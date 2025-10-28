Xã hội Cộng đồng chung tay hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai ĐNO - Trong điều kiện thời tiết mưa lũ khắc nghiệt, sạt lở, chính quyền các xã ở miền núi cao cho đến vùng trũng ngập lụt đã cùng lực lượng tại chỗ, lực lượng tình nguyện kịp thời triển khai công tác cứu hộ, di dời người dân khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, bảo đảm không ai bị bỏ lại trong vùng nguy hiểm.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hỗ trợ di dời người dân vùng thấp trũng đến nơi an toàn. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng

Giữ an toàn cho người dân vùng thiên tai

Tại xã Trà Tập, lượng mưa lớn kéo dài từ ngày 25 đến 28/10 đã khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt cục bộ khu dân cư. Tổng khối lượng đất, đá tràn xuống đường và khu dân cư ước tính hơn 4.000m³.

Trưa 28/10, tại khu dân cư trung tâm, một điểm sạt lở mới hình thành, uy hiếp trực tiếp hàng chục hộ dân. Chính quyền xã khẩn trương huy động lực lượng di dời 10 hộ dân đến nơi an toàn, tháo dỡ khẩn cấp 4 ngôi nhà có nguy cơ cao nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Tính đến chiều cùng ngày, xã Trà Tập đã di dời tổng cộng 45 hộ với 155 nhân khẩu đến các điểm tránh trú tạm. Tại thôn 6, chi bộ và ban nhân dân thôn đã cử người trực tiếp băng rừng mang nhu yếu phẩm đến từng hộ dân bị cô lập. Điểm sơ tán tập trung được lập ngay tại điểm trường Lăng Lương, nơi giáo viên và đoàn viên thanh niên nấu ăn, dựng mái che và hỗ trợ 16 hộ dân với 90 nhân khẩu trú tạm.

Đoàn Thanh niên xã Trà Tập nhanh chóng căng bạt, dựng mái che để hỗ trợ 16 hộ dân với 90 nhân khẩu di dời đến đây tạm trú. Ảnh: PHÚ THIỆN

Ở xã Trà Vân, mưa lũ gây thiệt hại nặng nhất về giao thông, với 23 điểm sạt lở lớn nhỏ trên các tuyến ĐH5, ĐH8 và đường từ Trà Vinh đi Đắk Ru, trong đó hai điểm lớn ở nóc ông Sinh và ông Bích (thôn 1) bị ách tắc hoàn toàn.

Địa phương đã di dời 52 hộ với 218 nhân khẩu đến nơi an toàn. Người dân được bố trí nơi ở, cung cấp lương thực, nước uống đầy đủ. Đoàn Thanh niên xã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 4 triệu đồng để mua thực phẩm, đồng thời trao tặng 2 triệu đồng cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn Hồ Thị Thảo ở thôn 4.

Tại xã Nam Trà My, mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm sạt lở mới xuất hiện, trong đó khu vực Nước Xa được xác định có nguy cơ sạt lở rất cao. Chính quyền địa phương đã sơ tán 17/27 hộ dân tại đây với 105 nhân khẩu, số còn lại tiếp tục được vận động đến Nhà văn hóa thôn.

Ông Võ Như Sơn Trà, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết trên quốc lộ 40B, khối lượng lớn đất đá, cây keo, lồ ô trôi xuống đường, tạo vết nứt lớn kéo dài hơn 50m tại Km86+500.

