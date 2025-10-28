Quốc phòng - An ninh Sát cánh cùng nhân dân trong mưa lũ Trong bối cảnh mưa lớn gây ngập úng, sạt lở tại nhiều khu vực ở các địa bàn miền núi lẫn vùng thấp của thành phố Đà Nẵng, lực lượng Công an thành phố luôn túc trực 24/24, có mặt ở những điểm xung yếu, chung sức cùng chính quyền và người dân ứng phó mưa lũ.

Cán bộ công an xã Trà Leng nấu mì tôm cho các em nhỏ và người dân sơ tán tại trụ sở Công an xã. Ảnh: Công an xã Trà Leng cung cấp

Tại xã Trà Leng, tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt, nhiều đoạn đường khác sạt lở. Ngay trong đêm, lực lượng Công an xã cùng các lực lượng tại chỗ đã khẩn trương sơ tán gần 200 người dân, phần lớn là phụ nữ, trẻ em và người già đến trú tránh tại trụ sở đơn vị.

Một gian bếp dã chiến được dựng lên ngay hành lang làm việc. Lãnh đạo Công an xã đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng nấu mì tôm phục vụ cho những người dân sơ tán tại trụ sở. Trẻ em và phụ nữ được ưu tiên phục vụ trước, từng chén mì nóng giúp người dân ấm bụng giữa mưa bão. Không ai phải chịu đói, chịu rét trong cảnh sấp ngửa sơ tán phòng tránh thảm họa sạt lở tái diễn.

Cùng ăn, cùng ở dưới sự hỗ trợ, ứng trực của lực lượng công an, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và các lực lượng ứng trực của địa phương, người dân ở xã Trà Leng tạm yên tâm tránh trú, chờ thời tiết thuận lợi để trở về nơi ở cũ.

Ở xã Avương, taluy dương tại Km5+803 tuyến ĐT606 bất ngờ sạt xuống, đất đá vùi kín mặt đường, cô lập tuyến liên xã. Công an xã cùng các lực lượng ứng trực đã kịp thời có mặt, chăng dây cảnh báo, dầm mình trong mưa dọn bùn đất, phát quang cây đổ, khơi thông dòng chảy. Cùng với chính quyền địa phương, công an xã tham gia rà soát các điểm có nguy cơ cao để sẵn sàng sơ tán dân. Từng người dân đều được tuyên truyền, cảnh báo tự phòng vệ, tránh xảy ra thương vong đáng tiếc trong mưa lũ.

CSGT nhắc nhở, lưu ý du khách đảm bảo an toàn khi di chuyển trong phố cổ thời điểm nước dâng cao. Ảnh: CSGT cung cấp

Không chỉ ở miền núi, tại nhiều xã, phường vùng thấp như Sơn Cẩm Hà, Thăng Phú, Lãnh Ngọc, Vu Gia, Thu Bồn và Thượng Đức..., lực lượng Công an cơ sở cùng đội bảo vệ an ninh trật tự cơ sở xuyên đêm căng dây cảnh báo, kích hoạt phương án “đi từng nhà, rà từng hộ”, hỗ trợ người dân đưa tài sản lên cao, di dời người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Nhiều tuyến đường ngập sâu đều có lực lượng trực canh.

Chính sự tận tâm, trách nhiệm, tinh thần xung kích của lực lượng cơ sở giúp người dân kịp thời sơ tán người và tài sản, giảm thiểu thiệt hại trong điều kiện thời tiết vẫn đang có những diễn biến bất lợi, mưa lớn, ngập lụt cục bộ xảy ra ở nhiều nơi.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo, hàng trăm phương tiện bị mắc kẹt trong đêm do sạt lở. Lực lượng Cảnh sát giao thông lập các chốt hướng dẫn từ xa, phân luồng xe quay đầu, không để bà con đi vào “điểm đen” sạt lở. Bánh mì, nước uống được CSGT trao tận tay tài xế, giúp họ yên tâm chờ đợi lực lượng chức năng thông đường ở các điểm sạt lở nhỏ. Nhiều tổ công tác phối hợp Công an xã Phước Năng hỗ trợ mở đường tạm, tạo lối lưu thông cho phương tiện khi điều kiện thời tiết cho phép.

CSGT túc trực, chốt chặn ở các khu vực ngập sâu gần phố cổ Hội An. Ảnh: CSGT cung cấp

Giữa mưa lũ, ngập lụt, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an lội nước, dầm mưa, bám đường, bám địa bàn đã và đang trở thành chỗ dựa để người dân đồng lòng cùng chính quyền vượt qua thiên tai.