Kinh tế Công nghệ hiện đại nâng sức cạnh tranh cho ngành du lịch Sau hợp nhất, số lượng khách sạn tại Đà Nẵng lên đến hơn 2.000, công suất phòng ước đạt 100.000 lượt/đêm, dẫn đầu về cơ sở lưu trú cả nước. Theo đó, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trở thành yếu tố sống còn để tối ưu nguồn lực và duy trì lợi thế cạnh tranh của ngành du lịch.

Robot phục vụ được giới thiệu tại triển lãm và diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành HORECA, kỳ vọng mang đến sự tiện ích trong phục vụ du khách. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại sự kiện triển lãm và diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành HORECA (khách sạn - nhà hàng - dịch vụ ẩm thực) năm 2025, lần đầu tiên, các robot tiên tiến đang được ứng dụng trong ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch ra mắt công chúng.

Đó là công nghệ 4D Mapping Immersive Epson với hiệu ứng hình ảnh - ánh sáng sống động, trải nghiệm thực tế ảo 3D Virtual, MetaQuest & Samsung mô phỏng khách sạn - nhà hàng tương lai, cùng màn chiếu sương hologram kết hợp laser mapping tạo hiệu ứng thị giác ngoạn mục.

Ngoài ra, robot phục vụ, trí tuệ nhân tạo (AI) nhận diện khuôn mặt, check-in thông minh cùng hệ thống livestream Bose & WorkPro và nhiều tiện ích như máy pha cà phê tự động, trạm sạc Galaxy Pay… mang lại trải nghiệm toàn diện cho người dùng.

Tất cả hệ thống này được triển khai với tổng giá trị hơn 42 tỷ đồng, nhằm đem lại trải nghiệm sống động, thực tế và thiết thực nhất cho doanh nghiệp; đồng thời giúp ngành HORECA tại Việt Nam sẵn sàng bước vào giai đoạn chuyển đổi số toàn diện.

Theo ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch HorecaFex Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên chi hội Khách sạn Việt Nam, hiện nay, các khách sạn tiêu chuẩn 5 sao đều ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong dịch vụ, lễ tân; đạt nhiều hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Làn sóng ứng dụng công nghệ trong ngành khách sạn ngày càng được đẩy mạnh, hướng đến nâng cao năng lực cạnh tranh, cân bằng của Đà Nẵng với các điểm đến khác tại châu Á.

Đồng quan điểm, bà Đỗ Thị Hồng Xoan, Chủ tịch Liên chi hội Khách sạn Việt Nam, cho rằng du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế (tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024), phục vụ 77,5 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu về du lịch đạt 518 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngành du lịch, khách sạn cũng bước vào một “cuộc đua mới” - đòi hỏi sự đổi mới về tư duy, linh hoạt trong chiến lược và hành động quyết liệt hơn bao giờ hết. Để nâng vị thế cạnh tranh, 3 trụ cột đang được định vị cho ngành khách sạn tại Việt Nam giai đoạn tới cần chú trọng: công nghệ - chuyển đổi số toàn diện; phát triển bền vững gắn với du lịch có trách nhiệm và tái định nghĩa trải nghiệm khách hàng.

Sử dụng công nghệ là xu thế tất yếu cho ngành khách sạn nhưng làm chủ công nghệ mới cũng là điều các doanh nghiệp khách sạn - nhà hàng - dịch vụ ẩm thực cần quan tâm.

Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch lâm thời Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng, để tăng sức cạnh tranh, các doanh nghiệp cần chủ động đẩy mạnh ứng dụng AI, ChatGPT một cách hiệu quả vào công việc hằng ngày; đổi mới tư duy, chuyển đổi số mạnh mẽ trong vận hành và tiếp thị; không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công nghệ mới.

“Nguồn nhân lực lĩnh vực du lịch của Đà Nẵng đảm bảo cả về số lượng lẫn chất lượng. Nhưng trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh chóng, việc đầu tư các thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại và đầu tư con người để vận dụng công nghệ đó vào phục vụ khách hàng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hướng chiến lược, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho ngành khách sạn - nhà hàng - dịch vụ ẩm thực nói riêng và tăng vị thế cạnh tranh của Đà Nẵng với các điểm đến khác nói chung”, ông Cao Trí Dũng phân tích.