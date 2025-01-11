Thứ Bảy, 1/11/2025
Đà Nẵng cung cấp nước sạch cho người dân vùng ngập lụt

XUÂN SƠN 01/11/2025 17:37

ĐNO - Chiều 1/11, Sở Xây dựng Đà Nẵng thông báo tiếp tục phối hợp cung cấp nước sạch cho người dân một số vùng ngập lụt trên địa bàn thành phố.

snapedit_1761986947870(1).jpg
Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng phối hợp cấp nước sạch cho người dân thôn La Châu, xã Hòa Tiến. Ảnh: SXD

Theo Sở Xây dựng, sau đợt thiên tai, lũ lụt từ ngày 28 - 30/10, trạm cấp nước Phú Sơn, trạm bơm tăng áp Hòa Tiến bị ngập lụt dẫn đến thiếu nước ở các thôn Nam Sơn, Lệ Sơn, Hòa Khương, An Trạch… trên địa bàn xã Hòa Tiến.

Theo chỉ đạo của Sở Xây dựng, từ 31/10 đến 1/11, Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng huy động 6 xe bồn và 10 công nhân, phối hợp Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) triển khai hàng chục lượt xe bồn lấy nước sạch từ một số nhà máy nước để cung cấp cho người dân tại nhiều thôn thuộc xã Hòa Tiến và xã Hòa Vang. Qua đó, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước tối thiểu cho sinh hoạt của các hộ dân, trường học, cơ sở y tế…

Trong thời gian các trạm bơm hoạt động ổn định ngày 1/11, Sở Xây dựng tiếp chỉ đạo công tác cấp nước kịp thời đến một số vùng, khu dân cư.

Dự kiến trạm cấp nước Phú Sơn sẽ phục hồi sản xuất vào chiều tối 1/11 để kịp thời cấp nước ổn định trở lại cho nhân dân trên địa bàn các xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Bà Nà.

