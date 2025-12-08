Thứ Ba, 12/8/2025
Công an phường Hội An Tây bắt đối tượng trộm 17 điện thoại iPhone

THÀNH CÔNG - TRANG PHƯƠNG 12/08/2025 16:19

ĐNO - Đối tượng trộm 17 điện thoại tại một cửa hàng bị Công an phường Hội An Tây bắt giữ chỉ sau vài giờ gây án.

z6899199164108_824ccc2b75daf2f50b1f79170c4a7250(1).jpg
Đối tượng Lê Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 12/8, đại diện Công an phường Hội An Tây cho hay đã phát hiện, bắt giữ Lê Nguyễn Tuấn Anh (SN 2003, quê Quảng Trị) về hành vi trộm cắp tài sản khi đối tượng đang lẩn trốn gần cầu Rồng, thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, trưa 11/8, Công an phường Hội An Tây tiếp nhận tin báo của anh Trương Văn T. (SN 1997, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng) về việc cửa hàng điện thoại Q.V. (đường Lý Thường Kiệt, phường Hội An Tây) bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 17 chiếc iPhone các loại với tổng giá trị hơn 146 triệu đồng.

z6899199164108_824ccc2b75daf2f50b1f79170c4a7250 (1)
Tang vật vụ trộm. Ảnh: Công an cung cấp

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Ban Chỉ huy Công an phường huy động toàn bộ lực lượng, thành lập nhiều tổ công tác khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi phạm và nhanh chóng bắt giữ Lê Nguyễn Tuấn Anh vào 22 giờ cùng ngày.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ gồm 17 điện thoại iPhone, 1 xe máy Honda Vision và nhiều tài sản liên quan khác.

Vụ việc đang được Công an phường Hội An Tây điều tra, xử lý.

Ngoài vụ việc trên, Công an phường Hội An Tây vừa nhanh
chóng làm rõ vụ trộm cắp tại cửa hàng tạp hóa B.D. (số 17 An Dương Vương) chỉ sau 6 giờ tiếp nhận tin báo. Đối tượng bị bắt giữ là Lê Quang Sỹ (SN 1997, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng).

Mở rộng điều tra, Sỹ khai nhận thực hiện thêm 5 vụ trộm khác trên địa bàn Hội An Tây và các phường lân cận, chiếm đoạt nhiều điện thoại, phương tiện và tiền mặt. Công an đã thu giữ 5 điện thoại, 1 xe máy Air Blade cùng số tiền thu lợi bất chính còn lại.

