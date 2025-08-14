Chính trị Quan tâm, đầu tư toàn diện để phát triển các xã miền núi Đà Nẵng

ĐNO - Sáng 14/8, tại hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của thành phố trong thời gian tới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân miền núi, bảo tồn bản sắc văn hóa và từng bước thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng, đô thị.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đồng chủ trì hội nghị.

Đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để phát triển các xã miền núi

Ông Bríu Liếc, nguyên Bí thư Huyện ủy Tây Giang (tỉnh Quảng Nam cũ) đề xuất cần quan tâm toàn diện đến 6 lĩnh vực quan trọng, bao gồm giao thông, quy hoạch mặt bằng dân cư, giáo dục, vấn đề ruộng và rừng.

Trong lĩnh vực giáo dục, cần đầu tư nâng cấp Trường phổ thông Dân tộc nội trú Hội An thành trường chuyên chất lượng cao dành cho học sinh miền núi; xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới, trước mắt là xây dựng trường nội trú liên cấp tại trung tâm hành chính xã Hùng Sơn - nơi thuận lợi cho con em các thôn đến học tập.

Trong khi đó, ông Lê Diên, nguyên Phó Bí thư huyện Hiên (tỉnh Quảng Nam cũ) kiến nghị ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, y tế và giáo dục; sớm triển khai đầu tư, mở rộng hệ thống giao thông liên xã, liên thôn và liên vùng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương.

Ông Lê Diên, nguyên Phó Bí thư huyện Hiên (tỉnh Quảng Nam cũ) phát biểu góp ý. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong lĩnh vực y tế và giáo dục, cần đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng để nâng cao hiệu quả dạy học và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Ông Phạm Thế Quyền, nguyên Bí thư Huyện ủy Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam cũ) nhấn mạnh, phải tiếp tục quan tâm công tác quản lý và bảo vệ rừng, trong đó cần có chính sách phù hợp và tăng cường nguồn kinh phí cho nhiệm vụ này. Bên cạnh đó, đề nghị tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông liên xã, cũng như bố trí nguồn lực nâng cấp hạ tầng tại các thị trấn cũ, hỗ trợ công tác sắp xếp, quy hoạch lại các khu dân cư một cách hợp lý và bền vững.

Ông Phạm Thế Quyền, nguyên Bí thư Huyện ủy Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam cũ) phát biểu góp ý. Ảnh: NGỌC PHÚ



Chú trọng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân miền núi

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trân trọng ghi nhận, cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh, hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những nội dung được chia sẻ là cơ sở để đội ngũ lãnh đạo hiện nay tiếp thu, kế thừa và phát huy trong quá trình phát triển thành phố.

Bí thư Thành ủy khẳng định sau 28 năm tạm chia tách để phát triển, đến nay, hai địa phương đã về chung một mái nhà, mở ra giai đoạn mới với nhiều cơ hội và thách thức. Trên nền tảng truyền thống đoàn kết, với dư địa lớn, cùng với định hướng lớn của Trung ương, thành phố hoàn toàn có cơ sở để tự tin vươn lên mạnh mẽ trở thành cực tăng trưởng của đất nước, là trung tâm của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, nếu không rút ngắn được khoảng cách phát triển giữa các địa phương miền núi và khu vực đồng bằng, đô thị thì sẽ khó khai thác hiệu quả tiềm năng về diện tích, tài nguyên và con người của Đà Nẵng sau sáp nhập.

Do đó, mục tiêu lớn nhất của thành phố trong thời gian tới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân miền núi, bảo tồn bản sắc văn hóa và từng bước thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng, đô thị.

Trong nhiệm kỳ này, thành phố sẽ đặc biệt chú trọng đầu tư cho khu vực miền núi, tập trung rà soát, bổ sung hạ tầng thiết yếu như giao thông, hệ thống lưới điện, viễn thông, xây dựng các khu tái định cư tập trung để ổn định đời sống người dân. Đây là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị nhưng là điều kiện tiên quyết để thay đổi tư duy, tạo động lực phát triển bền vững.

Về giáo dục, thành phố đã có chủ trương xây dựng trường nội trú để tạo điều kiện học tập cho học sinh miền núi, đồng thời lồng ghép nội dung đào tạo nghề ngay trong chương trình học nhằm bảo đảm các em sau khi tốt nghiệp có thể có tay nghề, việc làm ổn định. Với hai trường cao đẳng hiện có, thành phố sẽ tiếp tục định hướng phân luồng, kết nối đào tạo nghề phù hợp với đặc điểm và tiềm năng của khu vực miền núi.

Về chăm sóc sức khỏe nhân dân, thành phố chỉ đạo tăng cường liên kết giữa các cơ sở y tế công lập và tư nhân, tổ chức đưa bác sĩ, kỹ thuật viên cùng thiết bị lên vùng cao để khám chữa bệnh định kỳ cho người dân. Song song đó, triển khai chính sách đưa cán bộ y tế miền núi về thực tập tại các bệnh viện tuyến trung tâm để nâng cao trình độ chuyên môn...

