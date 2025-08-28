Thứ Năm, 28/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
An ninh trật tự

Công an phường Liên Chiểu tuyên truyền phòng, chống tội phạm công nghệ cao

PHẠM BÌNH - L.P 28/08/2025 14:36

ĐNO - Chiều 27/8, Công an phường Liên Chiểu tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho các bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Đại diện bí thư chi bộ, ban công tác mặt trận, lực lượng an ninh cơ sở ký cam kết chấp hành pháp luật. Ảnh: PHẠM BÌNH - L.P
Đại diện bí thư chi bộ, ban công tác mặt trận, lực lượng an ninh cơ sở ký cam kết chấp hành pháp luật. Ảnh: PHẠM BÌNH - L.P

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố, thông tin phương thức, thủ đoạn tinh vi của các loại tội phạm công nghệ cao như: giả danh cán bộ nhà nước, lừa đảo qua các ứng dụng vay tiền trực tuyến, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, cài cắm mã độc, phát tán link giả mạo,…

Qua đó, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống, tố giác, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao cho lực lượng ở cơ sở. Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền và bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Dịp này, đại diện bí thư chi bộ, ban công tác mặt trận, lực lượng an ninh cơ sở ký cam kết chấp hành pháp luật về an ninh mạng, phòng chống tội phạm.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Công an phường Điện Bàn Đông lập chiến công phòng chống tội phạm ma túy

Công an phường Điện Bàn Đông lập chiến công phòng chống tội phạm ma túy

Hiệu quả mô hình Zalo tuyên truyền phòng chống tội phạm

Hiệu quả mô hình Zalo tuyên truyền phòng chống tội phạm

Hội An đẩy mạnh phòng chống tội phạm lừa đảo qua mạng

Hội An đẩy mạnh phòng chống tội phạm lừa đảo qua mạng

Phường Liên Chiểu
(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Công an phường Điện Bàn Đông lập chiến công phòng chống tội phạm ma túy

Công an phường Điện Bàn Đông lập chiến công phòng chống tội phạm ma túy

Hiệu quả mô hình Zalo tuyên truyền phòng chống tội phạm

Hiệu quả mô hình Zalo tuyên truyền phòng chống tội phạm

Hội An đẩy mạnh phòng chống tội phạm lừa đảo qua mạng

Hội An đẩy mạnh phòng chống tội phạm lừa đảo qua mạng

Xem thêm An ninh trật tự
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      An ninh trật tự
      Công an phường Liên Chiểu tuyên truyền phòng, chống tội phạm công nghệ cao

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO