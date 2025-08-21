Thủy sản Chặng nước rút gỡ thẻ vàng thủy sản Dự kiến vào tháng 10/2025, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ sang Việt Nam kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) lần thứ 5 để gỡ thẻ vàng thủy sản hoặc nâng lên thành “thẻ đỏ”. Trong chặng nước rút này, ghi nhận nỗ lực của ngư dân cùng chính quyền chung sức gỡ thẻ vàng thủy sản.

Chính quyền xã Tam Xuân đang thống kê, ghi chép rõ lượng hải sản buôn bán để cập nhật, lưu trữ số liệu. Trong ảnh: Ngư dân bán hải sản tại bến cá Tam Tiến (xã Tam Xuân). Ảnh: QUANG VIE

Nói không với IUU

Ngư dân Trần Cổ (thôn Hà Lộc, xã Tam Xuân) - chủ tàu lưới chụp QNa-91963 có chiều dài gần 19m vừa xuất cảng đi khai thác hải sản ở vùng biển xa. Ông Cổ cho biết, chuyến biển ở ngư trường xa bờ với 6 bạn biển dự kiến diễn ra trong hơn 10 ngày.

Để đi biển, tàu lưới chụp của ông lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá; thực hiện đầy đủ thủ tục, hồ sơ với lực lượng biên phòng. Ông Cổ trình ngành chức năng giấy phép khai thác hải sản, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tàu cá, danh sách thuyền trường, máy trưởng, thuyền viên theo quy định.

“Ngành thủy sản, chính quyền thành phố đang dốc sức cùng cả nước gỡ thẻ vàng thủy sản nên chúng tôi đồng lòng. Ra đến biển, tôi sẽ kết nối giám sát hành trình 24/24, ghi nhật ký khai thác hải sản, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, đánh bắt các loài hải sản đúng quy định”, ông Cổ nói.

Ông Nguyễn Văn Nghi, chuyên viên phụ trách nông nghiệp của UBND xã Tam Xuân cho biết, địa phương sở hữu vùng bãi ngang ven biển vốn không có trạm kiểm soát biên phòng nên thời gian qua đã khẩn trương tuyên truyền, vận động các chủ tàu cá phải thực hiện các thủ tục xuất bến ở trạm biên phòng nơi cửa biển chứ không được tự tiện điều tàu đi đánh bắt cá.

Tại các bến cá, ngành thủy sản địa phương chú trọng thống kê, ghi chép rõ lượng hải sản buôn bán để cập nhật, lưu trữ số liệu.

“Chúng tôi triển khai đồng bộ các quy định pháp luật về thủy sản. Quản lý hoạt động khai thác hải sản, bảo vệ nguồn lợi hải sản, các hệ sinh thái biển để phát triển nghề cá theo hướng bền vững”, ông Nghi nói.

Ông Nguyễn Chí Dân, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân, cho hay UBND xã giao Phòng Kinh tế thường xuyên rà soát, thống kê, cập nhật danh sách tàu cá hiện có của ngư dân trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Tam Thanh tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tàu cá vi phạm khai thác hải sản trên biển.

Địa phương nâng cao vai trò của lực lượng Công an xã trong nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài cũng như chấn chỉnh tình trạng ngư dân sử dụng chất nổ, xung điện để khai thác hải sản trái phép.

Đồng bộ vào cuộc

Cùng với tăng cường tuần tra, xử lý, ngành chức năng nắm chắc tình hình, triển khai các kế hoạch nghiệp vụ để ngăn chặn kịp thời các trường hợp ngư dân gửi thiết bị giám sát hành trình sang tàu cá khác đi biển. Lập hồ sơ quản lý chặt nhóm tàu cá có nguy cơ cao vi phạm đánh bắt hải sản ở vùng biển nước ngoài, tàu cá không đăng ký, đăng kiểm, không có giấy phép khai thác hải sản.

Bộ đội Biên phòng thành phố triển khai cao điểm tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp của ngư dân. Ảnh: QUANG VIỆT

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, ngành chức năng bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện cho các đồn, trạm kiểm soát biên phòng tuyến biển để triển khai các đội kiểm soát lưu động tại các đảo, bãi ngang, nơi tập trung các tàu cá không đăng ký, tàu cá không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Ban Quản lý âu thuyền Thọ Quang những ngày qua cũng bố trí đủ nguồn lực kiểm tra, xác minh thông tin tàu cá rời, cập cảng; thực hiện giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng, nhập dữ liệu tại cảng cá theo quy định; kiểm tra, kiểm soát, xử lý tàu cá vi phạm quy định pháp luật.

Lực lượng đảm bảo 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên khi bốc dỡ hải sản được giám sát và truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt, tàu cá phải đảm bảo về nhật ký khai thác, dữ liệu giám sát hành trình, sản lượng và thành phần loài phù hợp với nghề khai thác.

Việc kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất nhập cảng của Ban Quản lý âu thuyền Thọ Quang đã nâng cao hiệu quả khai thác cảng, thực hiện tốt giám sát sản lượng hải sản, truy xuất nguồn gốc hải sản.

Chi cục Biển đảo và Thủy sản đang tổ chức trực ban 24/7, bố trí cán bộ theo dõi tín hiệu của các tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát hành trình, tiếp nhận và xử lý thông tin theo đúng quy định.

Đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), các đơn vị liên quan để phối hợp giám sát, quản lý các tàu cá hoạt động trên các vùng biển, đặc biệt các vùng biển giáp ranh, chồng lấn, chưa phân định giữa các nước trong khu vực.