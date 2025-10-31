Xã hội Đà Nẵng: Công an xã miền núi nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai ĐNO - Sau nhiều ngày mưa lớn gây sạt lở, Công an các xã miền núi của thành phố Đà Nẵng tiếp tục bám địa bàn, cùng nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, thể hiện rõ tinh thần “vì nhân dân phục vụ” ở vùng thiệt hại nặng do thiên tai.

Công an xã Avương vượt qua nhiều điểm sạt lở để về cơ sở giúp dân. Ảnh: T.NGUYỄN

Bám bản giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Tại xã Avương, ngay khi nước rút, Công an xã chủ động tham mưu Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự huy động toàn bộ lực lượng phối hợp quân sự, biên phòng và các đoàn thể địa phương rà soát, thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân thu dọn đất đá, khơi thông các tuyến đường bị sạt lở.

Cán bộ, chiến sĩ công an xã dầm mình giữa mưa rừng, giúp dân dọn bùn đất, dựng lại mái nhà, khắc phục thiệt hại ở các thôn Đang, Atếêp, Azdốc, Bh’loóc...

Vừa giúp dân tái thiết, công an xã còn mang theo lương thực, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết đến từng hộ dân bị cô lập nhiều ngày.

Với những hộ có nhà hư hỏng nặng, lực lượng công an cùng người dân dựng lại mái tạm, sắp xếp nơi ở an toàn.

Nhiều gia đình khó khăn được hỗ trợ gạo, mì ăn liền, chăn màn, giúp họ yên tâm khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống.

Công an xã Trà Leng vào các khu vực còn bị chia cắt hỗ trợ lương thực tạm thời cho nhân dân. Ảnh: V.HƯƠNG

Trong những ngày mưa lũ căng thẳng, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Avương, Trà Leng và các xã miền núi khác nhiều lần vượt qua hàng chục điểm sạt lở để tiếp cận các khu vực bị chia cắt.

Có những đoạn đường chỉ đủ lối cho người đi bộ, nhiều đoạn ngập trong bùn đỏ, nhưng công an xã vẫn kiên cường bám cơ sở, mang theo từng bao gạo, thùng mì, gói thuốc để kịp thời hỗ trợ bà con.

Chung tay ổn định cuộc sống

Cùng với công tác cứu trợ, Công an xã phối hợp đoàn thanh niên, hội phụ nữ và người dân tổ chức nấu hàng trăm suất cơm phục vụ các hộ dân đang sơ tán tránh sạt lở.

Những bữa cơm nóng giữa cơn mưa lạnh nơi vùng cao trở thành điểm tựa tinh thần quý giá, ấm tình quân dân giữa thiên tai.

Công an phối hợp lực lượng tại chỗ kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao sạt lở. Ảnh: T.NGUYỄN

Tại xã Trà Leng, lực lượng công an cùng người dân tổ chức dọn dẹp đất đá, cây đổ, khơi thông các tuyến đường để bảo đảm giao thông, vận chuyển hàng cứu trợ đến các nóc, thôn xa.

Công an xã lội bộ nhiều cây số để gùi hàng tiếp tế cho những khu vực cô lập do sạt lở. Nhiều hộ dân bày tỏ sự cảm kích khi nhận được sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng công an.

Hiện nay, các tuyến đường chính tại Avương và Trà Leng đã cơ bản thông suốt, thông tin liên lạc dần khôi phục, đời sống người dân đang trở lại bình thường.

Lực lượng công an tiếp tục bám địa bàn, theo dõi các điểm có nguy cơ sạt lở, hướng dẫn bà con chằng chống lại nhà cửa, dự trữ lương thực, nước sạch, chuẩn bị phương án ứng phó nếu tái diễn mưa lớn trên địa bàn.

Công an phối hợp đoàn thanh niên, phụ nữ xã và các trường học trên địa bàn tổ chức nấu và cung cấp hàng trăm suất cơm miễn phí cho người dân. Ảnh: V.HƯƠNG

Trung tá Võ Việt Hương, Trưởng Công an xã Trà Leng cho hay, đơn vị huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ chia thành các tổ, tiếp cận sớm nhất các thôn xa nhất để kịp thời hỗ trợ cho nhân dân.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục các hoạt động hỗ trợ, giúp dân dọn dẹp nhà cửa, phối hợp chính quyền bố trí nơi ăn ở tạm cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi sạt lở hoặc gia đình khu vực có nguy cơ sạt lở, để giúp bà con ổn định cuộc sống.

Mưa lũ gây thiệt hại khá nặng ở nhiều địa bàn, công tác khắc phục sẽ cần nhiều thời gian. Công an xã sẽ nỗ lực hết mình, cùng với chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội giúp nhân dân tái thiết sau mưa lũ”, Trung tá Võ Việt Hương chia sẻ.

[VIDEO] - Công an xã Trà Leng tiếp cận các khu vực còn chia cắt do sạt lở để hỗ trợ nhân dân: