Xã hội Đỉnh lũ trên sông Thu Bồn, Vu Gia thấp hơn đỉnh lũ lịch sử ĐNO - Trưa 28/10, mực nước trên các sông Vu Gia và Thu Bồn đang xuống chậm sau khi đạt đỉnh thấp hơn các giá trị lịch sử; lũ trên sông Tam Kỳ và sông Hàn đang lên.

Lúc 10 giờ ngày 28/10, khu vực Cẩm Châu (thuộc phường Hội An Đông) còn ngập sâu hơn 2m. Ảnh: NAM TRÂN

Theo dữ liệu từ Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam, lũ trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy đạt đỉnh lúc 10 giờ ngày 28/10 ở mức 9,79m, thấp hơn giá trị lịch sử của đỉnh lũ năm 1964 (10,06m) là 27cm; tại Câu Lâu lúc 7 giờ ngày 28/10 ở mức 5,34m, thấp hơn năm 1964 (5,48m) là 14cm; tại Hội An lúc 3 giờ ngày 28/10 ở mức 3,13m, thấp hơn năm 1964 (3,4m) là 27cm.

Lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt đỉnh lúc 3 giờ ngày 28/10 ở mức 10,18m, thấp hơn đỉnh lũ năm 2009 (10,77m) là 59cm.

Lúc 10 giờ ngày 28/10, mực nước lũ trên sông Vu Gia tại tại Ái Nghĩa ở mức 9,95m, trên mức báo động (BĐ) 3 là 0,95m.

Mực nước sông Thu Bồn tại Giao Thủy ở mức 9,49m, trên BĐ3 0,69m; tại Câu Lâu ở mức 5,34m (đang duy trì đỉnh lũ), trên BĐ3 đến 1,34m; tại Hội An ở mức 3,09m, trên BĐ3 là 1,09m.

Các lực lượng sử dụng xuồng đưa người và thực phẩm vào các khu vực bị cô lập do lũ. Ảnh: NAM TRÂN

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ 28/10 đến hết đêm 29/10, các xã, phường tại thành phố Đà Nẵng còn có mưa to, mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 350mm; các xã, phường vùng núi phổ biến 200 - 350mm, có nơi trên 450mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 150mm trong 3 giờ ở vùng núi.

Ngày 30/10, tại thành phố Đà Nẵng, mưa lớn có xu hướng giảm dần, còn có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Trong chiều và tối 28/10, lũ trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục xuống chậm và dao động ở mức BĐ2 - BĐ3; sông Tam Kỳ và sông Hàn tiếp tục lên đạt đỉnh và xuống chậm với đỉnh lũ trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ và trên sông Hàn tại Cẩm Lệ xấp xỉ, ngang mức BĐ3.

Trong đêm 28/10 và sáng 29/10, lũ trên các sông xuống chậm và dao động ở mức BĐ2 đến dưới BĐ3.

Ngập lụt sâu diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, nhất là tại các xã, phường: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng, Bàn Thạch, Hương Trà, Quảng Phú, Tây Hồ, Thăng Điền, Thăng Trường,...

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi. Cần đề phòng xảy ra ngập úng tại khu vực trũng, thấp và các khu đô thị; đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.