lối đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986) đã mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, Hội đồng Bộ trưởng (từ tháng 10/1992 là Chính phủ) đã chủ động, tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế với 3 trụ cột: xóa quan liêu bao cấp; phát triển kinh tế nhiều thành phần, đa sở hữu và mở cửa, hội nhập với bên ngoài.

Tập trung đổi mới đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, từ xây dựng thể chế, pháp luật đến phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân đến củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Việt Nam từ một nền kinh tế dựa vào viện trợ, bị bao vây, cấm vận đã trở thành một nền kinh tế mở, năng động, sáng tạo, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực, thế giới, thuộc nhóm 15 quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu và nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu.

Đặc biệt, chúng ta đã huy động nguồn lực, tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân. Việt Nam được đánh giá là hình mẫu thành công trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (MDGs) của thế giới, hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo trước thời hạn 10 năm.

Sáu là, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho hợp tác và phát triển đất nước.

Phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử của Cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực để củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; phát triển mạnh công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh lưỡng dụng; tăng cường phòng, chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh toàn diện, sâu rộng, kế thừa, phát huy truyền thống ngoại giao hòa hiếu của dân tộc và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh “dĩ bất biến, ứng vạn biến” - kết hợp hài hòa giữa độc lập, tự chủ, kiên định về chiến lược với mềm dẻo, linh hoạt về sách lược, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

Cục diện đối ngoại không ngừng được mở rộng; Việt Nam đã gia nhập Liên hợp quốc (1977), tham gia ASEAN (1995), ký Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ (2000) và đến nay đã ký kết, tham gia 17 Hiệp định Thương mại tự do (FTA); có quan hệ ngoại giao với gần 200 nước; quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược hoặc đối tác chiến lược toàn diện với 38 quốc gia, trong đó có tất cả 5 nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, làm cho đất nước ta “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Việt Nam đã và đang tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả vào giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, cả Quân đội và Công an đều tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, ngưỡng mộ về tinh thần phục vụ.

Bảy là, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cụ thể hóa chủ trương, quyết sách của Đảng thành những chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, trước hết là tập trung thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, “sắp xếp lại giang sơn”; tinh gọn bộ máy ở Trung ương; sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc sứ mệnh lịch sử của cấp huyện và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau sắp xếp, tinh gọn, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ và 5 cơ quan thuộc Chính phủ; chính quyền địa phương 2 cấp với 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu. Đồng thời chuyển đổi trạng thái từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính kiến tạo, phục vụ nhân dân bước đầu đã hoạt động ổn định, thông suốt; giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp.

Tám là, phát triển toàn diện đất nước, xây dựng nền tảng, tầm nhìn, tạo đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Phát huy những thành tựu quan trọng trong những năm qua, để đạt được 2 mục tiêu chiến lược 100 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025, nỗ lực phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP hơn 8%, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Tích cực, chủ động đóng góp hiệu quả hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV; trong đó thúc đẩy 3 trụ cột: xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, giám sát của nhân dân.

Thực hiện quan điểm xuyên suốt lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là nguồn lực và là động lực quan trọng nhất cho sự phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Tập trung triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quan điểm, chủ trương lớn của Đảng: Phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; Xây dựng Đảng là “then chốt”, trong đó công tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt”; Phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc - “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển;

Tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên, thực hiện chính sách quốc phòng “4 không” và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; là bạn tốt, là đối tác tin cậy với tất cả các nước, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân; (6) Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, tạo mọi cơ hội tiếp cận bình đẳng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân, “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong quá trình phát triển của đất nước.

Đến nay, chúng ta rất vui mừng đã cơ bản hoàn thành trước thời hạn 5 năm 4 tháng mục tiêu của Trung ương Khóa XIII về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Theo báo cáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, chúng ta đã xây dựng mới và sửa chữa tổng số 334.234 căn.

Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng lực lượng sản xuất mới. Thực hiện quyết liệt “bộ tứ trụ cột” theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân. Đang rất khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành các Nghị quyết tạo đột phá phát triển kinh tế nhà nước, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và phát triển văn hóa.

Thực hiện phương châm “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ đổi mới, sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp”; với quan điểm lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, thường xuyên; Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt đột phá phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng, hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm về đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển, hạ tầng số, hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa…; khẩn trương triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; đang giải phóng mặt bằng tập trung chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao bắc-nam, đường sắt đô thị ở thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để triển khai xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Phát triển hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng, chuyển đổi số… là một điểm sáng trong những năm gần đây, góp phần thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, thúc đẩy thu hút đầu tư và mở ra không gian phát triển mới. Chúng ta sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch 3.000km đường bộ cao tốc và 1.000km đường ven biển ngay trong năm 2025.

“ "Phát triển hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng, chuyển đổi số… là một điểm sáng trong những năm gần đây, góp phần thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, thúc đẩy thu hút đầu tư và mở ra không gian phát triển mới. Chúng ta sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch 3.000km đường bộ cao tốc và 1.000km đường ven biển ngay trong năm 2025".

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thưa quý vị đại biểu, khách quý và đồng bào, đồng chí!

Trong suốt lịch sử 80 năm hào hùng, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, gian khổ và đầy thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ qua các nhiệm kỳ đã thể hiện rõ tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Từ thực tiễn hoạt động, chúng ta có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm quý sau đây:

Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Chính phủ phải coi đây là điều kiện tiên quyết và là kim chỉ nam trong mọi hoạt động.

Hai là, lấy dân là gốc; sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; xác định người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong mọi hoạt động của Chính phủ.

Ba là, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; Chính phủ phải tạo mọi điều kiện thúc đẩy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; Chính phủ phải là nòng cốt trong kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, kiên định, kiên trì tinh thần độc lập tự chủ.

Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; vì vậy mọi hoạt động của Chính phủ phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện mọi mặt của Đảng mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần “Chính phủ là công bộc của dân”, “… đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy. Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”, Chính phủ biết ơn và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Chính phủ qua các thời kỳ để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, bản lĩnh, tự tin, tự lực, tự cường cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Thay mặt Chính phủ, tôi kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống hành chính nhà nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; hành động quyết liệt; nói đi đôi với làm; đối với nhân dân, doanh nghiệp: “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”; đối với công việc: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tôi kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình; chung tay cùng Chính phủ xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Nhân dịp này, tôi trân trọng cảm ơn và mong muốn các tổ chức quốc tế, các quốc gia, đối tác, bạn bè quốc tế tiếp tục đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ, hợp tác và giúp đỡ Việt Nam nói chung, Chính phủ nói riêng trong quá trình đổi mới và hội nhập, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý và đồng bào, đồng chí!

80 năm Chính phủ - một hành trình, một mục tiêu với tinh thần đoàn kết, nhân ái, ý chí, bản lĩnh, tự tin, khát vọng, biết coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, sự đồng hành, giám sát của Quốc hội, sự ủng hộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự vào cuộc của nhân dân, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đã đề ra, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

Một lần nữa, xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn thể các đồng chí, quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Theo Báo Nhân Dân