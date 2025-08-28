Thứ Năm, 28/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Y tế

Chữa trị hiếm muộn bằng phương pháp IUI

HOÀNG ĐẠO 28/08/2025 15:10

ĐNO - Ngày 28/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học hỗ trợ sinh sản bằng phương pháp IUI - hành trình tìm con yêu.

iui.jpg
Hội thảo khoa học hỗ trợ sinh sản bằng phương pháp IUI. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận và nghe các báo cáo liên quan đến chuyên đề y học hỗ trợ sinh sản bằng phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) như: tổng quan kỹ thuật IUI trong hỗ trợ sinh sản; nội soi buồng tử cung trong chẩn đoán và điều trị vô sinh; hội chứng buồng trứng đa nang và những cập nhật mới…

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, những năm qua Khoa Phụ sản của bệnh viện không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn, triển khai thành công các kỹ thuật chuyên sâu như: nội soi ổ bụng cắt tử cung, nội soi buồng tử cung, giảm đau trong sinh đẻ…

Đặc biệt, phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) là một trong những giải pháp an toàn, hiệu quả cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn.

Hội thảo được kỳ vọng tạo bước tiến mới cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam về lĩnh vực sản khoa, nhất là trong điều trị vô sinh, hỗ trợ sinh sản.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị thành công ca tràn khí màng phổi phức tạp

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị thành công ca tràn khí màng phổi phức tạp

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị thành công ca tràn khí màng phổi phức tạp

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị thành công ca tràn khí màng phổi phức tạp

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Xem thêm Y tế
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Y tế
      Chữa trị hiếm muộn bằng phương pháp IUI

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO