Công an phường Hội An Đông hỗ trợ nhóm du khách nước ngoài bị mắc kẹt trong lũ

ĐNO - Chiều 29/10, Công an phường Hội An Đông nhanh chóng hỗ trợ một nhóm du khách nước ngoài bị mắc kẹt trong khu vực ngập lụt.

z7168313096558_efa3d4b5b1c376c7d2fe50026043da72-1-.jpg
Công an phường Hội An Đông kịp thời hỗ trợ nhóm du khách nước ngoài bị mắc kẹt trong khu vực ngập lụt. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay khi nhận tin báo có 5 người nước ngoài đang lưu trú tại một ngôi nhà cho thuê bị cô lập, lực lượng Công an phường Hội An Đông lập tức tiếp cận hiện trường.

Cán bộ, chiến sĩ tổ chức phương tiện, hỗ trợ di chuyển toàn bộ nhóm du khách đến nơi an toàn trong bối cảnh nước dâng cao, giao thông chia cắt.

Ngôi nhà nhóm du khách thuê không có chủ ở cùng, nên khi nước lũ tràn vào, họ lúng túng, lo lắng vì không biết cách liên hệ cầu cứu. Sự có mặt kịp thời của lực lượng công an giúp họ vượt qua tình huống nguy hiểm.

Cảm kích trước tinh thần vì nhân dân phục vụ, nhóm du khách đã viết thư tay gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an phường Hội An Đông.

