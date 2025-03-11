Thể thao Cú đúp vô địch của Đại học Đà Nẵng Hai đội bóng rổ nam, nữ Đại học Đà Nẵng đã thể hiện phong độ xuất sắc để lập cú đúp vô địch Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 khu vực miền Trung.

Vận động viên đội bóng rổ nam Đại học Đà Nẵng lên rổ ghi điểm. Ảnh: PHI NÔNG

Hành trình thuyết phục

Cuối tuần qua, Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 khu vực miền Trung diễn ra tại Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng đã khép lại với nhiều ấn tượng. Theo đánh giá của giới chuyên môn, giải có tính cạnh tranh cao, đáp ứng sự chờ đợi của người hâm mộ trong lần thứ 4 liên tiếp đến với Đà Nẵng. Trong số các đội tham dự, 2 đại diện của Đại học Đà Nẵng thể hiện phong độ cao để một lần nữa giành chức vô địch xứng đáng.

Xếp ở bảng B, đội bóng rổ nam Đại học Đà Nẵng khởi đầu ấn tượng khi vượt qua Trường Đại học Yersin Đà Lạt với cách biệt 68-16. Đến lượt trận thứ 2, ưu thế tiếp tục được Đại học Đà Nẵng thể hiện khi vượt qua Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng với tỷ số 65-14. Tại bán kết, các học trò huấn luyện viên Trần Vĩnh An thắng Đại học Duy Tân với tỷ số 67-34. Ở trận chung kết, Đại học Đà Nẵng vượt qua Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng với tỷ số 61-36 để lần thứ 3 liên tiếp giành chức vô địch.

Ở nội dung dành cho nữ, Đại học Đà Nẵng cũng thể hiện sức mạnh vượt trội khi lần lượt đánh bại các đối thủ gồm: Trường Đại học Vinh, Đại học Huế, Đại học Duy Tân và Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng để lần thứ 3 giành chức vô địch.

Vận động viên Trần Diệu Khanh, đội bóng rổ nữ Đại học Đà Nẵng cho biết: “Đội đã duy trì được sự quyết tâm, thi đấu hết mình ở từng trận đấu để hoàn thành mục tiêu đề ra. Những trận đấu vừa qua đã mang đến cơ hội thi đấu bổ ích, giúp mình và đồng đội thể hiện niềm đam mê với bóng rổ”.

Theo PGS.TS. Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức giải khu vực miền Trung, những trận đấu tại giải đã tạo nên không khí thi đua thể thao sôi nổi. Thành công của giải chứng minh năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn của Đại học Đà Nẵng. Thời gian tới, đơn vị đẩy mạnh đăng cai các giải đấu, nhằm lan tỏa phong trào thể thao trong học đường nói riêng và trên địa bàn Đà Nẵng nói chung.

Tự tin đến vòng chung kết

Với chức vô địch khu vực miền Trung, 2 đội bóng của Đại học Đà Nẵng giành vé dự vòng chung kết toàn quốc diễn ra từ ngày 5/11 tại Hà Nội. Ở nội dung dành cho nam, cùng với Đại học Đà Nẵng, giải đấu có sự góp mặt của các đại diện xuất sắc cả nước gồm: Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học RMIT và chủ nhà Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ở nội dung dành cho nữ, các đội góp mặt gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Phenikaa.

Với màn trình diễn thuyết phục vừa qua, 2 đại diện Đại học Đà Nẵng được kỳ vọng cạnh tranh chức vô địch toàn quốc. Hai giải đấu gần nhất, đội nữ Đại học Đà Nẵng đều giành hạng Ba chung cuộc. Trong khi đó, đội nam Đại học Đà Nẵng tạo dấu ấn mạnh mẽ khi giành chức vô địch toàn quốc năm 2023; năm 2024, đội giành hạng Ba chung cuộc.

Lực lượng của 2 đội tại vòng chung kết không thay đổi so với giải khu vực miền Trung. Trong đó, ở đội nam Đại học Đà Nẵng, tay ném chất lượng từng tham dự nhiều giải chuyên nghiệp là Trương Văn Đại tiếp tục được tăng cường. Bên cạnh đó, đội bóng này còn có những vận động viên tài năng vừa cùng đội bóng rổ U20 nam Đà Nẵng giành huy chương Đồng Giải vô địch bóng rổ U20 nam quốc gia 2025 gồm: Hoàng Hải Đăng, Lê Trung Bảo Khang, Châu Hoàng Việt. Các vận động viên này trở về thi đấu cho Đại học Đà Nẵng từ lượt đấu thứ 2 và có nhiều đóng góp tích cực.

Huấn luyện viên Trần Vĩnh An cho hay: “Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc có chất lượng chuyên môn cao, tổ chức chuyên nghiệp. Vòng chung kết sắp tới là cơ hội để các vận động viên giao lưu, thể hiện khả năng với bóng rổ. Tại vòng chung kết, các đối thủ đều mạnh, Đại học Đà Nẵng sẽ nỗ lực thi đấu hết mình nhằm hướng tới mục tiêu giành chức vô địch”.