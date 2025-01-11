Y tế Chủ động tiêm vắc xin để phòng bệnh Vắc xin được xem là một loại “vũ khí” hữu hiệu, mạnh mẽ nhất để chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Vì vậy, mỗi người dân cần chủ động tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch các vắc xin, trong đó ở trẻ em là hai năm đầu đời.

Tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng. Ảnh: LÊ HÙNG

Lợi ích của tiêm vắc xin

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) cho biết, theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 85-95% người được tiêm chủng sẽ sinh ra miễn dịch đặc hiệu bảo vệ cơ thể không bị mắc bệnh và không tử vong hay mắc di chứng do bệnh dịch gây ra. Nhờ có vắc xin mà hằng năm trên thế giới đã cứu sống được khoảng 2,5 triệu trẻ em khỏi nguy cơ tử vong do bệnh truyền nhiễm.

Các chuyên gia y tế đánh giá rằng, vắc xin giúp cơ thể tạo ra miễn dịch chống lại các tác nhân gây bệnh, giảm khả năng bị bệnh ngay cả khi tiếp xúc với mầm bệnh; đồng thời phòng tránh các biến chứng nguy hiểm do các bệnh truyền nhiễm gây ra; bảo đảm sức khỏe cho trẻ để phát triển toàn diện, hình thành miễn dịch cộng đồng; cũng như giúp tiết kiệm đáng kể chi phí điều trị so với việc mắc bệnh và biến chứng… Đặc biệt, nếu tỷ lệ tiêm chủng cao, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể được kiểm soát và thậm chí loại trừ hoàn toàn khỏi cộng đồng.

Thạc sĩ Đặng Quang Ánh, Phó trưởng khoa bệnh truyền nhiễm (CDC Đà Nẵng) cho biết, hiện nay nhiều bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng trên toàn cầu, như: sốt xuất huyết, đầu mùa khỉ, sốt rét, sởi, ho gà… Những tác động của đại dịch Covid-19 làm giảm tỷ lệ tiêm chủng vắc xin của trẻ em trên toàn cầu, dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch bệnh khi tỷ lệ tiêm chủng không đạt mức cần thiết.

Trong đó, sốt xuất huyết được cảnh báo là một trong những bệnh truyền nhiễm có khả năng tăng cao. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta đã có vắc xin phòng ngừa sốt xuất huyết. CDC Đà Nẵng hiện đã triển khai tiêm vắc xin Qdenga, áp dụng cho đối tượng trẻ em từ 4 tuổi trở lên và người lớn. Phác đồ tiêm 2 mũi, cách nhau 3 tháng.

“Những người đã từng bị sốt xuất huyết vẫn rất cần tiêm phòng vì miễn dịch chỉ có với tuýp vi rút đã mắt, và có nguy cơ tái nhiễm với tuýp khác, lần sau có thể nặng hơn. Phụ nữ nên hoàn thành lịch tiêm vắc xin tốt nhất trước 3 tháng và ít nhất 1 tháng trước khi mang thai”, Thạc sĩ Đặng Quang Ánh nhấn mạnh.

Theo CDC Đà Nẵng, mỗi loại vắc xin được đưa vào sử dụng đều trải qua quá trình nghiên cứu lâu dài và kỹ lưỡng về tính toán an toàn, hiệu lực, lịch tiêm, liều lượng và đường tiêm theo quy định. Vì vậy, để bảo đảm vắc xin hoạt động hiệu quả, mỗi người cần được tiêm đúng lịch và đủ liều. Chủ động tiêm vắc xin, đặc biệt là theo khuyến cáo và tiêm nhắc lại, là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho mọi lứa tuổi, kể cả người lớn, phụ nữ mang thai và người cao tuổi.

Tiêm chủng vắc xin giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm hay gặp ở trẻ như: bạch hầu, ho gà, bại liệt, uốn ván, viêm gan B, viêm màng não mủ, sởi, lao, quai bị, viêm não Nhật Bản, rubella, tả và thương hàn.

95% trẻ được tiêm chủng sẽ hình thành hệ thống miễn dịch bảo vệ cơ thể trước những bệnh truyền nhiễm hiểm nghèo. Tính đến nay đã có hơn 30 bệnh truyền nhiễm có vắc xin phòng bệnh và khoảng 190 quốc gia, vùng lãnh thổ đã đưa chương trình tiêm chủng phổ cập đến toàn người dân đã đủ để chứng minh lợi ích của nó đối với toàn xã hội.

Nhân viên CDC Đà Nẵng tiêm vắc xin phòng sởi cho trẻ em. Ảnh: LÊ HÙNG

Chủ động “đón đầu dịch”

Vắc xin không phát huy tác dụng ngay mà cơ thể cần 2-3 tuần để tạo đủ kháng thể bảo vệ. Nếu đợi đến khi dịch bùng phát mới tiêm, trong khoảng thời gian “vàng” này, hệ miễn dịch chưa được trang bị đầy đủ, người tiêm vẫn có nguy cơ mắc bệnh cao nếu tiếp xúc với nguồn bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ như người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền.

Hơn nữa, việc chủ động tiêm sớm còn giúp giảm áp lực cho hệ thống y tế và giảm bớt gánh nặng kinh tế. Khi dịch bệnh bùng phát, nhu cầu tiêm chủng tăng đột biến, dẫn đến tình trạng khan hiếm vắc xin và quá tải tại các cơ sở y tế. Bằng cách tiêm phòng sớm, người dân không chỉ bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mà còn góp phần giảm số ca bệnh nặng, tránh gây quá tải cho bệnh viện và phòng khám.

Theo ghi nhận, số lượng người dân đến CDC Đà Nẵng và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố tăng mạnh thời gian gần đây. Việc người dân chủ động tiêm vắc xin đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy người dân đã chủ động quan tâm đến sức khỏe của mình trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp.

Bồng đứa con 1 tuổi chờ đến lượt tiêm phòng cúm, chị Lê Thị Phương (phường Hòa Cường) chia sẻ, nghe thông tin dịch cúm đang diễn biến phức tạp, tôi tranh thủ xin nghỉ một buổi làm để đưa con đến CDC Đà Nẵng tiêm vắc xin…

Trong khi đó, ông Huỳnh Minh Tuấn (40 tuổi, trú phường Hải Châu) cho biết, qua nghe thông tin thời sự, biết bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, ông chủ động đưa con gái đi tiêm phòng bệnh.

Cùng quan điểm, chị Trần Thị Đạt (trú phường Sơn Trà) chia sẻ: “Nắm được thông tin CDC Đà Nẵng có tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết, tôi liền đến tiêm mũi đầu tiên. Các y, bác sĩ ở đây hướng dẫn rất tận tình, chu đáo. Từ khi bấm số thứ từ đến tư vấn, khám sàng lọc và tiêm, tôi chỉ mất khoảng 15 phút. Sau tiêm, tôi thấy rất an tâm và sẽ tiêm mũi thứ 2 theo lịch hẹn”.

Ngoài việc đáp ứng đủ các loại vắc xin, CDC Đà Nẵng còn tổ chức tiêm tất cả các ngày trong tuần. Trong trường hợp số lượng người dân đến tiêm đông, đơn vị sẽ tăng cường nhân lực và số lượng bàn tiêm, kịp thời đáp ứng nhu cầu, không để người dân phải chờ đợi lâu. Vì sức khỏe của con em mình, các bậc cha mẹ cần đưa con đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch các vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng và cả những vắc xin chưa có trong chương trình.