Y tế Chữa trị hiếm muộn bằng phương pháp IUI ĐNO - Ngày 28/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học hỗ trợ sinh sản bằng phương pháp IUI - hành trình tìm con yêu.

Hội thảo khoa học hỗ trợ sinh sản bằng phương pháp IUI. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận và nghe các báo cáo liên quan đến chuyên đề y học hỗ trợ sinh sản bằng phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) như: tổng quan kỹ thuật IUI trong hỗ trợ sinh sản; nội soi buồng tử cung trong chẩn đoán và điều trị vô sinh; hội chứng buồng trứng đa nang và những cập nhật mới…

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, những năm qua Khoa Phụ sản của bệnh viện không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn, triển khai thành công các kỹ thuật chuyên sâu như: nội soi ổ bụng cắt tử cung, nội soi buồng tử cung, giảm đau trong sinh đẻ…

Đặc biệt, phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) là một trong những giải pháp an toàn, hiệu quả cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn.

Hội thảo được kỳ vọng tạo bước tiến mới cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam về lĩnh vực sản khoa, nhất là trong điều trị vô sinh, hỗ trợ sinh sản.