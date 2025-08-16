An ninh trật tự Công an thành phố Đà Nẵng giải cứu thành công 2 trường hợp bị “bắt cóc online” ĐNO - Ngày 16/8, đại diện Công an thành phố Đà Nẵng cho hay vừa giải cứu thành công 2 trường hợp khỏi các đối tượng “bắt cóc online”.

Phòng Cảnh sát Hình sự nhận thư cảm ơn của gia đình nữ sinh. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, chiều 15/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng nhận thông tin đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin cháu T.N. (SN 2006, trú Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng), hiện tạm trú trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn "bị bắt cóc".

Đối tượng liên hệ người nhà yêu cầu tiền chuộc 400 triệu đồng. Người nhà không liên lạc được với cháu T.N. nên rất lo lắng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao huy động lực lượng xác minh thêm các thông tin, và nhận định đây là trường hợp bị “bắt cóc online”.

Trên cơ sở các thông tin xác minh được, đơn vị đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ chia làm 4 tổ công tác, tập trung truy tìm cháu. Đến 21 giờ 8 phút đã phát hiện cháu T.N. tại phòng 203 nhà nghỉ T.H. (phường Ngũ Hành Sơn) đang chat video với đối tượng tại Campuchia.

Sau khi tiếp cận, cán bộ tổ công tác đã động viên, trấn an tinh thần cháu và bàn giao cho gia đình. An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục xác minh thông tin các đối tượng liên quan.

Trước đó, ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cũng giải cứu thành công một nữ sinh 18 tuổi bị “bắt cóc online” khi nữ sinh này bị các đối tượng dẫn dụ, lừa đến một nhà nghỉ trên dịa bàn phường Hòa Xuân.

Gia đình nữ sinh này nhận được điện thoại của con gái vào tối 14/8, thông báo cháu đang bị công an điều tra về việc có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền rất lớn và yêu cầu gia đình phải chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch.

Sau đó, một đối tượng tự xưng là công an gọi điện yêu cầu gia đình phải chuyển 500 triệu đồng cho các đối tượng thì mới thả cháu về. Trong khi đó gia đình hoàn toàn không liên lạc với cháu và vô cùng lo lắng.

Sau khi xảy ra sự việc, mẹ của cháu đã đến Công an phường Hòa Cường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng trình báo và được tiếp nhận thông tin, hướng dẫn gia đình phối hợp để nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm, giải cứu được nữ sinh an toàn.

Cảm kích sự vào cuộc quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng, mẹ của nữ sinh đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cấp lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng và Ban Chỉ huy, cán bộ chiến sĩ của Công an phường Hòa Cường đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ gia đình.