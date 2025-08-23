Quy hoạch - Đầu tư Chống ngập khu vực quanh sân bay Đà Nẵng Đà Nẵng đang đi trên con đường trở thành thành phố môi trường và trung tâm vùng miền Trung. Nhưng sân bay quốc tế ngay giữa lòng đô thị, lại tồn tại một “túi nước khổng lồ” mỗi khi mưa lớn. Vì vậy vấn đề chống ngập khu vực quanh sân bay được đặt ra cấp thiết.

Với diện tích bê tông hóa hàng trăm héc ta, lượng nước mưa từ sân bay dồn về các tuyến cống và kênh xung quanh, vốn đã quá tải nhiều năm, tạo ra những điểm ngập lụt nghiêm trọng. Trận mưa cực đoan tháng 10/2022 đã chứng minh rõ điều đó: nhiều khu vực trung tâm nhanh chóng bị nhấn chìm, gây tê liệt giao thông, ảnh hưởng đến đời sống lẫn kinh tế.

Khảo sát cho thấy, các tuyến cống chính quanh sân bay chỉ đáp ứng được một phần nhỏ so với nhu cầu. Cống Lê Độ chỉ đạt khoảng 22% lưu lượng cần thiết, Xuân Hòa còn thấp hơn, chỉ 12%. Cống An Khê lớn hơn, nhưng cũng mới đạt 29%. Chỉ có cống ở Trần Xuân Lê là “dễ thở” hơn với 69%.

Nói cách khác, hệ thống thoát nước đang vận hành trong tình trạng thường trực quá tải. Nguyên nhân không chỉ nằm ở tiết diện cống nhỏ, mà còn ở việc lưu vực thoát nước bị dồn ép, thiếu các điểm chứa và điều tiết trung gian.

Phương án đề xuất xử lý thoát nước dưới đây không đơn thuần là mở rộng cống, mà là một chiến lược tổng thể theo 4 tiểu lưu vực: Bắc, Tây, Đông, Nam.

Cụ thể, phía Bắc: Cải tạo ba hồ trong sân bay (12,5ha), xây kè và cửa phai để điều tiết nước sang cống Lê Duy Đình và hồ Xuân Hòa A.

Phía Tây: Xây thêm hồ điều tiết gần 4ha, kết hợp tuyến kênh hở dài 1,7km dẫn nước về hồ Xuân Hòa A, đồng thời chia lưu lượng bằng cửa phai.

Phía Đông: Đào kênh hở gần 1km để cắt lưu vực, giảm tải hồ K5 và đưa nước về tuyến cống lớn Nguyễn Dữ - Tố Hữu.

Phía Nam: Cải tạo, nạo vét và mở rộng 4 hồ với tổng diện tích hơn 11ha, nhằm giảm tải cho kênh Phong Bắc và cống Nguyễn Trác.

Điểm nhấn ở đây là cách tiếp cận “xanh - xám kết hợp”: Hồ điều hòa như bộ nhớ tạm, kênh hở vừa thoát nước vừa tạo cảnh quan, cửa phai giúp vận hành linh hoạt theo tình huống.

Nếu được triển khai, hệ thống này sẽ làm giảm đáng kể tình trạng ngập úng cho không chỉ sân bay, mà cả các phường trung tâm như Thanh Khê, Hải Châu. Người dân được hưởng lợi từ môi trường sống an toàn hơn, thành phố tiết kiệm chi phí thiệt hại do ngập.

Quan trọng hơn, đây là bước đi thể hiện cách quản lý đô thị hiện đại: thay vì chạy theo giải pháp “đào sâu, làm cống to”, Đà Nẵng chuyển sang tư duy điều tiết thông minh, kiểm soát dòng chảy ngay tại nguồn.

Hơn thế, dự án còn mở ra cơ hội gắn kết với chuyển đổi số: tích hợp cảm biến mưa, mực nước, camera vào hệ thống điều hành, hình thành “Urban Data Hub” cho thoát nước. Từ đó, thành phố có thể dự báo và điều hành theo thời gian thực, giảm hẳn tính bị động trước các cơn mưa cực đoan.

Tất nhiên, không dễ để triển khai một dự án trong phạm vi sân bay. Vấn đề an ninh, kỹ thuật và giải phóng mặt bằng sẽ là thử thách.

Kinh phí thực hiện dự án tuy không quá lớn, nhưng cần phân kỳ hợp lý, ưu tiên các khu vực Bắc và Tây - nơi thường xuyên gây ngập nặng.

Quan trọng nữa là sau khi hoàn thành, hệ thống hồ và kênh phải được bảo vệ nghiêm ngặt, tránh tình trạng lấn chiếm, san lấp, hoặc biến thành ao tù gây ô nhiễm.

Phương án chống ngập khu vực trung tâm (quanh sân bay Đà Nẵng) không chỉ giải quyết vấn đề kỹ thuật, mà còn mở ra cách tiếp cận mới cho quản lý đô thị: coi hạ tầng thoát nước như một phần của chiến lược phát triển bền vững.

Nếu thực hiện thành công, dự án sẽ biến “điểm nghẽn” thành “cơ hội”, biến sân bay từ nơi tạo áp lực thành hạt nhân kết nối hệ thống điều tiết nước của cả thành phố.

Và hơn hết, góp phần củng cố hình ảnh Đà Nẵng - thành phố môi trường, đáng sống và tiên phong trong kỷ nguyên đô thị thông minh.