Xã hội Đà Nẵng chuẩn bị khởi công 5 trường nội trú các xã biên giới ĐNO - Sáng 27/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn chủ trì họp trực tuyến với sở, ngành, lãnh đạo các xã biên giới Đắc Pring, La Êê, La Dêê, Hùng Sơn, A Vương về công tác chuẩn bị khởi công các trường nội trú, dự kiến vào đầu tháng 11.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: NGỌC HÀ

Thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, Đà Nẵng triển khai xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại các xã biên giới trong năm 2025, với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Tổng quy mô 141 lớp với 4.800 học sinh, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Trong đó, Trường Phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và THCS tại các xã A Vương, Tây Giang và Hùng Sơn với 30 lớp/trường và 1.000 học sinh/trường.

Trường Phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và THCS tại các xã biên giới Đắc Pring, La Dêê, La Êê có 17 lớp/trường và 600 học sinh/trường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn yêu cầu các ngành chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ để lễ khởi công diễn ra theo đúng kế hoạch. Ảnh: NGỌC HÀ

Ngày 16/10, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công Dự án Trường Phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và THCS xã Tây Giang. Đầu tháng 11, thành phố dự kiến khởi công 5 trường còn lại. Cụ thể, ngày 1/11 khởi công các trường liên cấp tại các xã A Vương, Hùng Sơn, La Êê, La Dêê; ngày 2/11 khởi công trường liên cấp tại xã Đắc Pring.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn cho rằng, chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới theo kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 là một quyết sách lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc; đồng thời là cơ hội lớn cho thành phố đầu tư trường lớp cho các xã miền núi.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để tổ chức lễ khởi công theo đúng kế hoạch đề ra.

Trong đó, chú trọng bảo đảm cảnh quan, môi trường mặt bằng khởi công, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; có phương án cụ thể cho lễ khởi công trong bối cảnh thời tiết đang diễn biến phức tạp.