Bí thư Thành ủy cũng cho rằng, để đạt được các mục tiêu trên thì vai trò của người dân rất quan trọng; trong đó cần thay đổi nhận thức, tư duy để vươn lên để cùng đồng hành với địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Để hoàn chỉnh, bổ sung dự thảo báo cáo chính trị, Bí thư Thành ủy đề nghị trong nhiệm vụ, giải pháp, cần bổ sung một mục về phát triển các vùng miền núi của thành phố. Đồng thời, trong nhiệm vụ đột phá, cần bổ sung nội dung việc nâng cao đời sống nhân dân miền núi; xây dựng chương trình hành động chuyên đề về phát triển các xã miền núi giai đoạn 2025 - 2030.

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng cho biết, ngày 1/7/2025, Đà Nẵng và Quảng Nam chính thức hợp nhất, hình thành thành phố Đà Nẵng mới với diện tích gần 12.000 km², dân số hơn 3 triệu người, là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước, có nhiều thuận lợi và dư địa để phát triển trong thời gian đến.

Qua hơn 7 tháng đầu năm 2025, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng cũ và tỉnh Quảng Nam, nay là Đảng bộ thành phố Đà Nẵng mới đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai nền nếp, hiệu quả; kết nạp 1.097 đảng viên mới; hoàn thành tổ chức đại hội ở 840/840 đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở và 97/97 đảng bộ trực thuộc Thành ủy trước thời hạn theo chỉ đạo của Trung ương gần 1 tháng.

Kinh tế thành phố ghi nhận đà phục hồi tích cực trong hầu hết các lĩnh vực. GRDP 6 tháng đầu năm tăng 9,43% (Đà Nẵng cũ: 11,7%; Quảng Nam: 6,63%). Du lịch tiếp tục phát triển sôi động với nhiều sự kiện nổi bật, đặc sắc; đón 10,8 triệu lượt khách, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Thành phố thu hút vốn đầu tư nước ngoài 307,341 triệu USD, tăng 4,63% so với cùng kỳ; thu hút đầu tư trong nước 62.478 tỷ đồng, tăng 126,2%. Tính đến ngày 25/7, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 31.599 tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán, phấn đấu cả năm đạt trên 55.000 tỷ đồng. An sinh xã hội được đảm bảo; triển khai xóa 10.253/10.303 nhà tạm, đạt tỷ lệ 99,51%; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng, sau hơn 1 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhân dân thành phố Đà Nẵng đồng tình ủng hộ. Tổ chức bộ máy được kiện toàn nhanh chóng, vận hành đồng bộ, thông suốt; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ bị ảnh hưởng.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng phát biểu định hướng các nội dung góp ý. Ảnh: NGỌC PHÚ

Các thủ tục hành chính được rà soát, công khai đầy đủ. Thành phố đã công bố, công khai 2.291 thủ tục hành chính, trong đó, 100% thủ tục hành chính cấp xã được chuẩn hóa, cập nhật trên Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống địa phương với 2.056 dịch vụ công trực tuyến tích hợp.

Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh. Chính quyền các cấp chủ động trong quản lý và phục vụ nhân dân, nhất là việc linh hoạt, kịp thời thích ứng từ chỗ quản lý hành chính sang phục vụ và kiến tạo phát triển.

Sau hợp nhất, có nhiều thuận lợi khi cả hai địa phương từng là một tỉnh từ trước năm 1997, có mối liên hệ sâu sắc về văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị và truyền thống cách mạng. Hệ thống hạ tầng giao thông và không gian phát triển đã được liên thông, kết nối cảng biển, sân bay, cao tốc, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Thành phố mới với không gian phát triển mới, đa dạng về thành phần dân cư, địa hình; là thành phố duy nhất có 2 sân bay, 3 cảng biển, có hệ sinh thái, hạ tầng về phát triển du lịch, văn hóa đặc sắc… Đồng thời, được sự quan tâm, ủng hộ của Trung ương với nhiều chủ trương, chính sách đặc thù.

Tuy nhiên, thành phố cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là địa bàn mới có quy mô rộng, dân số đông, phân bố không đồng đều; một số khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo còn hạn chế về hạ tầng, dịch vụ công và điều kiện phát triển. Chênh lệch về mức sống, thu nhập và tốc độ phát triển giữa các vùng đô thị, đồng bằng với nông thôn, miền núi đòi hỏi chính sách đầu tư và điều phối nguồn lực hợp lý…

Thời gian đến, thành phố sẽ tập trung cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; sớm hiện thực hóa các mô hình kinh tế mới như Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do. Quy hoạch đồng bộ, kết nối vùng Đông - vùng Tây; phát triển hài hòa giữa đô thị, nông thôn, miền núi với trục không gian động lực Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ; đẩy nhanh các dự án trọng lực, trọng điểm, trong đó có các dự án giao thông chiến lược.

Đồng thời thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với kinh tế; nâng cao chất lượng an sinh xã hội, nhất là chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an”, chính sách xã hội tập trung cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi khó khăn, đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Cùng với đó, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Dự thảo Báo cáo chính trị đã được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xây dựng công phu, nghiêm túc, bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với thực tiễn; đồng thời, thể hiện quyết tâm đổi mới, khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố.