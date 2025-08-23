Giảm nghèo - An sinh Chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi: Tập trung chuyển giao và giải ngân nguồn vốn Thời điểm này, các địa phương miền núi đang gấp rút hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận nguồn vốn, các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó làm cơ sở để tiếp tục thực hiện các kế hoạch giải ngân theo đúng mục tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn làm việc với xã Hùng Sơn về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh: HỒ QUÂN

Hoàn thành bước tiếp nhận

Ông Bhling Mia, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang cho biết, địa phương vừa hoàn thành công tác bàn giao, tiếp nhận nguồn vốn các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (gọi tắt là Chương trình) từ huyện và các xã cũ.

Tổng nguồn vốn được giao trong năm 2025 (bao gồm các năm trước chuyển sang) là hơn 54,3 tỷ đồng. Tính đến thời điểm trước sáp nhập, nguồn vốn này đã giải ngân hơn 15,4 tỷ đồng (tỷ lệ hơn 28,3%). Hiện nay, địa phương đang dựng kế hoạch triển khai các dự án thuộc Chương trình và đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Tại xã Avương, tổng vốn bàn giao, tiếp nhận từ 2 xã thực hiện Chương trình trong năm 2025 là gần 24,9 tỷ đồng. Tính đến thời điểm trước khi sáp nhập, nguồn vốn đã giải ngân gần 7 tỷ đồng (tỷ lệ 28,1%).

Ông Bríu Quân, Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương đã phân công một Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp theo dõi, chỉ đạo; giao Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, tham mưu UBND xã triển khai Chương trình. Đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã.

Xã Tây Giang sẽ tập trung thực hiện hoàn thành các dự án sau khi bàn giao, tiếp nhận nguồn vốn và các hồ sơ, tài liệu liên quan. Ảnh: HỒ QUÂN

“Hiện nay lãnh đạo xã tích cực hoàn thành việc bàn giao hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án, làm cơ sở phân bổ nguồn vốn, giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư cho các phòng, ban, đơn vị liên quan để tiếp tục triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình”, ông Quân cho biết.

Ông Nguyễn Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn thông tin, địa phương đang hoàn thiện hồ sơ, số liệu liên quan để bàn giao 53 công trình, dự án từ các xã cũ, với tổng nguồn vốn hơn 47,9 tỷ đồng.

Đối với 4 công trình (thuộc vốn đầu tư), có 1 công trình đã quyết toán, 2 công trình đang kiểm toán và 1 công trình đang lập thủ tục quyết toán, với số tiền giải ngân 6/7,2 tỷ đồng (tỷ lệ 83,1%). Sau khi có kết quả kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán sẽ giải ngân 100%.

Đối với nguồn vốn sự nghiệp, 31 công trình khởi công các năm 2023, 2024 chuyển sang đã được thẩm tra, phê duyệt quyết toán và cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn. Còn lại 18 công trình khởi công năm 2025, các bước thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã hoàn thành. UBND xã Hùng Sơn đang tiếp nhận quản lý khâu nghiệm thu, đưa vào sử dụng và thanh quyết toán theo quy định.

Việc hoàn thành các dự án sẽ giúp đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: HỒ QUÂN

Tập trung giải ngân

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đà Nẵng, tổng kinh phí thực hiện Chương trình năm 2025 (bao gồm các năm trước chuyển sang) là hơn 1.267,6 tỷ đồng. Tính đến thời điểm trước sáp nhập, tổng nguồn vốn đã giải ngân hơn 466,4 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 37%).

Hiện nay, Sở Dân tộc và Tôn giáo đang chỉ đạo các xã rà soát, hoàn tất việc bàn giao các dự án, công trình giữa xã cũ và xã mới; đồng thời hướng dẫn việc chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho phù hợp quy định hiện hành để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Trong chuyến kiểm tra tình hình giải ngân tại các địa phương mới đây, ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trong đó, tập trung đôn đốc các dự án còn nợ, chậm tiến độ để sớm hoàn thiện hạ tầng. Đẩy nhanh các dự án phát triển sản xuất, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, thúc đẩy giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía tây thành phố.

Các địa phương nỗ lực giải ngân 100% nguồn vốn được giao thực hiện các dự án. Ảnh: HỒ QUÂN

Để thực hiện tốt nhiệm vụ giải ngân nguồn vốn Chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan và các chủ đầu tư sớm xử lý bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Sở Dân tộc và Tôn giáo cần nắm chắc chi tiết, quy mô nguồn vốn trước thời điểm sáp nhập để thực hiện giám sát, bàn giao nguồn vốn cho các đơn vị, địa phương mới. Đồng thời, triển khai phương án đốc thúc, hướng dẫn địa phương thực hiện chương trình để nguồn vốn phát huy hiệu quả cao nhất.