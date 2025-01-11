Y tế Công an xã Avương kịp thời hỗ trợ chuyển bệnh nhi đi cấp cứu trong đêm mưa lũ ĐNO - Đêm 31/10, giữa lúc mưa lớn kéo dài gây sạt lở và chia cắt nhiều tuyến đường miền núi, lực lượng Công an xã Avương kịp thời phối hợp đưa một bệnh nhi bị viêm ruột thừa cấp chuyển viện cấp cứu.

Công an xã Avương kịp thời đưa bệnh nhi vượt qua nhiều đoạn sạt lở để đưa đi cấp cứu. Ảnh: Công an xã cung cấp

Khoảng 22 giờ ngày 31/10, Công an xã Avương nhận điện thoại khẩn từ ông Arất Blúi, Chủ tịch UBND xã Tây Giang, đề nghị phối hợp hỗ trợ đưa một bệnh nhi nguy cấp chuyển viện, vì đoạn đường từ xã Tây Giang xuống xã Avương đang bị sạt lở.

Ngay sau đó, Công an xã Avương báo cáo chính quyền xã huy động lực lượng an ninh trật tự cơ sở cùng người dân, phương tiện hỗ trợ đưa em Bling Iu (SN 2014, thôn Z’rượt, xã Tây Giang) đi cấp cứu.

Trước đó, tuyến y tế khu vực chẩn đoán em Bling Iu bị viêm ruột thừa cấp ở vị trí bất thường, tình trạng nguy kịch, cần được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để kịp thời điều trị.

Dưới đêm tối mưa to, gió lớn, đường trơn trượt với hàng loạt điểm sạt lở trên tuyến đường liên xã, lực lượng Công an xã Avương cùng người nhà bệnh nhân kiên trì “trung chuyển” bằng đi bộ và nhiều phương tiện khác, đưa bệnh nhi đến được vị trí xe cứu thương tiếp nhận.

Đến khoảng 4 giờ sáng 1/11, em Bling Iu được đưa đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng an toàn và kịp thời tiếp nhận điều trị.

Công an xã Avương cho biết, lực lượng vẫn đang túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống khẩn cấp. Khi cần giúp đỡ, người dân có thể liên hệ Công an xã Avương qua số điện thoại: 0235.379.6502.