Đất đá sạt lở tràn vào trụ sở, xã Trà Vân phải di dời khẩn cấp
ĐNO - Tối và sáng 29/10, nhiều địa phương miền núi tiếp tục ghi nhận tình trạng sạt lở nghiêm trọng đe dọa hàng chục hộ dân. Tại xã Trà Vân, một lượng lớn đất đá từ suối đổ về tràn vào trụ sở UBND xã.
Sáng 29/10, ông Nguyễn Tấn Thành, Chủ tịch UBND xã Trà Vân gửi cho phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng nhiều hình ảnh, video ghi nhận tình trạng mưa lũ, sạt lở nặng trên địa bàn xã.
Trong đó, con suối phía sau UBND xã sáng nay bất ngờ mang theo một khối lượng bùn đất, đá lớn trôi về, tràn vào trụ sở.
“Trước sự nguy hiểm đó, xã chỉ đạo cán bộ, công chức chủ động di chuyển về nơi an toàn. Chỉ bố trí 9 đồng chí dân quân thường trực ở lại trực cơ quan. Thực phẩm cơ bản đầy đủ trong nhiều ngày”, ông Thành cho biết.
Ông Thành cho biết, hiện nay trên địa bàn xã có hàng chục điểm sạt lở khác, khiến đường về các thôn, khu dân cư bị chia cắt.
[VIDEO] - Mưa lũ, sạt lở tại xã Trà Vân:
* Tại xã Avương, trước diễn biến mưa phức tạp, sáng 29/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã họp khẩn và tổ chức di dời khẩn cấp 21 hộ/69 khẩu tại thôn Ga'lâu và Talang - những khu vực nguy cơ sạt lở, ngập lụt.
Các hộ dân được chuyển đến nhà đa năng Trường Tiểu học Avương hoặc bố trí xen ghép tại các gia đình an toàn. Trước đó, địa phương di dời nhiều hộ dân khác về nơi trú ẩn an toàn.
* Tại xã Trà Tập, hai cầu treo dân sinh được xây dựng từ nguồn xã hội hóa, kết nối khu dân cư Tăk Nhing, bị nước lũ cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn, khiến 40 hộ dân trong khu vực bị cô lập.
Hiện thôn đang khẩn trương thống kê số nhân khẩu và phối hợp lực lượng chức năng để tìm giải pháp đảm bảo an toàn, hỗ trợ người dân sớm ổn định.
Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, trên địa bàn thành phố có khoảng 66.813 hộ dân bị ảnh hưởng do ngập lụt. Có 10 xã bị cô lập hoàn toàn, gồm: Gò Nổi, Thượng Đức, Vu Gia, Hà Nha, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Phú Thuận.
Có 29 xã, phường bị ngập nặng: Hải Vân, Hòa Xuân, Hòa Tiến, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang, Bà Nà, Thạnh Mỹ, Phước Trà, Việt An, Sơn Cẩm Hà, Xuân Phú, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Bình, Thăng Phú, Đồng Dương, Quảng Phú, Tây Hồ, Phú Ninh, Điện Bàn Tây, Duy Xuyên, Nam Phước, Phường An Thắng, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Duy Nghĩa, Điện Bàn, Điện Bàn Bắc.