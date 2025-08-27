Du lịch Đà Nẵng ký kết với đại lý du lịch trực tuyến để bứt phá thu hút khách ĐNO - Trong khuôn khổ Diễn đàn và Triển lãm Công nghệ, đổi mới sáng tạo HorecFex Việt Nam 2025, ngày 27/8, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và các đại lý du lịch trực tuyến (OTA) ký kết biên bản hợp tác.



Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng ký kết hợp tác với Klook. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo đó, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng và các OTA cam kết đồng hành ở ba trục lớn: đa dạng hóa danh mục sản phẩm địa phương trên nền tảng ngoài lưu trú và vận chuyển; xây dựng kế hoạch truyền thông dài hạn gắn lịch sự kiện thường niên của thành phố như: DIFF, Tận hưởng Đà Nẵng, Marathon quốc tế và triển khai truyền thông sáng tạo cùng KOL, travel blogger, gameshow, vlog, series trực tuyến để bứt phá độ phủ trong nhóm du khách trẻ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, năm 2024, lượng tìm kiếm và đặt dịch vụ đến Đà Nẵng qua các OTA tăng 30-35%, góp phần mở rộng thị trường và thu hút khách quốc tế.

Trong 7 tháng đầu năm, thành phố đón 4,2 triệu lượt khách quốc tế và 6,5 triệu lượt khách nội địa. Chỉ riêng dịp 29/8 - 2/9, Đà Nẵng trung bình có 145 chuyến bay/ngày, tăng 26,5% so với cùng kỳ.

Sự tăng trưởng này gắn liền với thay đổi hành vi du lịch, trong đó các nền tảng OTA như Traveloka, Klook, Booking.com đã trở thành kênh hiệu quả giúp Đà Nẵng tiếp cận và thu hút du khách.