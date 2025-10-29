Xã hội Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại thôn Arooi, xã Hùng Sơn ĐNO - Ngày 29/10, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2243/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với khu vực sạt lở tại khu dân cư thôn Arooi, xã Hùng Sơn.

Một điểm sạt lở trên địa bàn xã Hùng Sơn. Ảnh: H.K

Cụ thể, mức độ sạt lở tại khu dân cư thôn Arooi đang ở mức báo động, có nguy cơ xảy ra sạt lở cao, đe dọa an toàn đến 2 hộ dân, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 13 hộ đang sinh sống xung quanh, 1 điểm sinh hoạt cộng đồng (nhà Gươl) và tuyến đường quốc phòng gây khó khăn đi lại.

Do diễn biến sạt lở có nguy cơ lan rộng và ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân, UBND thành phố đề nghị cần triển khai ngay các biện pháp xử lý tạm thời để ngăn chặn sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và công trình hạ tầng thiết yếu.

UBND thành phố giao Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Hùng Sơn tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chủ động huy động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để nhanh chóng sơ tán, di dời nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm khi có tình huống.

Bố trí đảm bảo hậu cần cho nhân dân tại nơi sơ tán, tăng cường cắm biến cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, đảm bảo an toàn cho người dân. Tổ chức công tác khắc phục nguy cơ sạt lở tại khu vực đảm bảo các quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ liên quan.