“ Chúng tôi đã thiết lập biển cảnh báo, cắm chốt canh gác, chỉ cho phép phương tiện qua lại khi thời tiết thuận lợi. Trên toàn tuyến, có 15 điểm sạt lở đã được giăng dây, lắp biển cảnh báo, 7 điểm nặng đang được đơn vị thi công san ủi, đảm bảo lưu thông bước đầu. Ông Võ Như Sơn Trà, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My

Sạt lở chia cắt giao thông trên địa bàn xã Nam Trà My. Đơn vị thi công nỗ lực san ủi đất đá sạt lở xuống đường, đảm bảo thông suốt giao thông. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại xã Lãnh Ngọc, ông Hoàng Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, địa phương đã triển khai phương châm "bốn tại chỗ", huy động lực lượng kiểm tra, chốt chặn tại các cầu, ngầm như Sông Tum, Hóc Họa, Vũng Dài, kịp thời cảnh báo người dân không qua lại vùng nguy hiểm. Đến cuối ngày 28/10, địa phương đã hoàn tất việc di dời dân ở các thôn 6, 8, 14, 15 và 16 đến nơi an toàn, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Lực lượng chủ lực nơi tuyến đầu phòng, chống thiên tai

Cùng với chính quyền cơ sở, trong những ngày mưa lũ cao điểm, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã huy động gần 6.300 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, cùng 19 phương tiện cơ giới, xuồng cứu hộ và ca nô sẵn sàng cơ động hỗ trợ người dân.

Riêng trong đêm 27 và rạng sáng 28/10, lực lượng vũ trang phối hợp với địa phương tổ chức di dời hơn 4.200 hộ với 11.400 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở. Những đoàn xe cứu hộ nối dài trên quốc lộ 14G, 40B hay đường tránh sông Vu Gia - Thu Bồn, giữa đêm vẫn sáng đèn. Tất cả được điều hành chặt chẽ theo phương án "ứng phó khẩn cấp tại chỗ, chi viện kịp thời" nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Cùng với công tác di dời, các đơn vị quân đội còn trực tiếp hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, dựng tạm mái che tại các điểm tránh trú, giúp người dân ổn định chỗ ở trong điều kiện thiếu thốn, mưa lớn kéo dài.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ di dời người dân vùng thấp trũng đến nơi an toàn. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cung cấp

Tại các vùng trung du và đồng bằng, lực lượng công an, dân quân và đội xung kích phòng, chống thiên tai của các phường, xã được kích hoạt 24/24 giờ. Họ chia nhau túc trực ở các tuyến đường ngập sâu, hỗ trợ người dân di chuyển, cảnh báo khu vực nguy hiểm. Một số xã miền núi còn cử lực lượng tuần tra theo nhóm nhỏ để kiểm tra các điểm sạt lở mới, kịp thời thông tin cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai địa phương.

Trong khi đó, ngành điện lực cũng chạy đua với thời gian để đảm bảo an toàn cho người dân. Tính đến sáng 28/10, toàn hệ thống ghi nhận hơn 104.000 khách hàng và 1.477 trạm biến áp bị ảnh hưởng, chủ yếu tại các xã vùng trũng như Phước Thành, Nông Sơn, Trà Giáp, Điện Bàn, Đại Lộc.

Ông Nguyễn Hữu Khánh, Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, EVNCPC đặt an toàn điện trong vùng mưa lũ là ưu tiên hàng đầu. Tổng Công ty đã chỉ đạo các đơn vị duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, phối hợp chính quyền địa phương để khôi phục cấp điện sớm nhất ngay khi điều kiện an toàn cho phép.

Ngành điện lực đang nỗ lực khắc phục sự cố để sớm cấp điện cho người dân. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Công ty Điện lực Đà Nẵng đã phát đi khuyến cáo người dân không tự ý kiểm tra, leo trụ điện hoặc khởi động thiết bị khi nước chưa rút, đồng thời cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp xuống từng khu vực kiểm tra, hướng dẫn xử lý các điểm rò điện, đứt dây. Việc khôi phục cấp điện được thực hiện từng phần, ưu tiên bệnh viện, điểm sơ tán, khu dân cư đông người.

Ở những nơi vẫn còn ngập, các tổ kỹ thuật chỉ gác đèn tín hiệu, dựng hàng rào tạm để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, chờ nước rút mới khởi động lại hệ thống.

