An ninh trật tự Khen thưởng Công an phường Hội An Đông vì kịp thời giải cứu nạn nhân bị bắt cóc ĐNO - Tập thể Công an phường Hội An Đông và Trung tá Lê Phương Toàn, Trưởng Công an phường vừa được lãnh đạo địa phương khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong phối hợp giải cứu thành công một nạn nhân bị “bắt cóc online”.

Lãnh đạo phường Hội An Đông tặng hoa chúc mừng và khen thưởng Công an phường. Ảnh: Công an phường Hội An Đông

Chủ tịch UBND phường Hội An Đông Trần Tấn Dũng biểu dương nỗ lực và thành tích của Công an phường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt nhanh chóng điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn; tích cực tuần tra kiểm soát, góp phần giữ vững sự bình yên cho người dân.

Chủ tịch UBND phường Hội An Đông nhấn mạnh, thành công trong vụ giải cứu nạn nhân bị “bắt cóc online” là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm và năng lực của lực lượng Công an phường, qua đó củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng công an.

Trước đó, chiều tối 16/8, Công an phường Hội An Đông nhận tin báo của gia đình cháu T.N. (SN 2006, trú tại địa phương) về việc N. bị “bắt cóc”, yêu cầu chuộc 400 triệu đồng.

Ngay lập tức, Trung tá Lê Phương Toàn, Trưởng Công an phường báo cáo Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng; đồng thời phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Ngũ Hành Sơn để truy tìm nạn nhân.

Gia đình cháu T.N. gửi thư cảm ơn lực lượng công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trong quá trình xử lý, lực lượng công an vừa trấn an gia đình, vừa hướng dẫn phối hợp dẫn dụ đối tượng. Sau hơn 3 giờ khẩn trương vào cuộc, công an tìm thấy cháu N. tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn.

Thời điểm phát hiện, cháu N. trong trạng thái bị khống chế tâm lý, liên tục thực hiện cuộc gọi video với đối tượng ở Campuchia. Nhờ sự phối hợp kịp thời, nạn nhân được giải cứu an toàn.

Lãnh đạo phường Hội An Đông tin tưởng Công an phường tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự, mang lại sự bình yên cho nhân dân.