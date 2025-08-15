Du lịch Cơ hội thu hút khách quốc tế từ chính sách miễn thị thực Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 229/NQ-CP về việc miễn thị thực theo chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân 12 nước từ ngày 15/8/2025 đến hết ngày 14/8/2028. Chính sách mới này mở ra nhiều cơ hội để thu hút đa dạng thị trường khách quốc tế, góp phần phát triển các phân khúc khách khác nhau.

Cần có các sản phẩm phù hợp để thu hút khách từ các thị trường được miễn thị thực. Ảnh: THU HÀ

“Cú hích” thu hút khách

Nghị quyết nêu rõ, miễn thị thực cho công dân 12 nước: Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Bulgaria, Cộng hòa Croatia, Cộng hòa Séc, Hungary, Đại Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan, Cộng hòa Ba Lan, Romania, Cộng hòa Slovakia, Cộng hòa Slovenia và Liên bang Thụy Sỹ…

Công dân các quốc gia này sẽ có thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Chính sách mới này được xem là “cú hích” quan trọng để thu hút khách từ các thị trường quốc tế tiềm năng đến Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Từ đầu năm đến nay lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng có sự tăng trưởng khá đều đặn.

Khách tàu biển là một trong những thị trường tiềm năng của du lịch Đà Nẵng. Ảnh: THU HÀ

Số liệu của Thống kê thành phố cho thấy, tính chung 7 tháng năm 2025, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 10,8 triệu lượt, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó khách quốc tế ước đạt 4,3 triệu lượt, tăng 21,6% so với cùng kỳ, khách nội địa ước đạt 6,5 triệu lượt, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Số ngày lưu trú bình quân của khách ngủ qua đêm tính chung 7 tháng năm 2025 là 1,88 ngày/lượt, trong đó khách quốc tế 2,03 ngày/lượt; khách trong nước 1,75 ngày/lượt (cùng kỳ năm 2024 là 1,81 ngày/lượt đối với khách chung; 1,93 ngày/lượt đối với quốc tế và 1,70 ngày/lượt đối với khách trong nước).

Bên cạnh đó, sau hợp nhất, Đà Nẵng có hệ sinh thái sản phẩm rất phong phú và đa dạng, nguồn khách quốc tế cũng có sự biến động nhẹ, thị trường khách quốc tế trọng điểm của Đà Nẵng mới là Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Anh, Úc, Malaysia, Ấn Độ, Pháp, Thái Lan…

Nhiều doanh nghiệp du lịch cho rằng, trước đó ngày 7/3/2025, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP về việc miễn thị thực cho công dân 12 nước, bao gồm: Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Italia, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na Uy và Cộng hòa Phần Lan.

Việc liên tục miễn thị thực cho các quốc gia đã mở ra cơ hội thuận lợi để thu hút khách quốc tế nhất là tới đây khi Đà Nẵng bước vào mùa thấp điểm khách nội địa.

Để giữ chân du khách...

Theo các doanh nghiệp du lịch, cùng với 18 đường bay quốc tế thường kỳ từ các điểm đến Bangkok (Thái Lan), Singapore, Kulalumpua (Malaysia), Đài Bắc, Cao Hùng, Macau, Hồng Kông (Trung Quốc), Siêm Riệp (Campuchia), Incheon, Busan, Daegu, Cheongju (Hàn Quốc), Viêng Chăn (Lào), Manila (Philippines), Ahmedabad (Ấn Độ), Yangon (Myanmar), Dubai đang được khai thác tới sân bay quốc tế Đà Nẵng thì việc nới rộng các chính sách visa sẽ góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh thu hút khách với các quốc gia trong khu vực.

Miễn thị thực cho nhiều quốc gia đã mở ra cơ hội thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Ảnh: THU HÀ

Chính sách miễn thị thực là một bước đi đúng đắn trong việc thu hút khách nhưng đây mới chỉ là điều kiện cần. Quan trọng là làm sao phải thu hút và giữ chân du khách ở lại lâu hơn.

Lâu nay, trong cơ cấu khách quốc tế đến Đà Nẵng, khách từ các thị trường châu Âu chưa nhiều; thị trường khách này thường thích các sản phẩm du lịch trải nghiệm tìm hiểu văn hóa bản địa…

Do đó, thành phố cần sớm nghiên cứu điểm đến theo hướng gắn các tài nguyên hiện có với văn hóa bản địa, nâng cao chất lượng sản phẩm, chuyên nghiệp hóa sản phẩm du lịch dịch vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; hình thành các sản phẩm văn hóa trải nghiệm đặc sắc, xây dựng các gói sản phẩm du lịch liên kết văn hóa - du lịch - ẩm thực - sinh thái phù hợp với từng thị trường khách, từ đó có các giải pháp xúc tiến phù hợp.

Được biết, thời gian qua, ngành du lịch thành phố cũng tích cực tham gia xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường xa như giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại thành phố Milan (Ý), Geneva (Thụy Sĩ) và Paris (Pháp) trong chuỗi chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam do Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì tổ chức (tháng 5/2025).

Tới đây sẽ đón các đoàn famtrip, presstrip từ Úc, châu Âu, Ấn Độ, Kazakhstan, tham gia các hội chợ quốc tế...

Thông qua các hoạt động xúc tiến, ngành du lịch thành phố giới thiệu các sản phẩm thế mạnh như nghỉ dưỡng biển cao cấp, du lịch hội nghị - hội thảo (MICE) và du lịch golf…; các doanh nghiệp gặp gỡ kết nối với đối tác từ các thị trường xa.