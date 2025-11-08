Xã hội Đà Nẵng kêu gọi đầu tư 831 căn hộ nhà ở xã hội tại phường Ngũ Hành Sơn ĐNO - Sở Xây dựng Đà Nẵng thông báo tiếp nhận hồ sơ chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu đất A2-4, đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn.

Đà Nẵng sẽ có thêm 831 căn hộ nhà ở xã hội mới tại khu vực bờ Đông sông Hàn. Ảnh: X.S

Ngày 11/8, Sở Xây dựng thông báo công khai văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu đất A2-4, đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn (phường Ngũ Hành Sơn).

Theo Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu đất A2-4, dự án nhằm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán theo quy định, kinh doanh dịch vụ phụ trợ đáp ứng nhu cầu cư dân.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.225 tỷ đồng, triển khai trên diện tích đất 7.060,4m², mật độ xây dựng khoảng 39,6%. Loại nhà được xây dựng là chung cư xã hội cao tối đa 31 tầng, khoảng 129m. Tổng diện tích sàn khoảng 70.230m², trong đó nhà ở khoảng 63.940m², 831 căn hộ, mỗi căn diện tích 25 - 70m².

Quy mô dân số tại dự án ước tính khoảng 1.299 người. Dự án sẽ có bãi đỗ xe rộng khoảng 7.015m², cây xanh khoảng 1.495m², giao thông nội bộ khoảng 2.630,4m².

Số lượng 831 căn hộ nhà ở xã hội hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030, phù hợp chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030 theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất thực hiện dự án. Hình thức giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu theo quy định.

Thời gian Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao chủ đầu tư dự án từ ngày 12/8 đến 10/9/2025.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND thành phố ban hành quyết định giao chủ đầu tư theo quy định.