Những nhịp cầu giữa vùng lũ

Khi nước lũ dâng cao, bên cạnh lực lượng chức năng, nhiều cá nhân và nhóm thiện nguyện đã trở thành "nhịp cầu nối" kịp thời giữa vùng ngập và những điểm an toàn. Họ tự tổ chức, tình nguyện huy động nguồn lực, lặng lẽ góp sức cùng chính quyền địa phương giúp dân vượt qua thời khắc khó khăn nhất.

Anh Nguyễn Thế Đỉnh, người con quê xã Thu Bồn, hiện làm việc tại TP.Hồ Chí Minh sau khi nắm tình hình mưa lũ ở quê nhà đã nhanh chóng liên hệ với các nhà hảo tâm huy động gần 100 triệu đồng hỗ trợ công tác cứu trợ khẩn cấp. Nhóm của anh đã mua một ca nô máy trị giá 40 triệu đồng, hơn 1.000 suất cơm nóng, một trạm sạc pin di động cùng nhu yếu phẩm thiết yếu, chuyển về xã Thu Bồn ngay trong ngày 28/10.

Anh Nguyễn Thế Đỉnh đã bay từ TP.Hồ Chí Minh về Đà Nẵng trong chiều ngày 28/10 để tham gia cứu trợ bà con quê nhà. Ảnh: PHAN VINH

Chiều cùng ngày, anh Đỉnh bay về quê, phối hợp cùng Hội Phụ nữ xã Thu Bồn tổ chức bếp ăn 0 đồng phục vụ người dân vùng bị cô lập.

“ Mưa lũ về nhanh, bà con đâu kịp xoay xở, ở vùng lũ mới thấy khổ trăm bề... Tôi chỉ góp một phần nhỏ, mong người dân được hỗ trợ giúp sức kịp thời. Anh Nguyễn Thế Đỉnh

Trên mạng xã hội, các nhóm thiện nguyện như SOS Quảng Nam, SOS Đà Nẵng, Hội thiện nguyện BDS hay Đội xe điện Hội An, Phúc An cũng hoạt động liên tục. Thông tin cứu hộ, cứu trợ được cập nhật theo giờ, kết nối nhanh chóng giữa người cần giúp và người có phương tiện. Hàng trăm suất cơm, nước uống, áo phao được chuyển đến các vùng ngập sâu như Thanh Hà, Nông Sơn, Quế Phước, Đại Lộc.

Nhiều trường hợp kêu cứu qua mạng xã hội như Fanpage, nhóm Zalo... được tiếp cận kịp thời, nhờ sự phối hợp linh hoạt giữa người dân địa phương, lực lượng cứu hộ và các nhóm tình nguyện, giúp giảm thiểu thiệt hại đáng kể.

Ông Trần Huy Đăng (8 Sang), Trưởng Hội thiện nguyện BDS cho biết, nhóm vừa kết thúc hỗ trợ tại Quảng Trị, Huế thì di chuyển ngay vào Đà Nẵng, phối hợp cùng đội cứu hộ địa phương đi sâu vào các xã miền núi. Từ Đại Lộc, Nông Sơn đến Quế Phước, các điểm đều có mặt đội cứu trợ, mang theo thực phẩm, áo mưa và ca nô để tiếp cận người dân.

Đội cứu hộ của Hội Thiện nguyện BDS tiếp cận khu vực xã Nông Sơn. Ảnh: PHAN VINH

"Cứ nơi nào nước lên, chúng tôi lại di chuyển tới. Mưa lũ năm nay rộng và nhanh, nếu chậm một chút là người dân thiệt hại nhiều. Việc của chúng tôi là có mặt sớm nhất, hỗ trợ đúng chỗ và rút an toàn cho cả người lẫn phương tiện", ông Đăng nói.

Những hoạt động ấy không ồn ào, không phô trương, tất cả vì cộng đồng. Nhờ sự chung tay phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền, các lực lượng tình nguyện và người dân đã hình thành "mạng lưới" cứu trợ hiệu quả, thông tin được chia sẻ nhanh, chính xác, người hoạn nạn được hỗ trợ sớm nhất, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.