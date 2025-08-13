Thủy sản Đà Nẵng chung tay cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” thủy sản Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không đúng quy định (IUU) trên địa bàn đạt được nhiều thành quả là cơ sở để thành phố Đà Nẵng kỳ vọng góp sức cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” thủy sản.

Công tác truy xuất nguồn gốc hải sản ở cảng cá đang được thực hiện tốt trên địa bàn thành phố. Ảnh: QUANG VIỆT

Nhiều thành quả

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố phối hợp với các ngành chức năng theo dõi, giám sát mọi hoạt động của 100% tàu cá Đà Nẵng trên biển thông qua hệ thống giám sát hành trình (GSHT) tàu cá.

Thành phố thường xuyên rà soát, định kỳ hằng tuần lập danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU lên cơ sở dữ liệu trên hệ thống GSHT tàu cá để các cơ quan thực thi pháp luật biết, kiểm tra, xử lý theo quy định.

Đến thời điểm này, toàn thành phố có 1.188/1.190 tàu cá lắp đặt xong thiết bị GSHT (đạt 99,83%). Hiện còn 2 tàu cá chưa lắp đặt GSHT gồm tàu cá ĐNa-31370 do ông Nguyễn Văn Cho làm chủ tàu và tàu cá ĐNa-90850 do bà Nguyễn Thị Thu Hạ làm chủ tàu đang ngừng hoạt động, neo đậu tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.

Chi cục Biển đảo và Thủy sản, Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá thành phố đang giám sát vị trí, không để các tàu này ra khơi.

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân về Luật Thủy sản, các quy định về chống IUU, đặc biệt là một số quy định của Bộ luật hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản theo Nghị quyết số 04 ngày 12/6/2024 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Từ năm 2024 đến nay, thành phố Đà Nẵng không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý.

Tất cả tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên triển khai xong phần mềm theo dõi, truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử eCDT khi rời cảng đi khai thác hải sản và cập cảng Thọ Quang (phường Sơn Trà), cảng cá Tam Quang (xã Núi Thành) để lên cá.

Đại diện của Trạm quản lý cảng cá Tam Quang (bìa phải) trao đổi với chủ tàu cá về chống IUU khi hoàn thành chuyến biển. Ảnh: QUANG VIỆT

Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng của Đà Nẵng đã cấp 12 Giấy xác nhận nguyên liệu hải sản khai thác (SC) với tổng sản lượng xác nhận hơn 62 tấn, cấp 31 Giấy chứng nhận nguyên liệu hải sản khai thác (CC) với tổng sản lượng chứng nhận gần 368 tấn.

Khả quan trong chống IUU của thành phố là tất cả chủ tàu, thuyền trưởng đều viết cam kết thực hiện nghiêm quy định về nghề cá trước khi xuất bến.

Trong trường hợp phát hiện tàu mất tín hiệu GSHT trên biển quá 10 ngày, đoàn công tác liên ngành giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với địa phương đến làm việc trực tiếp gia đình có tàu cá vi phạm, yêu cầu gia đình liên hệ với thuyền trưởng kết nối lại tín hiệu GSHT và ngay lập tức đưa tàu quay về bờ theo quy định.

Về xử phạt, các cơ quan chờ đến ngày cuối cùng của thời gian xử phạt mới ra quyết định khiến nhiều tàu cá mất chuyến biển trong tháng, răn đe ngư dân không tái phạm. Công tác giám sát tàu cá qua cảng hiện nay được thực hiện đúng quy định.

Cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” thủy sản

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cho rằng, để cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” thủy sản, nhất là đón đoàn công tác của Ủy ban châu Âu sắp sang nước ta kiểm tra thực hiện các khuyến nghị về chống IUU, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ngành, địa phương liên quan cần triển khai đồng bộ giải pháp.

Theo đó, các cơ quan chức năng tuyệt đối không để ngư dân trên địa bàn đưa tàu cá đi khai thác hải sản trái phép ở nước ngoài. Việc xử phạt phải nghiêm minh, răn đe, quyết không để vi phạm tái diễn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thống kê, nắm chắc thực trạng về đăng ký, cấp phép, đăng kiểm tàu cá; tàu cá không đủ điều kiện phải giám sát vị trí, không để ra khơi; thực hiện công tác quản lý, cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia.

Các cơ quan chức năng kiểm soát chặt tàu cá để chống IUU hiệu quả, cùng cả nước gỡ "thẻ vàng" thủy sản. Ảnh: QUANG VIỆT

Các cơ quan thực hiện nghiêm kiểm tra, kiểm soát tàu cá khi cập cảng, rời cảng; giám sát chặt chẽ sản lượng hải sản qua cảng, thu nhận nhật ký khai thác hải sản của ngư dân đảm bảo theo quy định.

Ngành thủy sản cần lập danh sách các cơ sở thu mua hải sản; yêu cầu các cơ sở chỉ được mua hải sản của ngư dân ở cảng cá, không được mua ở các bến cá hay cầu cảng tư nhân.

Các cơ sở thu mua hải sản, doanh nghiệp chế biến phải thống kê lượng hải sản qua cảng, truy xuất nguồn gốc hải sản qua hệ thống eCDT.

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng với các cơ quan, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ biện pháp, góp phần giải quyết dứt điểm các tồn tại về chống IUU trên địa bàn, góp sức cho thành phố cùng cả nước chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm IUU, gỡ “thẻ vàng” thủy sản.

Trước mắt là cùng với Chi cục Biển đảo và thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tàu cá vi phạm IUU.

Cùng với đó, hướng dẫn, tuyên truyền, giúp ngư dân tuân thủ các quy định về nghề cá, hướng đến nghề cá có trách nhiệm, phát triển nghề khai thác hải sản bền vững.

Từ 2024 đến nay, thành phố Đà Nẵng đã xử phạt vi phạm hành chính 191 vụ ngư dân vi phạm IUU với tổng số tiền phạt gần 10 tỷ đồng, tàu cá vi phạm đều đã nộp phạt. Ngoài ra, theo hình thức phạt bổ sung, cơ quan chức năng đã tước 24 chứng chỉ thuyền trưởng liên quan đến hành vi vi phạm về mất kết nối GSHT tàu cá.