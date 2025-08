Thể thao Công an Đà Nẵng mở đăng ký giải chạy vì cộng đồng Công an thành phố Đà Nẵng vừa mở đăng ký giải chạy 2025 với chủ đề “Đường chạy sắc màu bình yên”.

Theo đó, giải diễn ra ngày 16/8 tới với 2 cự ly 5 và 10km, nhằm chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong đó, cự ly 5km xuất phát từ Công viên Biển Đông, quay đầu tại Trạm Biên phòng Mân Thái; 10km xuất phát từ Công viên Biển Đông, quay đầu tại Sơn Trà Marina (gần chùa Linh Ứng).

Đây là cung đường ven biển đẹp, giúp vận động viên hòa mình với thiên nhiên vào sáng sớm.

Đối tượng tham gia là cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng; sinh viên và học sinh trên 15 tuổi; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; người dân và cộng đồng yêu thể thao.

Các vận động viên đăng ký tham dự tại địa chỉ: https://www.facebook.com/sacmaubinhyencatpdn2025.

Đáng chú ý, đây là giải chạy phi lợi nhuận hướng về cộng đồng.

Toàn bộ kinh phí kết dư được sử dụng cho các hoạt động an sinh xã hội tại Đà Nẵng, do Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai.