Quốc phòng - An ninh Chuyến đi của tình hữu nghị Hải trình của Tàu Cảnh sát biển 8002 (Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) tới Philippines đã trở thành hành trình vun đắp tình hữu nghị, sẻ chia và hợp tác giữa những người bạn chung tay gìn giữ bình yên trên biển.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tham quan Trung tâm điều hành hàng hải Khu vực Trung Viasayas. Ảnh: H.THƯỜNG

Đầu tháng 10, tại quân cảng thuộc địa bàn xã Núi Thành, trong tiếng còi tàu vang xa, tàu CSB 8002 khởi đầu chuyến thăm và làm việc với lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Trưởng đoàn công tác khẳng định đây là nhiệm vụ vừa mang tính hợp tác quốc tế, vừa là thông điệp của hòa bình và thiện chí mà Cảnh sát biển Việt Nam gửi đến bạn bè khu vực.

Cập cảng tại thành phố Cebu, đoàn công tác tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa như đến chào xã giao chính quyền địa phương, dự hội nghị song phương lần thứ hai với lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines; trao đổi kinh nghiệm, luyện tập chung với tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Philipines về tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ trên biển...

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines chuyển hàng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do động đất tại thành phố Bogo. Ảnh: H.THƯỜNG

Đáng chú ý, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8002 mang gạo, mì tôm, thuốc men tới người dân thành phố Bogo (tỉnh Cebu), nơi vừa chịu thiệt hại bởi động đất đã để lại xúc cảm sâu sắc cho chính quyền và nhân dân địa phương.

Những phần quà nhỏ, những bàn tay nắm chặt trong niềm xúc động là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết nhân ái, cho tinh thần “giúp bạn là giúp mình” mà lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luôn vun đắp.

Các y, bác sĩ trong đoàn đã tổ chức thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 100 lượt người dân, chia sẻ khó khăn cùng bạn bè Philippines. Tình cảm ấy gắn kết những trái tim, khắc sâu hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam thân thiện, nhân văn, luôn sẵn sàng vì an toàn của những con tàu hoạt động hợp pháp trên biển.

Tàu CSB 8002 cùng đoàn kết thúc chuyến công tác vào ngày 14/10. Thiếu tướng Trần Quang Tuấn đánh giá cao sự đón tiếp trọng thị và chân tình của bạn bè Philippines, đồng thời khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa hai lực lượng sẽ ngày càng sâu rộng, thực chất hơn. Chuyến hải trình của Tàu CSB 8002 đã để lại dấu ấn tốt đẹp, tô đậm tinh thần hữu nghị giữa hai quốc gia láng giềng, góp phần thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở Biển Đông.