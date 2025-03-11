Xã hội Đà Nẵng cấm phương tiện đường thủy không đảm bảo điều kiện hoạt động trong mùa mưa lũ ĐNO - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Đà Nẵng) khuyến cáo, nghiêm cấm tuyệt đối việc đưa phương tiện thủy hoạt động khi không bảo đảm điều kiện an toàn; đặc biệt trong thời điểm nước lũ đang lên.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cắm biển cấm ở những nơi phương tiện đường thủy thường hoạt động. Ảnh: MINH THY

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Đà Nẵng), cùng với khuyến cáo trên, đơn vị đã triển khai cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, cắm biển cấm ở những nơi phương tiện đường thủy thường hoạt động.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền chủ phương tiện không tham gia giao thông đường thủy trong thời gian lũ lụt. Ảnh: MINH THY

Theo quy định của pháp luật, phương tiện đường thủy phải được đăng ký, đăng kiểm, trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh; người điều khiển phải có bằng lái, chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Các trường hợp cố tình vi phạm, tự ý lưu thông khi không đủ điều kiện sẽ bị Phòng Cảnh sát giao thông xử lý nghiêm theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị người dân, chủ phương tiện chủ động neo đậu an toàn; không tham gia giao thông đường thủy trong thời gian lũ lụt đang diễn ra nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân và cộng đồng.