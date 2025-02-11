Chủ Nhật, 2/11/2025
An ninh trật tự

Công an xã Núi Thành bắt đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

ĐÔNG YÊN 02/11/2025 16:19

ĐNO - Ngày 2/11, Công an xã Núi Thành thông tin, đã bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Văn Ry (bên trái) bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: CÔNG AN NÚI THÀNH

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Lê Văn Ry (sinh năm 1990, trú khối phố 1, xã Núi Thành) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đến khoảng 11 giờ ngày 30/10, Công an xã Núi Thành kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Ry đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực khối phố 1.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 bóp màu đen, 1 đoạn ống nhựa màu trắng, bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, cùng 1 điện thoại di động.

Qua đấu tranh, Ry khai nhận mua ma túy đá về cất giấu để sử dụng, lần sử dụng gần nhất là vào ngày 29/10. Công an xã Núi Thành tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Ry để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

