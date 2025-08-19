Du lịch Du lịch Đà Nẵng giữ đà tăng trưởng khách nội địa Khách nội địa là động lực quan trọng và có đà tăng trưởng tốt nên ngành du lịch Đà Nẵng đang có nhiều động thái để tiếp tục kích cầu thị trường này.

Du lịch biển là một trong những thế mạnh giúp Đà Nẵng dẫn đầu trong danh sách các địa phương được du khách ưu tiên lựa chọn trong mùa du lịch hè. Ảnh: Q.T

Sức hút của Đà Nẵng

Báo cáo “Nhu cầu và hành vi của khách Việt mùa du lịch hè 2025” của The Outbox Company (công ty chuyên về phân tích dữ liệu, cung cấp giải pháp cho ngành du lịch) cho thấy hành vi du lịch của người Việt trong mùa hè năm 2025 có một số thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Trong đó, đáng chú ý ngân sách dành cho du lịch ở phân khúc trung và cao cấp có sự gia tăng so với cùng kỳ (tăng 6,1% so với mùa hè 2024). Đây là cơ hội để các điểm đến cung cấp dịch vụ chất lượng cao mở rộng sản phẩm, hướng tới phân khúc khách nội địa có khả năng chi tiêu cao.

Không bất ngờ khi Đà Nẵng đang trở thành điểm đến được khách nội địa quan tâm hàng đầu, nhất là sau hợp nhất một số điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam (cũ) cũng đã nằm trong thành phố Đà Nẵng.

Ghi nhận từ một số cơ sở lưu trú tại các phường Hội An Đông (vùng ven thành phố Hội An cũ) cho thấy, lượng đặt phòng từ khách nội địa với phân khúc phòng có giá tầm trung trở lên (khoảng 1 triệu đồng/phòng trở lên) tăng trưởng khá so với cùng kỳ, thay vì có xu hướng chọn phân khúc giá bình dân như trước.

Theo dữ liệu của The Outbox Company, Đà Nẵng dẫn đầu trong danh sách các địa phương được du khách ưu tiên lựa chọn trong mùa du lịch hè. Còn theo dữ liệu của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới “booking.com”, Đà Nẵng xếp thứ 2 trong tốp 10 điểm đến được du khách quan tâm tìm kiếm trong dịp lễ Quốc khánh tới (Hội An cũng xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng này).

Thống kê trong tháng 7/2025, tổng số lượt khách do các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố phục vụ ước đạt gần 1,99 triệu lượt. Trong đó, khách nội địa ước đạt gần 1,39 triệu lượt (tăng 5,9% so với tháng trước và tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2024).

Lũy kế 7 tháng năm 2025, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 10,8 triệu lượt, trong đó khách nội địa đạt khoảng 6,5 triệu lượt (chiếm 60% tổng lượng khách và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2024).

Tăng cường kích cầu

Theo xu thế truyền thống, mùa thấp điểm khách nội địa thường bắt đầu từ sau dịp lễ Quốc khánh 2/9 do học sinh trở lại trường cũng như các hình thái thời tiết xấu tại địa phương xuất hiện với tần suất dày hơn.

Vinwonders Nam Hội An (xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng) là điểm đến yêu thích của khách nội địa. Ảnh: Q.T

Trong chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng vào các tháng cuối năm mà Sở VH-TT&DL vừa công bố, chương trình “Megasale trải nghiệm du lịch Đà Nẵng” là một trong các điểm nhấn nổi bật mà khách nội địa quan tâm.

Theo chương trình này, trong ngày 5/9, nhiều đơn vị như khách sạn New Orient, Fusion Resort & Villas Đà Nẵng, Wink Hotel Vietnam - Wink Hotel Key Rings, Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, Bảo tàng Đồng Đình, CSO Gallery… sẽ giảm giá lên đến 50% các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí.

Các tổ hợp vui chơi giải trí lớn trên địa bàn thành phố cũng đưa ra nhiều khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách nội địa như chương trình “Tự hào Việt Nam” giảm 30-40% cho khách nội địa từ 30/8 - 30/9; Vinwonders Nam Hội An với chương trình mua 2 vé người lớn tặng 1 vé trẻ em (áp dụng đến ngày 29/8)…

Bà Trần Thị Ngọc Giàu - Tổng Quản lý VinWonders Nam Hội An thông tin, khách nội địa chiếm khoảng 70% tổng lượng khách của Vinwonders Nam Hội An nên đơn vị thường xuyên dành nhiều gói ưu đãi để kích cầu thị trường này.

Sau khi chương trình khuyến mãi “Mùa hè bất tận” kết thúc, dự kiến Vinwonders Nam Hội An sẽ tiếp tục tung các gói ưu đãi dành riêng cho thị trường khách Việt Nam như “Tự hào Việt Nam”, gói dành cho người địa phương và gói dành cho học sinh - sinh viên trên toàn quốc.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở VH-TT&DL thành phố Đà Nẵng, chương trình kích cầu du lịch vừa công bố từ nay đến cuối năm nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu đón khoảng 17,3 triệu lượt khách lưu trú của Đà Nẵng. Từ đây đến cuối năm ngành du lịch sẽ đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp thu hút khách, trong đó khách nội địa là một phân khúc quan trọng cần tăng cường thu hút để đảm bảo mục tiêu đề ra.