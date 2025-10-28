Thứ Ba, 28/10/2025
Đà Nẵng: Lũ ở thượng nguồn dâng lên lại, ngập lụt diện rộng còn duy trì vài ngày tới

HOÀNG HIỆP 28/10/2025 16:37

ĐNO - Chiều 28/10, lũ trên sông Cái (Đak Mi) tại Thạnh Mỹ, sông Vu Gia tại Hội Khách dâng lên lại và vượt mức báo động 3 do mưa, lũ lớn xuất hiện trở lại ở thượng nguồn và các hồ thủy điện không còn khả năng vận hành cắt, giảm lũ đáng kể.

9124d9e6027c8f22d66d.jpg
Lực lượng quân đội hỗ trợ đưa người dân ra khỏi các vùng bị ngập sâu. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Lúc 13 giờ ngày 28/10, tổng lưu lượng lũ do các hồ thủy điện điều tiết về sông Vu Gia và Thu Bồn lên đến 10.034m3/s (về sông Vu Gia hơn 5.642m3/s và sông Thu Bồn gần 4.392m3/s), cao hơn 1.533m3/s so với thời điểm cao nhất trong đêm 27/10 (8.501m3/s).

Do tiếp tục có mưa, lũ lớn ở thượng nguồn, lúc 14 giờ cùng ngày, tổng lưu lượng lũ xả về 2 sông hơn 11.834m3/s; trong đó, về sông Vu Gia hơn 6.194m3/s và về sông Thu Bồn gần 5.640m3/s.

6169a05b7cc1f19fa8d0.jpg
Khu vực Ái Nghĩa, xã Đại Lộc bị ngập sâu. Ảnh: NAM TRÂN

Sau khoảng 6 giờ hạ thấp dưới mức báo động (BĐ) 3, mực nước trên sông Cái (Đak Mi) tại Thạnh Mỹ và sông Vu Gia tại Hội Khách dâng lên lại trên mức BĐ3.

Lúc 13 giờ ngày 28/10, mực nước trên sông Cái (Đak Mi) tại Thạnh Mỹ ở mức 22,64m, cao hơn BĐ3 là 2,64m; sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức 16,99m, cao hơn BĐ3 là 0,49m và đang có xu hướng dâng lên lại.

3048107956635510334 (1)
Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 (bên trái) cùng Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân Đặng Quang Vinh (bên phải) kiểm tra ngập lụt tại khu vực Tây An, phường Hòa Xuân. Ảnh: NAM TRÂN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo đến chiều 28/10, lũ trên các sông ở thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng sẽ xuống và vẫn duy trì ở mức trên BĐ3.

Tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì trong vài ngày tới; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối và sạt lở đất trên sườn dốc các tỉnh, thành phố từ Huế đến Quảng Ngãi.

      Đà Nẵng: Lũ ở thượng nguồn dâng lên lại, ngập lụt diện rộng còn duy trì vài ngày tới

