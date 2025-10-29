Xã hội Công an thành phố Đà Nẵng thăm hỏi, tiếp tế lương thực cho người dân vùng ngập lụt ĐNO - Sáng 29/10, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng dẫn đầu đoàn công tác đến các điểm ngập lụt trên địa bàn thành phố thăm hỏi, trao quà cho người dân và động viên lực lượng công an.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp cùng đoàn công tác đi thuyền vào thăm hỏi, động viên người dân xã Duy Xuyên. Ảnh: HÒA KHÁNH

Tại xã Duy Xuyên, nơi đang ngập sâu, chỉ có thể tiếp cận bằng ghe và ca nô chuyên dụng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp kiểm tra tình hình các hộ dân bị cô lập, đặc biệt là các hộ neo đơn, khó khăn; tiếp tế đồ ăn, nước uống, giúp bà con ổn định cuộc sống trong mưa lũ.

Đồng thời, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Duy Xuyên đã không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp trao thực phẩm cho người dân. Ảnh: HÒA KHÁNH

Chiều cùng ngày, Trung tá Nguyễn Kim Trung, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, hỗ trợ người dân tại các vùng bị ngập nặng trên địa bàn thành phố.

Đoàn công tác đến thăm hỏi, trao nhiều phần quà gồm mì ăn liền, sữa, lương khô, bánh, nước uống, rau củ quả và các vật dụng gia dụng thiết yếu cho người dân 3 xã: Đại Lộc, Vu Gia, Thượng Đức.

Trung tá Nguyễn Kim Trung yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Công an các xã Đại Lộc, Vu Gia, Thượng Đức phối hợp hiệu quả với các lực lượng tại chỗ vượt qua khó khăn, tập trung toàn lực, hỗ trợ tốt nhất cho nhân dân, không để người dân nào bị bỏ lại phía sau trong mưa lũ.

Trung tá Nguyễn Kim Trung động viên lực lượng công an cơ sở. Ảnh: HÒA KHÁNH

Trước tình hình mưa lũ còn diễn phức tạp, Trung tá Nguyễn Kim Trung điều động 2 ca nô của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thường trực tại xã Đại Lộc để hỗ trợ người dân, cũng như ứng phó với diễn biến phức tạp của tiên tai trong những ngày tới.