Quốc phòng - An ninh Công an phường Quảng Phú ra mắt mô hình cảnh sát khu vực gần dân, sát dân ĐNO - Chiều 16/7, Công an phường Quảng Phú (thành phố Đà Nẵng) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cảnh sát khu vực gần dân, sát dân, bám cơ sở, vì nhân dân phục vụ, tiếp công dân tại khối phố”.

Trao quyết định thành lập mô hình “Cảnh sát khu vực gần dân, sát dân, bám cơ sở, vì nhân dân phục vụ, tiếp công dân tại khối phố”. Ảnh: THIÊN DUY

Mô hình nhằm hiện thực hóa phương châm “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân, phù hợp với chủ trương đổi mới tổ chức bộ máy công an theo mô hình chính quyền hai cấp; nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt tình hình, giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở; đồng thời xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi, tận tụy và trách nhiệm.

Theo mô hình, 8 cảnh sát khu vực được phân công phụ trách toàn bộ 19 khối phố trên địa bàn phường Quảng Phú. Cảnh sát khu vực sẽ định kỳ tiếp công dân tại nhà sinh hoạt cộng đồng của các khối phố, lắng nghe ý kiến, phản ánh, kiến nghị, phổ biến kiến thức pháp luật, thu thập thông tin về an ninh trật tự và hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện, nhanh chóng.

Trung tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Công an phường Quảng Phú nhấn mạnh: “Việc tiếp công dân tại khối phố không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà phải trở thành hoạt động thực chất, hiệu quả. Cảnh sát khu vực cần chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an thân thiện, tận tâm trong lòng nhân dân”.

Phường Quảng Phú được thành lập từ việc hợp nhất phường An Phú, xã Tam Thanh và xã Tam Phú (TP.Tam Kỳ cũ), có diện tích hơn 36km2 và dân số gần 30.000 người. Địa bàn mang đặc điểm vừa đô thị vừa nông thôn, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự như trộm cắp, thanh thiếu niên tụ tập gây rối, lừa đảo qua mạng.