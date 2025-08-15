Giảm nghèo - An sinh Đà Nẵng hoàn thành xóa nhà tạm trước mùa mưa bão ĐNO - Ba năm qua, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã thu hút sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Hàng nghìn hộ dân đã thoát khỏi cảnh sống tạm bợ, có được mái ấm mơ ước để an cư lạc nghiệp. Đây là minh chứng rõ nhất cho quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau” trên hành trình phát triển.

Từ một chính sách nhân văn

Ba năm triển khai (2023 - 2025), chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo nhà ở khu vực miền núi, nông thôn trên địa thành phố Đà Nẵng mới.

Trước năm 2023, khu vực miền núi Quảng Nam (cũ) còn hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số phải sống trong căn nhà xiêu vẹo, dột nát, không đảm bảo an toàn. Do thu nhập bấp bênh, lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, không đủ khả năng dựng lại nhà mới theo tiêu chí “3 cứng”.

Trước khi sáp nhập (ngày 1/7), 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh cũ là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã tích cực phát động các phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: HỒ QUÂN

Từ thực trạng đó, cùng với cả nước, thành phố Đà Nẵng cũ và tỉnh Quảng Nam cũ đã phát động phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát". Các ban chỉ đạo từ tỉnh, thành phố đến xã, phường đã được thành lập, tổ chức nhiều đợt phát động; tích cực trong công tác rà soát, đánh giá, thẩm định và lập danh sách hỗ trợ theo hướng công khai, minh bạch; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác xóa nhà tạm.

Tổng số nhà tạm cần được xóa lên đến 12.298 căn, trong đó 7.257 căn xây mới và 5.041 căn sửa chữa (số liệu chung của thành phố Đà Nẵng mới). Trong đó, 2.935 nhà cho gia đình chính sách, người có công được ưu tiên xây mới, sửa chữa.

Theo thống kê của Chi cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, tổng kinh phí thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn thành phố gần 705,893 tỷ đồng. Trong đó, Trung ương hỗ trợ 323,367 tỷ đồng, địa phương đối ứng 41,986 tỷ, bổ sung ngân sách thêm 203,889 tỷ đồng và vận động xã hội hóa 136,651 tỷ đồng.

Nhờ nguồn lực dồi dào và cơ chế linh hoạt, nhiều địa phương đã nâng mức hỗ trợ, đảm bảo nhà xây mới hoặc sửa chữa đều đạt chuẩn an toàn, bền vững, phù hợp với điều kiện khí hậu và văn hóa địa phương.

Ngoài nguồn hỗ trợ từ chương trình, nhiều hộ đã tiếp cận các kênh huy động khác như vay vốn ưu đãi, vay từ người thân, tận dụng vật liệu sẵn có và nhân công trong gia đình để đầu tư nhà khang trang, hiện đại hơn. Trong đó, có 1.374 hộ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền 50,781 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều ngôi nhà được xây dựng có giá trị cao gấp 2–3 lần mức hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa theo quy định.

Cộng đồng chung tay ủng hộ

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các địa phương, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã thu hút sự chung tay của toàn xã hội. Đáng chú ý, nguồn lực xã hội đóng góp vào chương trình thông qua các cuộc vận động, lên đến hơn 136 tỷ đồng. Chưa kể, trong quá trình thực hiện, còn có sự đóng góp của hàng nghìn ngày công lao động của các lực lượng vũ trang, đoàn thể.

Diễn đàn tennis doanh nhân Quảng Nam trao nhà cho hộ ông Nguyễn Văn Thái (ở thôn Tây Trà, xã Quế Sơn). Ảnh: PHAN VINH

Lực lượng đồng hương Đà Nẵng - Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên cả nước tiếp tục phát huy vai trò kết nối hiệu quả, trở thành một kênh huy động quan trọng cho chương trình, để cùng hướng về quê hương.

Riêng Hội đồng hương huyện Duy Xuyên (cũ) cùng các tổ chức trực thuộc, từ năm 2023 đến nay đã phối hợp vận động xây dựng và bàn giao hơn 100 căn nhà tại quê hương. Những ngôi nhà này phần lớn được ưu tiên trao cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách chưa có điều kiện cải thiện nơi ở.

