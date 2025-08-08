Nông nghiệp Quế Sơn Trung nỗ lực ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi Bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến ngày càng phức tạp, trong khi đó, công tác phòng chống dịch, ngăn chặn sự lây lan của vi rút gây bệnh còn bộc lộ nhiều khó khăn. Dưới đây là ghi nhận tại xã Quế Sơn Trung.

Lực lượng chức năng xã Quế Sơn Trung đưa heo bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi đi tiêu hủy. Ảnh: P.V

Những ngày qua, có mặt tại xã Quế Sơn Trung, chúng tôi thấy tổ công tác phòng chống dịch của xã và chính quyền các thôn khá vất vả vì số lượng heo bị nhiễm bệnh, chết phải tiêu hủy bắt buộc cứ liên tục tăng lên.

Ông Nguyễn Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung thông tin, từ một ổ dịch nhỏ ban đầu xảy ra vào ngày 10/7, đến nay bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện và gây hại tại cả 24 thôn trên địa bàn xã.

Hồi đầu tháng 7/2025, khi bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa xuất hiện, toàn xã Quế Sơn Trung có khoảng 2.760 con heo. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tính đến nay trên địa bàn đã có 1.410 con heo (gồm 964 con heo thịt, 360 con heo nái, 79 con heo sữa, 7 con heo đực giống) của 371 hộ chăn nuôi bị nhiễm bệnh, chết phải tiêu hủy bắt buộc, với tổng trọng lượng gần 82 tấn hơi.

Ông Nguyễn Minh Châu nhìn nhận, có nhiều nguyên nhân khiến virus gây bệnh lây lan nhanh trên phạm vi rộng. Trong đó, đáng chú ý là thời gian qua tổng đàn heo của địa phương tăng cao, nhưng chủ yếu chăn nuôi theo quy mô nông hộ nằm trong các khu dân cư, nên việc áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học còn hạn chế.

Đặc biệt, công tác vệ sinh môi trường và phun hóa chất tiêu độc khử trùng để ngăn ngừa mầm bệnh xâm nhiễm chưa đảm bảo theo quy định.

Ông Nguyễn Minh Châu cho hay, trừ những đàn heo thịt người dân nuôi gia công cho các công ty lớn theo hình thức trang trại thì thời gian qua hầu hết số heo thịt nuôi nhỏ lẻ trong nông hộ trên địa bàn xã Quế Sơn Trung không được tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Vấn đề đáng quan tâm khác, khi có heo mắc bệnh chết, chủ hộ chăn nuôi không chấp hành việc báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định. Tại một số nơi, có tình trạng người dân tự ý tiêu hủy hoặc vứt xác heo chết ra kênh mương, sông, suối… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và làm lây lan dịch bệnh trên diện rộng.

Ông Trần Vũ Tánh, chuyên viên Phòng Kinh tế thuộc UBND xã Quế Sơn Trung cho biết, hiện nay một lọ vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi tiêm cho heo thịt có giá 60-70 nghìn đồng. Do nhà nước không có cơ chế hỗ trợ, nhiều hộ chăn nuôi ở địa phương sợ tốn kém nên không tự giác bỏ tiền ra mua loại vắc xin đặc hiệu này về tiêm phòng cho đàn heo thịt của mình.