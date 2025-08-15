Thứ Sáu, 15/8/2025
An ninh trật tự

Công an xã Nông Sơn phối hợp ngăn chặn một vụ lừa đảo trên không gian mạng

THÀNH CÔNG 15/08/2025 18:26

ĐNO - Ngày 15/8, lãnh đạo Công an xã Nông Sơn cho hay, đơn vị vừa phối hợp Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nông Sơn kịp thời ngăn chặn một trường hợp bị lừa đảo qua mạng xã hội.

z6909203731333_3cdaa33dc2ec9c191a5a35e99e447eaa(1).jpg
Công an xã Nông Sơn tuyên truyền cho nạn nhân về các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, sáng 12/8, tại Phòng giao dịch Agribank Chi nhánh Nông Sơn, trong quá trình tiếp nhận yêu cầu chuyển tiền của một khách hàng, giao dịch viên ngân hàng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, nghi ngờ khách hàng bị lừa đảo.

Ngay lập tức, nhân viên ngân hàng cảnh báo, thuyết phục khách hàng dừng giao dịch và báo Công an xã Nông Sơn. Cán bộ Công an xã Nông Sơn nhanh chóng có mặt để xác minh, giải quyết vụ việc.

Qua trình bày, ban đầu nạn nhân chuyển 5 triệu đồng để được “duyệt” tham gia “Câu lạc bộ ghép đôi” trên mạng. Sau đó, đối tượng lừa đảo thông báo nạn nhân “thao tác sai” và yêu cầu tiếp tục chuyển thêm tiền để hoàn tất thủ tục phát sinh.

Tin lời, nạn nhân nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền 80 triệu đồng. Khi đến phòng giao dịch để tiếp tục chuyển 20 triệu đồng thì được nhân viên ngân hàng phát hiện.

Xã Nông Sơn
(0) Bình luận