“ Trong suốt nhiều năm, Hội đồng hương Duy Xuyên luôn xem việc hỗ trợ người nghèo an cư là một phần sứ mệnh. Chúng tôi không chỉ góp công, góp của để xây nhà, mà còn kết nối các doanh nhân trẻ, các nhà hảo tâm gốc Duy Xuyên lan tỏa hành động này trở thành một phong trào trong công tác đồng hương. Hơn 100 căn nhà được hoàn thành không chỉ là con số, mà là hơn 100 câu chuyện cụ thể về những phận người nay đã có điểm tựa vững chắc để bước tiếp. Ông Lê Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng hương Duy

Xuyên tại thành phố Hồ Chí Minh

Cùng với các tổ chức đồng hương, nhiều cá nhân tiêu biểu cũng đã âm thầm vận động kinh phí giúp đỡ đồng bào. Trong đó, anh Trần Xuân Hiếu (quê xã Xuân Phú, Chủ tịch Diễn đàn tennis doanh nhân Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh) từ năm 2023 đến nay đã kêu gọi quyên góp xây dựng 10 căn nhà ở quê nhà. Riêng trong năm 2023, anh tổ chức giải tennis thiện nguyện, quyên góp được 500 triệu đồng, hỗ trợ 5 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn Quảng Nam (cũ).

[VIDEO] - Diễn đàn tennis doanh nhân Quảng Nam hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tại xã Quế Sơn Trung:





Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện chương trình đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, mang tính thiết thực, phù hợp tình hình các địa phương, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng.

Điển hình như lực lượng Công an toàn thành phố đã hỗ trợ hơn 1.330 ngày công, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, giảm chi phí nhân công cho các hộ gia đình.

Ngoài ra, thông qua công tác dân vận và kết nối xã hội hóa, lực lượng Công an còn hỗ trợ vận chuyển miễn phí vật liệu xây dựng đến tận công trình, giúp các hộ dân tiết kiệm được từ 10-15 triệu đồng mỗi trường hợp.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố giúp dân xóa nhà tạm. Ảnh: CTV

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phát động cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp 3 ngày lương, huy động được hơn 1 tỷ đồng; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm để tạo thêm nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân.

Đặc biệt, toàn đơn vị còn tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để hỗ trợ thêm vật chất, nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình khó khăn.

Ngoài ra, tại các địa phương miền núi, chính quyền tổ chức đào tạo, thành lập các đội thợ xây để thi công nhà tạm, giải quyết tình trạng thiếu nhân công xây dựng. Đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong xóa nhà tạm, bằng nhiều cách làm thiết thực như góp ngày công, đổi công xây nhà…

Các đội thợ xây miền núi tích cực trong công tác xóa nhà tạm. Ảnh: HỒ QUÂN

Sự góp sức của các tổ chức, đoàn thể và cá nhân hảo tâm đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu đầy nhân văn "không để ai bị bỏ lại phía sau". Đặc biệt trong bối cảnh các địa phương miền núi, vùng sâu còn nhiều khó khăn, thì những đóng góp từ cộng đồng chính là nguồn lực quý báu tiếp thêm niềm tin, lan tỏa nếp sống nhân văn và khơi dậy tinh thần "lá lành đùm lá rách" trong toàn xã hội.

Trong phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 là nhiệm vụ hết sức ý nghĩa nhưng cũng rất nặng nề mà vô cùng vinh quang, là sứ mệnh, là mệnh lệnh từ trái tim, từ lương tri và trách nhiệm với cộng đồng.

“ Từ trung ương đến địa phương, toàn xã hội đã chung sức vào cuộc bằng tình thương và quyết tâm chính trị cao nhất nhằm mang lại những mái ấm vững chãi cho người dân nghèo vùng khó. Chính tinh thần nhân văn ấy đã tạo động lực để chương trình về đích sớm, đồng thời lan tỏa phong trào thi đua rộng khắp cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

[VIDEO] - Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng hỗ trợ xóa nhà tạm:

Nước rút hoàn thành

Tháng 7/2025, công tác xóa nhà tạm bước vào giai đoạn "nước rút" với quyết tâm về đích đúng hạn 15/8 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập (vào 9/7), Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã yêu cầu các địa phương dốc toàn lực hỗ trợ những hộ cuối cùng. Đồng thời phát đi thông điệp mạnh mẽ "đã nói là phải làm, đã cam kết phải thực hiện", nói đi đôi với làm để người dân sớm được an cư.

