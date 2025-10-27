Xã hội Công an xã Hà Nha vượt mưa lũ đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn ĐNO - Công an xã Hà Nha đã kịp thời vượt lũ, hỗ trợ đưa một sản phụ ở thôn Đông Lâm đến bệnh viện an toàn, trong thời điểm mưa lớn gây chia cắt giao thông.

Công an xã Hà Nha kịp thời hỗ trợ đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn. Ảnh: Công an xã Hà Nha

Khoảng 12 giờ 30 ngày 27/10, Công an xã Hà Nha nhận tin báo có sản phụ chuyển dạ nhưng không thể di chuyển do nước lũ dâng cao.

Ngay lập tức, lực lượng Công an xã phối hợp ban nhân dân thôn và người dân huy động cano cùng phương tiện chuyên dụng tiếp cận khu vực.

Trong điều kiện mưa lớn, nước xiết và nhiều đoạn ngập sâu, cán bộ chiến sĩ nỗ lực đưa sản phụ ra khỏi vùng nguy hiểm, chuyển lên xe chuyên dụng và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức an toàn.