Kinh tế Đà Nẵng ký kết hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam ĐNO - Chiều tối 4/11, UBND thành phố Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu (bên phải) và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam Philipp Rosler (bên trái) với biên bản ghi nhớ hợp tác Ảnh: NGỌC HÀ

Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam quy tụ lãnh đạo khu vực công - tư của Thụy Sĩ và Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất trong thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và giáo dục, hướng tới tăng trưởng bền vững lâu dài.

Hai bên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó, tập trung lĩnh vực mà thành phố đang ưu tiên như: thu hút đầu tư vào trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, du lịch…

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố và Diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam đánh dấu quan hệ hợp tác cụ thể, thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, lâu dài.

Ngài Thomas Gass, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam (thứ nhất, bên trái sang); Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu (giữa) và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam Philipp Rosler đồng chủ trì họp báo. Ảnh: NGỌC HÀ

Trao đổi tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu khẳng định, đây là lần đầu tiên Diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, mở ra cơ hội để các nhà đầu tư, doanh nghiệp Thụy Sĩ gặp gỡ chính quyền thành phố, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp địa phương.

Trong khuôn khổ các phiên thảo luận, chuyên đề xuyên suốt ngày 4/11, UBND thành phố cử lãnh đạo các sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng trao đổi với các chuyên gia nhằm tạo nên góc nhìn đa chiều và truyền đạt sự cởi mở, thiện chí từ chính quyền thành phố Đà Nẵng.

Thành phố kỳ vọng sau diễn đàn sẽ là cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa thành phố Đà Nẵng và các doanh nghiệp Thụy Sĩ.