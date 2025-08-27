Văn hóa - Văn nghệ Cuộc hội ngộ ấn tượng của mỹ thuật Đà Nẵng - Huế ĐNO - Xứ Quảng và xứ Huế vốn là hai vùng đất hội tụ nhiều họa sĩ tài năng của miền Trung, trong đó không thiếu những họa sĩ trẻ xuất sắc, tạo được tiếng vang gần xa. Triển lãm “Mỹ thuật trẻ - Đà Nẵng 2025” là cơ hội để họa sĩ trẻ hai vùng đất này gặp gỡ, kết nối, lan tỏa đến công chúng sức sống bất tận của mỹ thuật miền Trung.

Triển lãm “Mỹ thuật trẻ - Đà Nẵng 2025” trưng bày 40 tác phẩm của các họa sĩ trẻ. Ảnh: X.DŨNG

Triển lãm “Mỹ thuật trẻ - Đà Nẵng 2025” được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng từ ngày 26/8 đến hết 25/9.

Đây là hoạt động nghệ thuật ý nghĩa, lần thứ hai được tổ chức (lần đầu năm 2023), nhằm giới thiệu sáng tác của các họa sĩ trẻ đến từ Đà Nẵng và Huế. Lần này, từ 70 tác phẩm gửi về, Ban tổ chức lựa chọn giới thiệu 40 tác phẩm của 26 họa sĩ trẻ sáng tác trong 2 năm qua.

Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng Nguyễn Thị Trinh cho hay, các tác phẩm được trưng bày đa dạng về chất liệu và cách thể hiện, từ lụa, sơn dầu, sơn mài cho đến acrylic, đồ họa… Mỗi tác phẩm phản ánh góc nhìn mới mẻ về con người, quê hương, đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

“Triển lãm không chỉ phục vụ công chúng trong dịp lễ quan trọng của đất nước, mà còn tạo cơ hội để các nghệ sĩ trẻ giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm.

Qua đó truyền cảm hứng, động lực để họa sĩ trẻ sáng tác, góp phần khẳng định sức sống và vị trí của mỹ thuật trong đời sống văn hóa - xã hội đương đại”, bà Trinh bày tỏ.

Họa sĩ Hà Châu với tác phẩm “Căn nhà xưa”, chất liệu sơn dầu. Ảnh: X.DŨNG

Lần thứ hai tham gia triển lãm mỹ thuật trẻ, họa sĩ Hà Châu (SN 1990, thành phố Đà Nẵng) đem đến cho công chúng tác phẩm “Căn nhà xưa”, chất liệu sơn dầu, sáng tác năm 2025.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tác phẩm gây ấn tượng bởi sự đan xen của “nghệ thuật trong nghệ thuật”, trong hội họa thấy được cả điêu khắc, đặc biệt là sự say mê, tình yêu thuần khiết của người nghệ sĩ đối với mỹ thuật.

“Nghệ thuật là hành trình không dễ dàng, phải thật kiên trì, luôn học hỏi những bút pháp hay, phong cách mới, lạ của đồng nghiệp và các bậc tiền bối. Tôi nghĩ rằng, với sự học hỏi đó, các họa sĩ trẻ sẽ có góc nhìn đa dạng về vẻ đẹp của cuộc sống, định hình phong cách riêng, tạo ra những tác phẩm tâm huyết, chạm đến cảm xúc người xem”, họa sĩ Hà Châu nói.

Giới yêu mỹ thuật đánh giá, cuộc triển lãm đầy tính trẻ trung, tươi mới và giàu sức sống. Qua mỗi tác phẩm, người xem có thể cảm nhận được thông điệp ý nghĩa về đời sống nhân sinh, tình cảm sâu lắng của các họa sĩ dành cho mảnh đất và con người trên quê hương miền Trung.

Du khách người nước ngoài tham quan triển lãm. Ảnh: X.DŨNG

Ông Nguyễn Hạnh, phường An Khê chia sẻ: “Là người yêu mỹ thuật, tôi rất ấn tượng với tác phẩm của các họa sĩ trẻ tại triển lãm lần này. Dù còn trẻ, các họa sĩ đã thể hiện nhãn quan phong phú, tiếp cận đề tài ở nhiều góc độ, cho thấy sự đam mê, kiên trì và luôn nỗ lực tìm tòi, sáng tạo nghệ thuật. Với thế hệ này, tôi tin mỹ thuật Đà Nẵng và Huế sẽ có bước phát triển vượt bậc trong tương lai, song hành cùng phong trào mỹ thuật ở hai đầu đất nước”.

Theo họa sĩ Thân Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng, với triển lãm lần này, các họa sĩ trẻ có cách tiếp cận đề tài phóng khoáng, cách thể hiện tác phẩm đa dạng và rất có chiều sâu.

Đặc biệt, nhiều họa sĩ tìm tòi, sáng tạo nên tác phẩm với chất liệu dân gian, bản sắc văn hóa quê hương. Từ đó, có thể thấy được tinh thần lao động nghệ thuật bền bỉ, tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến của thế hệ nghệ sĩ trẻ Đà Nẵng - Huế.

“Các họa sĩ trẻ miền Trung, trong đó có Đà Nẵng và Huế rất có tiềm năng phát triển. Những sáng tác của các họa sĩ trẻ đang dần khẳng định dấu ấn, được đông đảo công chúng đón nhận, góp phần tạo ra tương lai cho mỹ thuật khu vực và cả nước”, họa sĩ Thân Trọng Dũng đánh giá.