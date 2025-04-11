Thứ Ba, 4/11/2025
Đà Nẵng: Hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do mưa lũ

TRỌNG HUY 04/11/2025 17:54

ĐNO - Chiều 4/11, tại Đà Nẵng, đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu dẫn đầu đến động viên, chia sẻ và trao 500 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng do mưa lũ.

2(2).jpg
Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố (giữa) tiếp nhận hỗ trợ từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Tuổi trẻ. Ảnh: T. HUY

Thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thành phố, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ghi nhận các tổ chức công đoàn, doanh nghiệp nắm tình hình, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động.

3(1).jpg
Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động Công ty CP Dệt may 29/3. Ảnh: T. HUY

Trong tổng số 500 triệu đồng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ, sẽ trích một phần quà để trao cho đoàn viên, người lao động Công ty CP Dệt may 29/3.

Dịp này, đại diện Báo Tuổi trẻ trao 500 triệu đồng do bạn đọc Báo Tuổi trẻ ủng hộ cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

img_9437.jpg
Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động Công ty CP Dệt may 29/3. Ảnh: T. HUY

Được biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, tại Công ty CP Dệt may 29/3 có 697 đoàn viên bị ảnh hưởng và thiệt hại bởi mưa lũ.

Liên đoàn Lao động thành phố trao 30 suất quà (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho đoàn viên Công ty CP Dệt may 29/3 bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tính đến sáng ngày 4/11, có 9.300 đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố bị thiệt hại do mưa lũ đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ.

Các trường hợp bị thiệt hại hầu hết có nhà bị ngập nước khiến thiết bị, vật dụng trong nhà, xe máy bị hư hỏng. Tổng kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do mưa lũ đến thời điểm này là 18,6 tỷ đồng.

