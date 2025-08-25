Giao thông - Xây dựng Đà Nẵng có 2 tuyến tránh quốc lộ 1 được đề xuất nâng cấp, mở rộng Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất Bộ Xây dựng chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến trên quốc lộ 1 qua miền Trung với tổng mức đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng và thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029.

Theo đó, dự án sẽ mở rộng 5 tuyến tránh qua các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Trong đó, thành phố Đà Nẵng có 2 tuyến tránh được đề xuất. Cụ thể, tuyến tránh Vĩnh Điện dài hơn 8km, điểm đầu tại phường An Thắng, điểm cuối tại xã Nam Phước; tuyến tránh cầu Bà Rén dài hơn 2km, điểm đầu tại xã Nam Phước, điểm cuối tại xã Xuân phú.

Ngoài ra, 3 tuyến tránh còn lại là tuyến tránh cầu Hiền Lương dài gần 12km qua xã Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Tuyến tránh thành phố Huế có tổng chiều dài gần 36km, điểm đầu thuộc địa phận phường Hương Trà, điểm cuối tại phường Hương Thủy.

Cuối cùng là đoạn tuyến tránh thành phố Quảng Ngãi có tổng chiều dài khoảng 1,33km nằm trên địa bàn xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

Các tuyến tránh trên được đề xuất đầu tư theo quy mô quy hoạch hệ thống mạng lưới đường bộ quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là đường ô tô cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.595 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.