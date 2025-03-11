Thứ Hai, 3/11/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Đà Nẵng cấm phương tiện đường thủy không đảm bảo điều kiện hoạt động trong mùa mưa lũ

MINH THY 03/11/2025 19:32

ĐNO - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Đà Nẵng) khuyến cáo, nghiêm cấm tuyệt đối việc đưa phương tiện thủy hoạt động khi không bảo đảm điều kiện an toàn; đặc biệt trong thời điểm nước lũ đang lên.

CSG
Lực lượng Cảnh sát giao thông cắm biển cấm ở những nơi phương tiện đường thủy thường hoạt động. Ảnh: MINH THY

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Đà Nẵng), cùng với khuyến cáo trên, đơn vị đã triển khai cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, cắm biển cấm ở những nơi phương tiện đường thủy thường hoạt động.

csgt.jpg
Lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền chủ phương tiện không tham gia giao thông đường thủy trong thời gian lũ lụt. Ảnh: MINH THY

Theo quy định của pháp luật, phương tiện đường thủy phải được đăng ký, đăng kiểm, trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh; người điều khiển phải có bằng lái, chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Các trường hợp cố tình vi phạm, tự ý lưu thông khi không đủ điều kiện sẽ bị Phòng Cảnh sát giao thông xử lý nghiêm theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị người dân, chủ phương tiện chủ động neo đậu an toàn; không tham gia giao thông đường thủy trong thời gian lũ lụt đang diễn ra nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân và cộng đồng.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Cảnh sát giao thông túc trực, hỗ trợ xuyên đêm trên đường Hồ Chí Minh

Cảnh sát giao thông túc trực, hỗ trợ xuyên đêm trên đường Hồ Chí Minh

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng phó bão số 12

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng phó bão số 12

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Cảnh sát giao thông túc trực, hỗ trợ xuyên đêm trên đường Hồ Chí Minh

Cảnh sát giao thông túc trực, hỗ trợ xuyên đêm trên đường Hồ Chí Minh

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng phó bão số 12

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng phó bão số 12

Xem thêm Xã hội
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Xã hội
      Đà Nẵng cấm phương tiện đường thủy không đảm bảo điều kiện hoạt động trong mùa mưa lũ

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO