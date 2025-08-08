Xã hội Chủ động công tác chống dịch tả lợn châu Phi ĐNO - Chiều 8/8, chủ trì buổi họp về công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi với các sở, ban, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng yêu cầu phải chủ động, quyết liệt chống, dập dịch hiệu quả, nhanh chóng. Trong đó, chú trọng công tác rà soát, phát hiện sớm các ổ dịch để xử lý kịp thời, tránh lây lan diện rộng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng chủ trì buổi họp. Ảnh: T. HUY

Việc chống, dập dịch cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Cán bộ chuyên môn ngành chăn nuôi phải bám cơ sở để cùng người dân vào cuộc, bảo đảm công tác phòng, chống dịch hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng yêu cầu ngành chức năng cần huy động tất cả lực lượng để vào cuộc dập dịch, nếu không bảo đảm thì đề xuất cơ quan chức năng hỗ trợ thêm các lực lượng khác để cùng tham gia chống dịch.

Đối với kinh phí hỗ trợ chống dịch, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ quy định thực hiện nhưng bảo đảm phải kịp thời, nhanh chóng. Trước mắt, các xã cần chủ động các khoản kinh phí tạm giao để xử lý chống dịch; nếu phát sinh thì báo cáo tổng hợp để UBND thành phố có hướng tháo gỡ.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, lực lượng cán bộ thú y cơ sở rất quan trọng, nhất là trong điều kiện dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Yêu cầu Sở Nội vụ quan tâm, bố trí biên chế cán bộ thú y cho các xã, phường để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cơ bản thống nhất các đề xuất của đơn vị liên quan tại buổi họp, như về chủ động nguồn dự phòng hóa chất, phương tiện chống dịch, công tác kiểm soát giết mổ; thống nhất chủ trương thành lập các trạm khu vực…

Các sở, ban, ngành, địa phương cần xem xét, nghiên cứu, khoanh vùng một số khu vực nuôi heo, chế tài xử lý những người vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.