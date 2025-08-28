An ninh trật tự Công an phường Liên Chiểu tuyên truyền phòng, chống tội phạm công nghệ cao ĐNO - Chiều 27/8, Công an phường Liên Chiểu tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho các bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Đại diện bí thư chi bộ, ban công tác mặt trận, lực lượng an ninh cơ sở ký cam kết chấp hành pháp luật. Ảnh: PHẠM BÌNH - L.P

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố, thông tin phương thức, thủ đoạn tinh vi của các loại tội phạm công nghệ cao như: giả danh cán bộ nhà nước, lừa đảo qua các ứng dụng vay tiền trực tuyến, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, cài cắm mã độc, phát tán link giả mạo,…

Qua đó, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống, tố giác, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao cho lực lượng ở cơ sở. Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền và bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Dịp này, đại diện bí thư chi bộ, ban công tác mặt trận, lực lượng an ninh cơ sở ký cam kết chấp hành pháp luật về an ninh mạng, phòng chống tội phạm.