Tác phẩm, tác giả Đạo diễn Đặng Thái Huyền: Làm phim lịch sử là sứ mệnh Là một trong những nữ đạo diễn hiếm hoi dấn thân vào dòng phim chiến tranh, Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền tiếp tục khẳng định bản lĩnh của mình với “Mưa đỏ”, dự án phim chiến tranh có quy mô lớn nhất của Điện ảnh Quân đội Nhân dân trong một thập kỷ qua.

Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền

Nhắc đến Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền, người ta nghĩ ngay tới một nữ đạo diễn thành công ở các phim về đề tài chiến tranh và hậu chiến. Chị đã khẳng định tên tuổi qua nhiều bộ phim, như: Người trở về, Mười ba bến nước, Vũ khúc ánh trăng, Đất lành, Nơi ta không thuộc về… Trong đó, phim Mười ba bến nước giành 6 Bông sen Vàng ở hạng mục: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16. Ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19, chị giành 4 giải thưởng trên 10 hạng mục. Với thể loại phim truyện nhựa, bộ phim Người trở về giành giải Ban giám khảo và giải Tác giả kịch bản xuất sắc. Ở thể loại phim truyện video, phim Đất lành đoạt Giải bông sen Bạc, Giải đạo diễn xuất sắc…

Mới đây, những trích đoạn đầu tiên của “Mưa đỏ” được công bố đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ, để lại xúc cảm lặng sâu nơi người xem bởi chất liệu lịch sử bi tráng và chiều sâu nhân văn được thể hiện qua từng khung hình. Điều gì làm nên sức mạnh của bộ phim? Đà Nẵng cuối tuần tìm câu trả lời qua cuộc trò chuyện với đạo diễn Đặng Thái Huyền.

* Chị và ê-kíp đã tái hiện không khí của mùa hè đỏ lửa năm 1972 ra sao?

- Mưa đỏ là một lát cắt tái hiện không khí chiến tranh khốc liệt năm 1972. Chúng tôi không né tránh sự hy sinh, mất mát, không né tránh những cảnh chiến tranh quy mô. Nhưng với tôi, những khoảng lặng sau khi bom đạn đã ngừng, những giây phút người lính đối diện với chính mình cũng là những điều mà tôi quan tâm và muốn khắc họa.

Khó nhất là để tái hiện lại tinh thần kịch bản gốc của nhà văn Chu Lai nhưng cũng phải có những điều chỉnh để phù hợp điều kiện sản xuất thực tế và tình hình tài chính hiện nay của ngành điện ảnh nói chung.

Trong phim có nhiều cảnh làm tôi ám ảnh. Nhưng điều mà tôi ám ảnh nhất là khi thực hiện xong những đại cảnh, tôi và ê-kíp luôn bần thần nghĩ rằng: trên là máy bay địch quần thảo thả bom, dưới là súng đạn rợp trời… vậy mà bằng sức lực nào các bác, các chú, các anh lại có thể kiên cường bám trụ, vượt qua được 81 ngày đêm ở Thành cổ.

Một khung hình xúc động trong “Mưa đỏ”. Ảnh: ĐPCC

* Thay vì tập trung vào tiếng súng, “Mưa đỏ” để lại nhiều dư vị nhờ những khoảng lặng. Vì sao chị lựa chọn cách thể hiện này?

- Tôi không chỉ lựa chọn mà tôi tin đó lại chính là những dư vị đắt giá của phim. Tôi nghĩ đôi khi sự khốc liệt của cuộc chiến không nằm ở mưa bom bão đạn mà nằm ở những khoảng lặng làm tim ta thắt lại và đau đớn.

* Khâu phục dựng bối cảnh trong “Mưa đỏ” được đánh giá là công phu, chỉn chu. Chị có thể chia sẻ thêm?

