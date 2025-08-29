Xã hội Chủ động ứng phó thiên tai Nhiều địa phương ven các sông Thu Bồn, Vu Gia đã lên phương án nhằm chủ động ứng phó mùa mưa bão, mục tiêu là giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân.

Xã Đại Hưng cũ (nay thuộc xã Thượng Đức) huy động các lực lượng chặt, dọn cây cối bị ngã đổ do bão Trà Mi gây ra vào tháng 10/2024. Ảnh: CÔNG TÚ

Không chủ quan

Năm 2024, xã Thượng Đức (sáp nhập các xã Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Sơn) chịu ảnh hưởng bởi hai cơn bão kèm mưa to nhưng mức độ thiệt hại không lớn. Sang năm 2025, mưa to kéo dài trong hai ngày ngày 11-12/6 do ảnh hưởng của cơn bão số 1 (Wutip), lượng nước lớn từ thủy điện Sông Côn 2 tràn về khiến 3 nhà bán kiên cố bị sạt lở ăn sâu vào móng; 477 nhà bị ngập nước (28 nhà ngập hơn 1m).

Ngập úng gây thiệt hại 321,4ha lúa, cây hằng năm, cây lâu năm; 12 con gia súc và 2.192 con gia cầm chết, bị cuốn trôi…

Ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (PCTT, TKCN&PTDS) xã Thượng Đức, cho biết xã có địa hình miền núi phức tạp, có sông Côn, sông Vu Gia chảy qua nên mưa lớn kéo dài dẫn đến lũ lụt, uy hiếp tính mạng và tài sản của người dân; gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp, cơ sở hạ tầng.

Nước lụt sông Thu Bồn gây sạt lở đất sản xuất của người dân xã Đại An cũ (nay thuộc xã Đại Lộc) trong tháng 6 vừa qua. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Theo ông Phi, xã Thượng Đức đã khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS; phân công nhiệm vụ các thành viên và yêu cầu tuyệt đối không chủ quan. Đồng thời đôn đốc Ban Chỉ huy quân sự xã kiện toàn lực lượng xung kích; rà soát các trang thiết bị, rà soát các địa điểm nguy cơ cao, các đối tượng dễ tổn thương. Địa phương còn ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên cơ sở thực hiện phương châm “4 tại chỗ”.

Nằm ven sông Thu Bồn, xã Điện Bàn Tây (sáp nhập các xã Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Phước) thường xuyên chịu sự tác động của bão lũ. Minh chứng là do ảnh hưởng bão số 1, mưa to kéo dài đã làm 370ha cây lúa, cây màu, cây thực phẩm bị ngập hư hỏng.

Ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS xã Điện Bàn Tây, chia sẻ địa phương đã cho rà soát toàn bộ các đối tượng dễ bị tổn thương trước thiên tai bão, lũ theo từng cấp báo động; xây dựng kế hoạch cảnh báo sớm và phương án sơ tán người dân đầy đủ, cụ thể, xác định rõ đối tượng và địa điểm bố trí sơ tán theo từng khu vực; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị phụ trách theo dõi, thực hiện.

Đội xung kích xã, tổ xung kích 30 thôn tuyên truyền, vận động người dân dự trữ mặt hàng thiết yếu, kể cả nước uống, thuốn men.

Chủ động các phương án

Ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS xã Hà Nha, thông tin ngày 4/8 vừa qua, địa phương đã phê duyệt “Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2025”.

Lực lượng xung kích thị trấn Ái Nghĩa cũ (nay thuộc xã Đại Lộc) đưa người tàn tật đi sơ tán trước nguy cơ sạt lở. Ảnh: CÔNG TÚ

Theo ông Sang, Hà Nha (sáp nhập các xã Đại Hồng, Đại Đồng, Đại Quang), nơi có sông Vu Gia chảy qua, dọc theo địa hình xã dài 18km. Nằm trong lưu vực sông Vu Gia, nhiều khe, suối và địa hình dốc, có lượng mưa lớn tập trung nên có thể ví Hà Nha là rốn lũ của thành phố Đà Nẵng. Chính vì vậy, địa phương quán triệt tuân thủ nguyên tắc “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả khẩn trương và hiệu quả”.

Theo ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã, kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS xã Hà Nha, phương án được duyệt sẽ bố trí lực lượng tại chỗ tổng cộng 1.091 người, bao gồm dân quân tự vệ, công an, thanh niên, đội xung kích, đội chuyên trách, dân quân cơ động, dự bị động viên. Đặc biệt, danh sách còn có lực lượng vũ trang chính quy của Đại đội kho K1 công binh đóng trên địa bàn sẵn sàng tham gia ứng cứu dân khi cần thiết.

“Địa phương có phương án cụ thể với rủi ro từng cấp độ áp thấp nhiệt đới, bão; lũ, ngập lụt. Chẳng hạn, đối với rủi ro bão cấp độ 5, chúng tôi sẽ dự báo mức nước lụt dâng do bão làm cơ sở di dời, sơ tán dân. Ban nhân dân 26 thôn phối hợp tổ chức sơ tán dân đến nhà kiên cố, trạm y tế, trường học, trụ sở cơ quan, kể cả hầm tránh bão”, ông Quang chia sẻ.

Xã Đại Lộc hình thành sau sáp nhập các xã Đại Nghĩa, Đại An, Đại Hòa, Đại Hiệp và thị trấn Ái Nghĩa. Những địa phương này từng được xem là rốn lũ của Quảng Nam (cũ).

Xã Đại Lộc có sông Thu Bồn, sông Vu Gia, sông Yên chảy qua, thường xuyên bị tác động nặng nề của bão, lụt. Ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS xã Đại Lộc cho hay, địa phương đã kiện toàn ban chỉ huy, ban hành phương án ứng phó cụ thể.

Đáng chú ý, xã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đứng điểm phụ trách thôn, khu. Đơn cử, Trưởng phòng Kinh tế sẽ phụ trách các thôn Phú Hải, Phú Trung, Tích Phú (xã Đại Hiệp cũ); Chỉ huy trưởng quân sự phụ trách các khu Phước Mỹ, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Trung (thị trấn Ái Nghĩa cũ).

Chính quyền xã Đại Lộc đã yêu cầu các thành viên, các đơn vị liên quan thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư.

“Xã coi trọng kế hoạch bảo vệ dân cư sinh sống vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở, nhà ở cũ xuống cấp. Các thôn, khu phố xây dựng phương án phòng chống thiên tai đến tận tổ đoàn kết, chi tiết đến từng hộ gia đình. Có như vậy, mới giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại, bảo vệ và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”, ông Khương nói.