Xã hội Đất đá sạt lở tràn vào trụ sở, xã Trà Vân phải di dời khẩn cấp ĐNO - Tối và sáng 29/10, nhiều địa phương miền núi tiếp tục ghi nhận tình trạng sạt lở nghiêm trọng đe dọa hàng chục hộ dân. Tại xã Trà Vân, một lượng lớn đất đá từ suối đổ về tràn vào trụ sở UBND xã.

Khối lượng bùn đất, đá từ con suối cạnh UBND xã Trà Vân đổ xuống đe dọa an toàn đến trụ sở. Ảnh: TRÀ VÂN

Sáng 29/10, ông Nguyễn Tấn Thành, Chủ tịch UBND xã Trà Vân gửi cho phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng nhiều hình ảnh, video ghi nhận tình trạng mưa lũ, sạt lở nặng trên địa bàn xã.

Trong đó, con suối phía sau UBND xã sáng nay bất ngờ mang theo một khối lượng bùn đất, đá lớn trôi về, tràn vào trụ sở.

Lực lượng phòng chống thiên tai xã Trà Vân nỗ lực xử lý lượng bùn đất tràn xuống trụ sở UBND xã trong sáng 29/10. Ảnh: TRÀ VÂN

“Trước sự nguy hiểm đó, xã chỉ đạo cán bộ, công chức chủ động di chuyển về nơi an toàn. Chỉ bố trí 9 đồng chí dân quân thường trực ở lại trực cơ quan. Thực phẩm cơ bản đầy đủ trong nhiều ngày”, ông Thành cho biết.

Ông Thành cho biết, hiện nay trên địa bàn xã có hàng chục điểm sạt lở khác, khiến đường về các thôn, khu dân cư bị chia cắt.

Nhiều điểm sạt lở trên địa bàn xã Trà Vân đe dọa tài sản, nhà cửa của người dân. Ảnh: TRÀ VÂN

[VIDEO] - Mưa lũ, sạt lở tại xã Trà Vân:

* Tại xã Avương, trước diễn biến mưa phức tạp, sáng 29/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã họp khẩn và tổ chức di dời khẩn cấp 21 hộ/69 khẩu tại thôn Ga'lâu và Talang - những khu vực nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Các hộ dân được chuyển đến nhà đa năng Trường Tiểu học Avương hoặc bố trí xen ghép tại các gia đình an toàn. Trước đó, địa phương di dời nhiều hộ dân khác về nơi trú ẩn an toàn.

* Tại xã Trà Tập, hai cầu treo dân sinh được xây dựng từ nguồn xã hội hóa, kết nối khu dân cư Tăk Nhing, bị nước lũ cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn, khiến 40 hộ dân trong khu vực bị cô lập.

Hiện thôn đang khẩn trương thống kê số nhân khẩu và phối hợp lực lượng chức năng để tìm giải pháp đảm bảo an toàn, hỗ trợ người dân sớm ổn định.