Thời điểm đó, toàn thành phố đã cơ bản hoàn thành 12.290/12.340 căn nhà cần xóa, đạt 99,59% kế hoạch. Song, vẫn còn 50 căn nhà chưa khởi công, trong đó có 4 nhà cho người có công. Ngoài ra, còn có hơn 2.500 nhà đang triển khai xây dựng. Thành phố đặt quyết tâm triển khai xong trước ngày 15/8/2025, trong đó nhà cho người có công, gia đình chính sách hoàn thành trước 27/7.

Xã Trà Liên tích cực trong công tác xóa nhà tạm. Ảnh: PHAN VINH

Những ngày này, tại xã Trà Liên, từ chính quyền, mặt trận – đoàn thể, đến người dân và đội thợ xây, tinh thần chủ động, khẩn trương thể hiện qua tiến độ hoàn thành nhà mới. Đây là địa phương còn nhiều hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, với xuất phát điểm khó khăn nhưng thời điểm này đã “về đích” lộ trình xóa nhà tạm.

Anh Trần Văn Sỹ (ở thôn 2, xã Trà Liên) chia sẻ, gia đình thuộc diện hộ nghèo, từng ở trong căn nhà dột nát, nhưng dành dụm mãi vẫn không có khả năng tự xây nhà mới. Được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình quyết định dùng tiền thu hoạch keo và vay mượn thêm, để xây mới ngôi nhà kiên cố với trị giá hơn 200 triệu đồng. Trong tháng 8, ngôi nhà mới đã hoàn thành, đem lại niềm vui cho cả gia đình.

Ông Nguyễn Hồng Vương, Chủ tịch UBND xã Trà Liên cho biết, địa phương đã chủ động huy động nguồn lực để tháo gỡ vướng mắc về vốn đối ứng cho các hộ gia đình. Cụ thể xã đã kêu gọi các đoàn thể, mạnh thường quân cùng chung tay hỗ trợ các hộ khó khăn.

Lãnh đạo xã thậm chí đứng ra viết giấy cam kết bảo lãnh tài chính với đơn vị thi công, ứng trước kinh phí mua vật liệu và thuê nhân công xây nhà cho những hộ không đủ điều kiện.

Nhờ cách làm linh hoạt này, trong số 77 căn nhà thuộc diện xóa nhà tạm trong năm 2025 (41 xây mới, 36 sửa chữa) thì đến đầu tháng 8 đã có 74 căn hoàn thành từ 90-100% khối lượng. Chỉ còn 3 nhà đang triển khai do các hộ thiếu khả năng đối ứng, nhưng địa phương đã bảo đảm lo đủ vật liệu và nhân công để các căn nhà này kịp về đích vào cuối tháng 8.

[VIDEO] - Xã Trà Liên vào chặng "nước rút" hoàn thành xóa nhà tạm:

Tại xã Đông Giang, tinh thần thần tốc cũng thể hiện rõ qua những mô hình phù hợp thực tế địa phương.

Theo ông Đa Lây Lực, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Giang, phần lớn hộ nghèo ở đây đều rất khó khăn, số tiền hỗ trợ và dành dụm chỉ đủ mua vật liệu, còn về nhân công thì xã huy động đội dân quân, thanh niên hỗ trợ xây dựng. Sự linh hoạt là các hộ dân tích cực hỗ trợ nhau bằng cách hoán đổi ngày công cho nhau.





[VIDEO] - Xã Đông Giang nỗ lực hoàn thành xóa nhà tạm:

“ Tổng số nhà đã triển khai thực hiện đến ngày 12/8/2025 là 12.298 nhà/12.298 nhà, đạt 100%. Trong đó, đã hoàn thành 11.939 nhà, đang triển khai 359 nhà. Các địa phương cam kết sẽ hoàn thành trước 31/8/2025. Như vậy, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 84/CĐ-TTg ngày 8/6/2025, Thông báo số 338/TB-VPCP ngày 1/7/2025, thành phố Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Mở cánh cửa thoát nghèo

Không chỉ dừng lại ở mái ấm an cư, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát mở ra hy vọng thoát nghèo cho nhiều hộ dân ở vùng cao.