- Để tái hiện chân thực không khí lịch sử của trận chiến Thành cổ, ê-kíp phim đã dựng trường quay rộng hàng chục hecta ngay tại Quảng Trị, cạnh dòng Thạch Hãn linh thiêng. Điểm đặc biệt là phim trường được thiết kế dựa trên nguyên mẫu di tích Thành cổ: từ cổng Đinh Công Tráng, các lớp thành bao, màu rêu phong, kết cấu tường gạch... Tất cả đều được nghiên cứu, phục dựng công phu, tỉ mỉ suốt nhiều tháng trời. Những bức tường loang vôi, từng vết nứt đổ nát không chỉ là bối cảnh, mà như mang trong mình hơi thở cuộc chiến: khốc liệt, bền bỉ và kiêu hãnh.

Phim còn huy động sự phối hợp của nhiều quân binh chủng, vũ khí, trang bị, phương tiện quân sự và có những đại cảnh, nhân sự tham gia lên tới cả ngàn người để tái hiện chân thực từng khung hình lịch sử.

* Chị có gặp áp lực khi nhận dự án này?

- Khi đảm trách dự án này, áp lực rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ áp lực lớn nhất là chính mình. Tôi luôn muốn khán giả đến xem phim không chỉ với tâm thế xem một bộ phim lịch sử khô khan mà là được cảm nhận thực sự về một quãng thời gian chiến đấu vô cùng kiên cường của ông cha để thêm trân quý giá trị hòa bình của ngày hôm nay. Tôi và các đồng nghiệp đang nỗ lực hết sức cho điều đó.

Ê-kíp không coi đây là một bộ phim mà là nén tâm nhang để tri ân những anh hùng đã ngã xuống. Khi thực hiện quay phim ở Quảng Trị, thời tiết khắc nghiệt và mưa triền miên nhưng toàn bộ ê-kíp và các cơ quan binh chủng phối hợp không hề nản chí. Tất cả đều quyết tâm thực hiện bộ phim dù khó khăn gian khổ tới mấy. Hơn cả một kỷ niệm, đó là cảm xúc sẽ theo chúng tôi đến hết cuộc đời.

* Chị đánh giá thế nào về sức mạnh, sự tinh tế của ê‑kíp nữ khi làm phim chiến tranh quy mô lớn?

- Đúng là một đặc điểm lớn và khác biệt của Mưa đỏ - theo tôi nghĩ - là ê-kíp chính của phim xuất hiện nhiều gương mặt nữ giới. Tôi nghĩ điểm mạnh nhất của nữ giới là không đao to búa lớn và luôn thực hiện công việc với sự tỉ mỉ, chăm chút, kiên trì, bền bỉ. Tôi nghĩ đó cũng là điều cần thiết để phim về đích an toàn, đúng tiến độ như hiện nay.

* Chị mong muốn khán giả mang theo điều gì trong tim sau khi rời rạp?

- Điều tôi mong lớn nhất là khi khán giả rời rạp, họ thấy mình muốn tìm hiểu sâu hơn về 81 ngày đêm Thành cổ cũng như nhiều câu chuyện chiến tranh khác của cha ông và biết trân trọng sự bình yên mình đang có. Phim chỉ là lát cắt, không thể truyền tải hết sự khốc liệt của chiến tranh. Nhưng nếu nó khơi dậy được cảm xúc, thôi thúc một suy nghĩ, một câu hỏi thì với tôi, bộ phim đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi.

* Vì sao chị theo đuổi dòng phim chiến tranh dù dòng phim này khó thực hiện?

- Trong sự nghiệp, tôi làm nhiều thể loại, không chỉ chiến tranh nhưng đúng là khán giả nhớ tôi nhiều nhất qua các phim về đề tài hậu chiến, chiến tranh cách mạng. Tôi xem đó là niềm hạnh phúc. Khi làm phim lịch sử, tôi không coi đó là nhiệm vụ, mà còn như một sứ mệnh. Và tôi trân trọng từng cơ hội được làm nghề như thế!

* Xin cảm ơn chị và chúc chị luôn hạnh phúc, thành công!