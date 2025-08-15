An ninh trật tự Công an phường Hải Vân bắt nhóm thanh thiếu niên liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy ĐNO - Ngày 14/8, đại diện Ban Chỉ huy Công an phường Hải Vân (thành phố Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa bắt giữ nhóm 7 thanh thiếu niên để điều tra liên quan nhiều vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn từ đầu tháng 8 đến nay.

Các đối tượng trong nhóm trộm cắp xe máy trên địa bàn phường Hải Vân. Ảnh: THIÊN DUY

Theo điều tra, từ đầu tháng 8/2025, trên địa bàn phường Hải Vân liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm xe máy, xảy ra nhiều nhất tại một khu chung cư trên địa bàn.

Trước tình hình đó, Công an phường Hải Vân đã triển khai kế hoạch mật phục, truy bắt đối tượng. Qua rà soát, lực lượng công an phường xác định thủ phạm là nhóm thanh thiếu niên không có hộ khẩu thường trú tại địa phương, lợi dụng sơ hở của người dân để xe máy không trông coi, thường gây án từ 23 giờ đêm đến 4 giờ sáng.

Đêm 12/8, nhận định nhóm này tiếp tục ra tay tại khu chung cư trên, Công an phường Hải Vân phối hợp lực lượng an ninh cơ sở tiến hành mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng gồm N.P.N. (SN 2009, trú phường Hòa Cường) và P.T.P. (SN 2010, trú phường Hòa Khánh) đang trộm xe máy.

Công an thu giữ tang vật gồm 9 xe máy do nhóm này trộm được. Ảnh: THIÊN DUY

Mở rộng điều tra, công an mời làm việc thêm 5 đối tượng làm việc gồm: T.D.A. (SN 2009, trú phường Sơn Trà), L.T.B.T. (SN 2008, trú phường Hải Vân), N.N.B.N (SN 2010, trú phường Thanh Khê), N.T.B.T. (SN 2009, trú xã Bà Nà) và N.T.L.T. (SN 2009, trú phường Hải Vân). Công an phường tiến hành thu giữ tang vật gồm 9 xe máy các loại.

Nhóm đối tượng khai nhận từ đầu tháng 8 đến nay đã thực hiện 9 vụ trộm xe máy, sau đó tập kết tại khu vực bờ kè đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Hải Vân) để tìm người tiêu thụ. Các đối tượng đều bỏ học, quen biết qua mạng xã hội và thường xuyên lang thang, không có nơi lưu trú cố định.

Hiện Công an phường Hải Vân đang phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra khu vực 2, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.