Tại xã Tây Giang, chị Alăng Thị Pháo là một minh chứng điển hình. Năm 2023, gia đình chị Pháo được xét hỗ trợ 60 triệu đồng để làm nhà mới. Nhận được nhà ở kiên cố, vợ chồng chị càng quyết tâm vươn lên thoát nghèo.

Có nhà mới, bà con vùng cao sẽ nỗ lực làm ăn để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: HỒ QUÂN

Chị Pháo mạnh dạn vay thêm 50 triệu từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua bò giống, heo giống về nuôi. Sau một năm, đàn gia súc sinh sôi, đem lại thu nhập ổn định. Đến cuối năm 2024, gia đình chị đã thoát khỏi diện hộ nghèo của xã.

"Nhà nước đã giúp đỡ thì mình phải biết nắm bắt cơ hội, không thể trông chờ, ỷ lại. Có nhà mới, vợ chồng tôi càng lo làm ăn, học cách tiết kiệm, tính toán tương lai. Giờ cuộc sống đã đổi thay rõ rệt. Từ chỗ ở ghép trong căn nhà tạm bợ của bố mẹ, nay vợ chồng tôi đã có ngôi nhà riêng khang trang để an cư lạc nghiệp, yên tâm phát triển kinh tế", chị Pháo tâm sự.

Niềm vui sống trong căn nhà mới của chị Bhnướch Vuốt (ở thôn A Duông, xã Đông Giang). Ảnh: PHAN VINH

Câu chuyện của chị Bhnướch Vuốt (ở thôn A Duông, xã Đông Giang) cũng tiếp tục lan tỏa tinh thần tích cực này đối với các hộ dân trong làng. Chị Vuốt thuộc diện hộ nghèo được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để làm nhà. Ngoài ra, vợ chồng chị còn dành dụm thêm 60 triệu đồng và vay ngân hàng 100 triệu đồng nữa, để làm căn nhà khang trang với tổng giá trị 220 triệu đồng.

Có an cư mới lạc nghiệp. Hơn lúc nào hết, điều này đang trở thành hiện thực sinh động ở vùng Tây của thành phố. Khi đã có mái nhà che mưa nắng, người dân càng tiếp thêm động lực phát triển kinh tế và dần xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ. Đúng như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước: “Một mái ấm xây nên, một tình thương để lại, con đường xóa đói giảm nghèo mở ra, nhân dân biết ơn với tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đó là phần thưởng cao quý nhất cho chúng ta”.

[VIDEO] - Động lực giảm nghèo dưới những căn nhà mới:

* * *

Mặc dù thành phố Đà Nẵng sắp hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm giai đoạn 2023 - 2025, song bài toán về nhà ở vùng cao chưa thể khép lại. Đặc thù miền núi với thiên tai bão lũ thường xuyên, cùng tập quán tách hộ sớm của đồng bào khiến số hộ ở nhà tạm có thể biến động tăng thêm mỗi năm.

Ở miền núi, số nhà tạm luôn phát sinh mỗi năm, rất cần duy trì nguồn lực hỗ trợ. Ảnh: HỒ QUÂN

Trong năm 2025, một số gia đình đặc biệt khó khăn thậm chí phải hoãn kế hoạch làm nhà do đám tang hoặc chưa thu xếp đủ kinh phí và đã cam kết sẽ làm nhà sau năm 2025 khi điều kiện cho phép. Điều đó cho thấy nhu cầu hỗ trợ nhà ở cho người nghèo trong những năm tới vẫn chưa bao giờ dừng lại.

Do đó, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã kiến nghị Chính phủ tiếp tục triển khai chương trình xóa nhà tạm giai đoạn sau năm 202H. Đồng thời tăng mức hỗ trợ, đề xuất 100 triệu đồng/căn xây mới, 40 triệu đồng/căn sửa chữa từ năm 2026.

Với quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau", việc duy trì chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn là rất cần thiết và giàu tính nhân văn đối với thành phố Đà Nẵng.