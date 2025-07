Tập trung xây dựng lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

ĐNO - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an thành phố Đà Nẵng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị tập trung xây dựng lực lượng Công an thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sáng 31/7, Đảng bộ Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến dự, có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Công an thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần tạo môi trường ổn định, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin trong nhân dân.

Trước thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị toàn Đảng bộ Công an thành phố tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng.

Trong đó, tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, thực chất và hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, đề án của Thành ủy về xây dựng lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xác định đây là mục tiêu xuyên suốt, trọng tâm của Đảng ủy Công an thành phố trong nhiệm kỳ tới.

Cùng với đó, làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ Công an thành phố trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, phòng ngừa sai phạm.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Công an thành phố chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền thành phố chỉ đạo triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của thành phố.

Lực lượng công an thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc.

Công tác an ninh, an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa bàn; các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; các sự kiện, lễ hội lớn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối; xây dựng hình ảnh thành phố Đà Nẵng an ninh, an toàn trong mắt du khách và bạn bè quốc tế; công tác bảo đảm an ninh kinh tế cần tăng cường.

Lực lượng chủ động nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kéo giảm bền vững tội phạm, đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ; tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm công nghệ cao, đấu tranh với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên, tội phạm ma túy, tội phạm có yếu tố nước ngoài. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai cần được chú trọng, tăng cường.

Đặc biệt, đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng, tiêu cực trên các lĩnh vực theo phương châm “không thể tham nhũng”, “không dám tham nhũng”, “không muốn tham nhũng”; phấn đấu 100% các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố theo dõi, chỉ đạo được điều tra, xử lý theo đúng thời gian, quán triệt phương châm “rõ đến đâu, xử lý đến đó”.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số cần tiếp tục đẩy mạnh theo chức năng, nhiệm vụ của Công an thành phố, nhất là Đề án số 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; qua đó góp phần thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện hệ sinh thái số tại thành phố Đà Nẵng.

Phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao, với quyết tâm xây dựng Đảng bộ Công an thành phố Đà Nẵng ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng rằng toàn thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố sẽ tiếp tục thể hiện rõ nét tinh thần cống hiến, khát vọng vươn lên, bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức công vụ của người chiến sĩ Công an nhân dân; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Thống nhất các nhiệm vụ đề ra trong báo cáo chính trị Đại hội, cũng như các phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đề nghị về công tác xây dựng Đảng bộ Công an thành phố phải tiếp tục coi trọng, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn nữa; cần chuyển mạnh từ “tư duy quản lý” sang “tư duy phục vụ”, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đó hiệu quả công tác. Muốn làm được như vậy, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Đảng bộ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, giỏi nghiệp vụ, thành thạo công nghệ thông tin, ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác công an trong tình hình mới. Đặc biệt, trong bối cảnh ứng dụng khoa học công nghệ như hiện nay, năng lực của cán bộ, chiến sĩ công an phải ngang tầm với yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, cần chú trọng bồi dưỡng nâng cao toàn diện năng lực của lực lượng công an xã để làm chủ, nắm bắt được tình hình, bảo đảm an ninh trật tự ngay ở địa bàn cơ sở.

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (cũ), sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân; phát huy tinh thần chủ động, quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Nam và Đảng bộ Công an thành phố Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần đảm bảo; nội bộ đoàn kết thống nhất, chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) của 2 Đảng bộ.

Trong đó, công tác tham mưu “đúng, trúng”, kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Công tác bảo đảm an ninh chính trị được giữ vững, không để xảy ra “điểm nóng”, không để hình thành tổ chức tội phạm nguy hiểm. Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội có những dấu ấn nổi bật; tỷ lệ phá án hình sự đạt 86,7%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,68%, lực lượng Công an thành phố tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt giữ vững bình yên cho nhân dân.

Đại hội công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố nhiệm kỳ 2025- 2030, gồm 27 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy; Đại tá Nguyễn Đại Đồng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.