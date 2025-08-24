Văn hóa - Văn nghệ Cô gái 23 tuổi lan tỏa bản sắc Hội An ra thế giới ĐNO - Điều khiến người ta nhớ đến Nguyễn Ngọc Minh Trang không chỉ là 7 giải thưởng quốc tế mà còn ở cách cô gái 23 tuổi đưa Hội An tỏa sáng trên bản đồ sáng tạo quốc tế.

Ẩn hiện sau từng lớp thiết kế của Minh Trang là câu chuyện bản sắc đầy cảm xúc về Hội An.

Từ ký ức phố Hội đến giải thưởng quốc tế

Tuổi thơ của Minh Trang in dấu trên từng con đường lát gạch, những mái ngói vàng rêu phong và các buổi tối lặng lẽ phụ mẹ bán hàng nơi chợ đêm. Giữa lòng phố cổ, trong những lớp học vẽ miễn phí dành cho thiếu nhi, niềm say mê nghệ thuật trong cô nảy mầm.

Từ nét chì non nớt của tuổi thơ đến giảng đường đại học, Hội An dần trở thành “chất liệu” không thể thay thế, như nguồn mạch ngọt lành chảy suốt hành trình sáng tạo của tân cử nhân ngành Đồ họa (Đại học Duy Tân).

“Hội An vừa là quê hương, vừa là ngôi nhà tinh thần nuôi dưỡng tôi. Từ bài chòi, mái ngói cho đến tiếng trống rộn rã lễ hội đều là một phần ký ức rực rỡ. Khi đưa vào thiết kế, tôi không chỉ muốn tạo ra cái đẹp mà còn muốn kể các câu chuyện bằng hình ảnh”, Trang chia sẻ, giọng bồi hồi như thể chính mình vừa đi ngược về tuổi thơ.

Từ nguồn mạch ấy, những sáng tạo của Minh Trang bước ra sân chơi quốc tế. Mới đây, các thiết kế của cô được vinh danh tại Graphis New Talent Awards - giải thưởng thường niên do Graphis Inc. (Mỹ) tổ chức, vốn được mệnh danh là “bảng vàng” của giới thiết kế sáng tạo.

Các tác phẩm đoạt giải sẽ được giới thiệu trong Graphis New Talent Annual - ấn phẩm danh giá mà nhiều nhà thiết kế mơ ước góp mặt.

Trong mùa giải 2025, Minh Trang ghi dấu ấn đặc biệt với hai giải Bạc cho poster Mừng năm mới Ất Tỵ và logo Hoi An Lion & Dragon Dance Troupe, cùng ba giải Honorable Mention cho bộ nhận diện thương hiệu Faifo Gift, bộ quà tặng Faifo Gift set.

Trước đó, logo Hành trình TV phát triển từ đồ án môn học từng lọt vào vòng Finalists tại cuộc thi London International Creative Competition (LICC) 2022 và giành giải Bạc Graphis New Talent Awards (2023). Các thành tích này mở ra những bước đi đầu tiên trên hành trình hội nhập toàn cầu của cô gái trẻ phố Hội.

Kể di sản bằng ngôn ngữ sáng tạo mới

Với Trang, thách thức nằm ở cách kể lại di sản bằng giọng riêng của mình. “Hội An vốn đã là di sản thế giới, việc của tôi chỉ là thêm một góc nhìn cá nhân, như một chất xúc tác để lan tỏa. Tôi muốn tạo nên một “truyền thống mới”, nơi di sản được kể lại bằng ngôn ngữ sáng tạo của thế hệ hôm nay”, Trang tâm sự.

Trang tin rằng điều chạm đến trái tim giám khảo quốc tế không chỉ là bố cục hay màu sắc, mà chính là cảm xúc: “Một tác phẩm phải kể được một câu chuyện và truyền tải cảm giác chân thực. Khi mỗi đường nét, gam màu đều gắn với một ký ức hay một tâm trạng, tác phẩm sẽ tự nhiên chạm vào trái tim người khác”.

Từ khát vọng ấy, cô gái trẻ bắt tay xây dựng thương hiệu Viet Faifo Gift - dòng sản phẩm quà tặng lấy cảm hứng từ Hội An. Cô mong mỗi món quà sẽ trở thành một “sứ giả văn hóa”, để du khách mang về không chỉ vật phẩm lưu niệm mà còn cả một phần ký ức, một tinh thần phố Hội.

“Tôi kết hợp tư duy thiết kế hiện đại với tình yêu bản địa, để những chi tiết quen thuộc được tái hiện một cách mới lạ nhưng không mất đi bản sắc. Qua thiết kế, tôi muốn người ta không chỉ thấy một địa danh đẹp, mà còn cảm nhận được giá trị sống của cộng đồng nơi đây", Trang nói.

Hành trình sáng tạo của Trang cũng không dừng ở Hội An. Cô từng thử sức với nhiều vùng đất khác, như: Phong Thổ, Nha Trang, Bảo Lộc, Bát Xát, Đồng Tháp, Mù Cang Chải… Mỗi địa danh là một “bài toán” mới, buộc cô phải tìm hiểu văn hóa bản địa, rồi chắt lọc thành ngôn ngữ hình ảnh.

“Trong hai năm tới, tôi muốn mở rộng sang nhiều địa phương khác, tạo nên bộ sưu tập Viet Culture Gift. Tôi tin rằng “think global, design local”, chỉ khi giữ được bản sắc, sản phẩm mới đủ sức vươn ra toàn cầu”, Trang khẳng định.

Nhìn lại chặng đường đã qua, cô gái trẻ hiểu rằng con đường nghệ thuật chưa bao giờ trải hoa hồng. Có lúc Trang từng ngừng vẽ, hoang mang trước lựa chọn của mình. Nhưng chính những khúc quanh ấy đã rèn cho cô niềm tin bền bỉ. “Tôi nhận ra rằng nghệ thuật không chỉ là kỹ năng mà còn là tư duy và tình yêu dài lâu. Đó là thứ khiến tôi khó có thể rời xa thiết kế”, Trang xúc động.

Minh Trang, ở tuổi 23, cho thấy sức trẻ có thể mang văn hóa bản địa bước ra toàn cầu với niềm tin giản dị rằng: "Ở Hội An, ai cũng có thể làm đại sứ văn hóa cho quê hương mình".

Trong ánh đèn lồng hắt xuống dòng sông Hoài mỗi tối, bóng dáng Hội An hiện diện dịu dàng và bền bỉ. Và ở đó, có một cô gái nhỏ đang miệt mài góp thêm những gam màu mới, để phố cổ nói riêng và Việt Nam nói chung tỏa sáng trên bản đồ sáng tạo thế giới.