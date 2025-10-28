Giáo dục - Việc làm Cơ hội học nghề cho người dân miền núi Xác định có việc làm là giải pháp giảm nghèo bền vững, các địa phương miền núi bắt tay với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đẩy mạnh tuyển sinh dạy nghề và giải quyết việc làm cho người lao động là đồng bào thiểu số.

Trường Cao đẳng Quảng Nam khai giảng lớp trung cấp nghề tại xã Đông Giang. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Tín hiệu vui

Cuối tháng 10/2025, tại xã Đông Giang, Trường Cao đẳng Quảng Nam khai giảng lớp trung cấp nghề đầu tiên trong năm 2025 cho người dân miền núi. Theo nhu cầu của học viên, nhà trường dạy 2 ngành Nông nghiệp công nghệ cao và Quản lý kinh doanh du lịch với 140 học sinh là con em đồng bào Cơ Tu trên địa bàn xã Đông Giang theo học.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam cho biết, 2 lớp này được tổ chức dựa trên đề nghị của UBND xã Đông Giang, với mục tiêu bổ sung nguồn nhân lực, góp phần đẩy mạnh hoạt động du lịch và nông nghiệp tại địa phương. Theo kế hoạch, khóa học kéo dài khoảng 2 năm. Giảng viên Trường Cao đẳng Quảng Nam đến giảng dạy tại địa phương. Địa điểm học là Trung tâm bồi dưỡng chính trị xã Đông Giang, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên trong quá trình di chuyển, học tập.

Lớp đào tạo nghề thu hút 140 học sinh là đồng bào Cơ Tu trên địa bàn xã Đông Giang theo học. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Học viên sẽ được thực hành, thực tập trong các doanh nghiệp chất lượng cao, tập đoàn có thương hiệu. Đặc biệt, khóa học sẽ chú trọng đào tạo, bổ sung kiến thức về chuyển đổi số, giúp người học đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới. Học viên tốt nghiệp được cấp bằng trung cấp chính quy để tham gia thị trường lao động. Cũng theo lãnh đạo Trường Cao đẳng Quảng Nam, học viên sau khi tốt nghiệp nếu có nhu cầu đi làm ở địa phương khác, nhà trường sẽ hỗ trợ kết nối, giới thiệu đến doanh nghiệp uy tín.

Ông Đa Lây Lực, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Giang cho hay, việc khai giảng lớp trung cấp nghề chính là một giải pháp hiệu quả giúp thanh niên miền núi có cơ hội học tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp để tham gia thị trường lao động trong giai đoạn mới. Đây cũng là nền tảng để người dân khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng tại quê hương, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Em BNướch Thị Thảo (SN 2003, xã Đông Giang) chia sẻ: “Em và các bạn ở đây hầu hết gia đình khó khăn. Việc đi học xa nhà không hề dễ dàng do giao thông cách trở, tốn kém nhiều chi phí. Việc Trường Cao đẳng Quảng Nam mở lớp dạy nghề ngay tại địa phương mở ra cơ hội lớn để học sinh, thanh niên miền núi được học tập tại chỗ mà không phải đi xa, rất thuận lợi cho chúng em”.

Người lao động xã Trà Tập tìm hiểu thông tin và đăng ký tham gia đào tạo nghề. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực miền núi

Theo PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, để các xã miền núi phát triển bền vững cần chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ. Việc cử cán bộ, người lao động ở đô thị, đồng bằng lên hỗ trợ miền núi chỉ là giải pháp tạm thời. Các xã miền núi đang rất thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhà trường xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng thời gian tới là hỗ trợ đào tạo nghề ở các xã miền núi để nâng cao kiến thức, kỹ năng, tay nghề người lao động, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại xã Trà Tập, chính quyền địa phương xác định đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân, nhất là lao động trẻ là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững. Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tập Ngô Tấn Lạc cho hay, qua rà soát các thôn, số người dân trong độ tuổi lao động có trình độ lớp 9-12 khoảng hơn 300 người, cần được đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mới đây, UBND xã Trà Tập phối hợp với Trường Cao đẳng Quảng Nam và Công ty Thuận An DMC tổ chức buổi tuyên truyền, đăng ký học nghề và tư vấn tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài, thu hút đông người dân tham gia. Kết quả, có ba hồ sơ đăng ký đi làm việc ở nước ngoài, 25 hồ sơ đăng ký học nghề.

Đại diện Trường Cao đẳng Quảng Nam cho biết sẽ tiếp tục tổ chức thêm các buổi tuyển sinh để tuyển đủ số lượng học viên, tiến tới mở lớp đào tạo nghề tại xã Trà Tập trong thời gian sớm nhất. Theo đó, 2 ngành đang tập trung tuyển sinh là Nông nghiệp công nghệ cao và Quản lý kinh doanh du lịch. Trong những năm tới, tùy theo nhu cầu của học sinh, nhà trường sẽ nghiên cứu mở thêm các ngành Quản lý tài nguyên môi trường, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, tiếng Anh,…

Trường Cao đẳng Thaco cũng đang phối hợp với các xã miền núi tuyển sinh, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động. Tại xã Tây Giang, Trường Cao đẳng Thaco phấn đấu hằng năm tuyển từ 40-50 người lao động đi học nghề và làm việc tại Tập đoàn Thaco. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, người lao động được ký hợp đồng với mức lương khởi điểm 7 triệu đồng/tháng đối với trình độ sơ cấp, 8 triệu/tháng đối với trình độ cao đẳng cùng các chế độ bảo hiểm và các phúc lợi khác,…

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang Nguyễn Anh Tuấn, xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để đông đảo người dân tham gia học nghề; đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tạo điều kiện tốt nhất để con em đồng bào dân tộc trên địa bàn học nghề và làm việc tại Tập đoàn Thaco, mở ra cơ hội việc làm bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân miền núi.